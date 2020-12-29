Силовики взяли территорию монастыря под контроль Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Инсайд URA.RU подтвердился: в ночь с 28 на 29 декабря силовики провели спецоперацию по освобождению Среднеуральского женского монастыря от власти опального раскольника Сергия и его сторонников. Автобусы с сотрудниками силовых ведомств прибыли в обитель после полуночи. Территория была взята под контроль, а Сергий — задержан для дачи показаний. Вместе с ним были задержаны и его пресс-секретарь Всеволод Могучев и соратник Герман (Лазарев).

Сотрудники силовых ведомств прибыли в обитель в ночь с 28 на 29 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опального экс-священника под конвоем доставили в аэропорт Кольцово для вылета в Москву. По данным агентства, его будут судить в Басманном суде. Несмотря на следственные действия, Сергий успел записать обращение к своим сторонникам из Следственного комитета. «Люблю вас, обнимаю. У меня все хорошо, помолитесь. Прости их, Господи», — сказал отец Сергий.

Задержание раскольника прокомментировали в РПЦ. «Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению», — написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем telegram-канале.

Между тем в Среднеуральский женский монастырь продолжают стекаться сторонники опального экс-монаха. Кроме того, ожидается прибытие туда митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — он должен объявить верующим о возврате обители в лоно РПЦ. Вместе с ним прибудет настоятельница Варвара (Крыгина), которая была вынуждена бежать из захваченной Сергием обители.

Сторонники отца Сергия собрались у монастыря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсетях распространили призыв к сторонникам Сергия прибыть в монастырь. Позже появилась информация о том, что опального экс-священника увезли в СУ СКР России по Свердловской области. В самом монастыре якобы прошли обыски, монахинь сейчас держат под охраной. На территорию обители прибыл сторонник Сергия, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Причиной ареста бывшего схимонаха называют ролик в YouTube: в нем Сергий призывал сторонников «умереть за Россию». По словам его адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитного подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего лица»). Видео силовиков просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков.