Умар Кремлев: спортсмены не себе принадлежат, они публичные люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мировым боксом впервые руководит россиянин. 12 декабря глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев стал президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). У россиянина трудная задача — восстановить былой авторитет организации в глазах мирового спортивного сообщества. О том, как это сделать, чем бокс лучше MMA и почему в спорте так много хайпа, Умар Кремлев рассказал в интервью URA.RU.

— Умар Назарович, возглавив AIBA, вы пообещали закрыть все долги организации (50 млн долларов). Очевидно, что это будут не госденьги. Чьи это будут деньги?

У МОК есть вопросы к AIBA. Пока ассоциация отстранена от организации соревнований на Олимпиаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— [50 млн] это не долги, а двухлетний бюджет, который мы должны привлечь в AIBA. Это бюджет, который нужен, чтобы закрыть долги и обеспечить эффективное развитие ассоциации. Государство тут вообще не при чем. Это [поступление денег произойдет] за счет маркетинга, проведения турниров, увеличения их числа, привлечения спонсоров, продажи телеправ. Мы ведем диалог с несколькими международными компаниями. Понятно, что во время пандемии все это будет непросто. Но у нас уже есть решения и договоренности.

— 50 млн на 2 года — это больше, чем организация привлекала раньше?

— Сейчас мы проводим аудит по ранее привлекаемым инвестициям. Сегодня финансовое положение нашей ассоциации — очень печальное. Прямой долг — 9,9 млн швейцарских франков (около 834 млн рублей — прим. ред.).

— Учитывая внимание Международного олимпийского комитета (МОК) к AIBA, будет ли он контролировать прозрачность этих денег?

— AIBA независимая организация. Но чтобы не было ни у кого вопросов, все наши финансовые поступления и расходы будут открытой и публичной информацией. Нам важно, чтобы AIBA доказала свою честность и прозрачность всему спортивному сообществу.

AIBA накопила большие долги, которые нужно закрывать Фото: Pixabay

— Ваша программа на выборах главы AIBA была озаглавлена «Вернем AIBA былое величие». Это отсылка к предвыборному лозунгу Дональда Трампа?

— Никакого отношения к нему это не имеет. В истории бокса есть такие слова «Бокс — Его Величество». Естественно, AIBA должна быть великой. Она управляет боксом, она развивает бокс, дает возможность боксерам выступать и создает турниры.

— После вашего избрания в МОК заявили, что вопрос признания AIBA (сейчас ассоциация отстранена от организации боксерских соревнований на Олимпиаде) будет рассматриваться только после Олимпийских игр в Токио и будут оценены все критерии, включая выборы главы AIBA. Почему МОК будет отдельно проверять процедуру выборов? У них есть сомнения в их честности?

— Выборы были демократичными, прошли открыто и честно. Впервые в истории AIBA было столько кандидатов. Думаю, что здесь не должно быть никаких вопросов, хотя у каждого свое мнение. Для боксерского сообщества очевидно, что все было открыто и прозрачно. В любом случае, мы открыты для любых запросов и готовы дать полную информацию.

Хабиб благодаря выступлениям в UFC стал мировой звездой Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Есть ощущение, что в MMA звезд из России все больше, а в боксе — все меньше. Например, Петр Ян — парень все детство занимался боксом, а сейчас гремит в UFC. Но у молодежи нет героев среди боксеров. Когда в российском боксе появится звезда уровня Хабиба?

— У нас в боксе намного выше звезды. У нас есть двукратные олимпийские чемпионы. Просто они не блогеры, но они отстаивают честь страны, выступают. У нас нет хамства в боксе. У нас жестко работает дисциплинарная комиссия. Бокс — это реальный спорт.

При всем уважении: Хабиб хороший парень, но нельзя сравнивать шоу со спортом. ММА — это шоу, они пытаются поймать хайп, пиариться.

У нас нет такой задачи, мы должны воспитывать детей, спортсмен должен быть примером.

— В UFC хамство есть, а в боксе?

Скандальное видео с Дзюбой обсуждала вся страна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В боксе иногда тоже кто-то пытается сделать себе на этом пиар. Моя позиция — спортсмены это лидеры общественного мнения и должны быть примером.

— Можете привести примеры последних скандалов из мира спорта, которые вас задели?

— Спортсмены не себе принадлежат, они публичные люди.

Взять пример с [футболистом Артемом] Дзюбой — это ужас.

Еще обсуждать это в прямом эфире, задавать вопрос президенту. Это глупости, нельзя это поддерживать. Каждый публичный человек должен быть ответственным за ту информацию, которую несет людям.

— Может, нужно запретить спортсменам вести свои соцсети самостоятельно?

Умар Кремлев готов приглашать легенд бокса в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— У нас пресс-служба занимается соцсетями сборной, дает консультации по контенту.

— Но блогеры, хамство и соцсети — это как раз то, за чем активно следят дети. Они могут просто не увидеть профессиональных боксеров, которые хорошо себя ведут. Как это изменить?

— Мы это сейчас развиваем, работаем над популяризацией. Главное для нас — массовость. Во-первых, ни у UFC, ни у MMA такой массовости нет. Во-вторых, нет такого количества турниров. Нельзя это сравнивать.

— Вы писали в соцсетях, что хотели бы провести в России бой-реванш Роя Джонса и Майка Тайсона. Это тоже шоу?

— Это и есть один из видов популяризации. Я их [Джонса и Тайсона] поддерживаю. В таком возрасте выйти на ринг. Здесь речь идет о том, что у бокса нет границ.

— Как спортсменов такого уровня можно заманить в Россию?

— Наши промоутеры и менеджеры могут выйти с инициативой, у нас много очень хороших менеджеров. Думаю, что кто-то из них может пригласить [звезд бокса], а федерация бокса всегда готова поддерживать их идеи.

— Вы называли Екатеринбург потенциальной «столицей мирового бокса». Когда городу ждать других знаковых событий в мире бокса?

— Екатеринбург уже ей стал. Там проводятся серьезные турниры. Вообще Екатеринбург один из региональных лидеров по спорту. О какой-то конкретике в связи с пандемией сейчас говорить сложно. Переносится очень много турниров, планы откладываются. Для нас главное — это здоровье спортсменов, мы не должны рисковать. Но и отказываться от турниров не планируем. По мере возможностей и с соблюдением всех правил безопасности будем вести эту работу.