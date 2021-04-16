Курганские инсайды: Шумков готовит отставку

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Власти Курганской области крайне недовольны срывом муниципальной реформы в нескольких районах. Инсайдеры отмечают, что основными виновниками в правительстве считают чиновников и депутатов местного уровня, которые плохо объясняли жителям плюсы объединения всех поселений и преобразования районов в округа. Вместе с тем, под оптимизацию попадают не только сельсоветы. Жители обсуждают предстоящее закрытие офисов налоговой службы в большинстве районов области, а также новый памятник медикам.

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В Курганской области удивились новому стилю губернатора

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухачи обсуждают фотографии с поездки губернатора Курганской области Вадима Шумкова на совещание, посвященное подготовке к заседанию президиума Госсовета. Глава региона пришел 14 апреля на встречу в галстуке, который просто перекинул через шею. «Почему у Шумкова галстук как шарф накинут? Ведь это просто неприлично для первого лица области», — возмутился один из сплетников. Другой слухач задается вопросом: «Означает ли это, что в таком виде можно ходить политикам в здании областного правительства?»

Вице-губернатор может уйти в отставку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области появились разговоры о возможной отставке вице-губернатора Владислава Кузнецова. «В регионе его считают правой рукой [губернатора Вадима] Шумкова. Но сейчас, по слухам, они почему-то разругались», — говорят злые языки. По некоторым данным, у Шумкова уже есть кандидатура на пост вице-губернатора, но об этом человеке известно лишь, что он местный. Впрочем, в уход Кузнецова верят не все. «Он пришел в правительство не так давно — в начале 2019 года. И с тех пор это уже не первые слухи об его отставке», — заявляют они.

На муниципальных депутатов оказывают давление из-за срыва реформы

На депутатов Введенской сельской думы и руководство местной администрации, по слухам, оказывается давление со стороны руководства. Причиной стали публичные слушания, на которых жители проголосовали против объединения всех поселений Кетовского района в округ. «Говорят, что плохо провели работу с населением, не убедили проголосовать „как надо“», — рассказывают сплетники. По некоторым данным, от сельской думы требуют проголосовать за объединение несмотря на мнение жителей, которое является лишь рекомендацией для депутатов. «Ищут пути во что бы то ни стало провести реформу», — переговариваются в районе. Кроме того, слухачи говорят, что на депутатов в других сельсоветах, где публичные слушания еще не прошли, оказывается не меньшее давление, требуют, чтобы слушания прошли гладко, и жители приняли «правильное» решение. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах.

Смена суда в деле Шамина выгодна гособвинению

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают смену суда в уголовном деле в отношении бывшего замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина. Изначально дело направили в Курганский городской суд, но затем передали в Шадринский районный суд. «Правильное решение. Гособвинение сможет привести в суд больше свидетелей из числа бывших подчиненных Шамина. Тех, кто узнал, что получал меньше денег, чем ему предназначалось. Пусть посмотрит им в глаза», — говорят злые языки. Шамина обвиняют в организации преступной группы, которая занималась хищением денег, начисляемых шадринским полицейским. В областном УМВД обвиняемые якобы запрашивали денежное довольствие, но сотрудникам выплачивали его в меньшем размере. Ущерб оценили в 53 млн рублей.

Оптимизация в налоговой продолжится

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оптимизация в курганском управлении ФНС, по слухам, не ограничится закрытием офисов в 18 районах области. Инсайдеры сообщают, что ведомство рассматривает возможность объединения муниципальных и межмуниципальных инспекций. «В частности, говорят об объединении инспекции по городу Кургану и межрайонной инспекции в Кетово», — поделился один из источников. По его словам, жители региона все реже обращаются в инспекции напрямую, они в основном пользуются электронными сервисами или МФЦ. Поэтому для жителей последствия такого объединения будут не особенно заметны, а жителям некоторых сел будет даже удобнее ездить в Курган, чем в Кетово. Сложнее придется сотрудникам ведомства, на которых может вырасти нагрузка, считают в регионе.

Сотрудники соцстраха оценили премии руководителя

После громких обысков в курганском соцстрахе и допроса руководства сотрудники ФСС начали обсуждать слухи, что управляющая фондом Зоя Брунчукова несколько раз выписывала себе премии по 200 тысяч рублей. Эти деньги из фонда экономии доставались ей якобы с согласия Москвы. «Это при том, что в фонде куча пустующих ставок, и люди должны за троих работать, чтобы экономия была», — возмущается источник. При этом он отметил, что у рядовых работников премии были скромнее — чаще всего около 10 тысяч, максимум — в районе 20 тысяч рублей.

Скандальный тубдиспансер никто не ремонтирует

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание тубдиспансера в поселке Чернавский в пригороде Кургана, закрытое на ремонт, никто не ремонтирует, передают инсайдеры. «Никаких работ там не ведется. При этом из здания просто забирают рентгенаппараты, другое оборудование, и вывозят в другие больницы», — возмущаются собеседники. По их словам, если тубдиспансер так и не отремонтируют, а закроют насовсем, поселок вымрет. «Там работать, по сути, больше негде. Многие жители работали в этом диспансере», — переживают сплетники.

Скандал с закрытием диспансера в Чернавском произошел осенью 2019 года. Сотрудников заставляли уволиться или переводиться в Курган. При этом власти заявляли, что это временная мера, так как здание требует срочного ремонта.

В Кургане ждут нового руководителя «Курганводоканала»

В Кургане ждут назначения нового гендиректора АО «Курганводоканал» (принадлежит городским властям). Депутат гордумы Сергей Руденко покинул этот пост еще в марте. С тех пор обязанности гендиректора «Курганводоканала» временно возложены на его брата Алексея Руденко. «Но говорят, что назначили его только на месяц. Вроде как у него нет профильного образования», — поделился один из источников. По словам инсайдеров, кандидат на эту должность уже есть, но фамилия его пока не афишируется. «Есть слухи, что он связан с одним из замов губернатора», — переговариваются сплетники.

Строительство канализации в Восточном может сорваться

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очевидцы сообщают, что строительство канализационного коллектора в Восточном микрорайоне Кургана практически остановилось. «Трубы как пролежали всю зиму в снегу, так и сейчас лежат в грязи. Другие трубы так и торчат из земли. Бетонные колодцы стоят в воде», — удивляются горожане. По данным портала госзакупок, строительство требуется завершить к 30 июня. Работы выполнены на 101,8 млн рублей из 104 млн (почти 98%), при этом подрядчик уже получил почти 100 млн рублей. «На месте без экспертиз видно, что ни о каких 98% готовности речи не может идти», — говорят инсайдеры. По некоторым данным, власти могут расторгнуть контракт с подрядчиком. Но с этим согласны не все собеседники. «Если деньги практически полностью выплачены, как расторгать контракт? На что доделывать объект?» — переговариваются они.

Вокруг курганского памятника медикам разгорается скандал

Памятник, посвященный медикам, планируют поставить в Кургане в октябре, но в городе уже начались споры относительно места его установки. По мнению некоторых, скульптуру должны установить не возле областной больницы, а на территории горбольницы №2. Другой вариант — между горбольницей №2 и инфекционной больницей, которые находятся рядом. «Еще немного времени пройдет, и вообще не будут вспоминать, что с коронавирусом в основном боролись в инфекционной больнице и второй городской. Причем здесь областная-то?» — возмутился один из горожан. Некоторые слухачи считают, что насчет места установки памятника нужно посоветоваться с самими врачами.

Благоустройство курганского горсада возмутило жителей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана возмутила массовая вырубка деревьев в Городском саду Кургана, несмотря на заявления мэрии. Чиновники уверяли, что все срубленные деревья были больными, и оставлять их было опасно. «Что за любовь к лысому благоустройству? Парк не доделали, деревья убрали. Лучше бы туалет поставили, который давно обещали», — возмущаются некоторые горожане. Один из курганских политиков припомнил, что в свое время против арендатора горсада в Кургане развернули целую информационную кампанию. В результате бизнесменам пришлось уехать из Кургана. «В итоге арендатор ушел, а в горсаду как была разруха, так и осталась», — подытожил собеседник.

Умная остановка в Кургане превратилась в баню

Слухачи сообщают, что в одной из умных остановок, которые установили в Кургане в прошлом году, невозможно находиться в жару. «Там уже сейчас даже без одной двери баня», — пожаловался сплетник на условия в остановке, расположенной возле Дома бытовых услуг. В 2020 году в городе установили три таких остановочных комплекса. Остановки условно называют «умными», потому что в них есть Wi-Fi, интерактивные панели и можно зарядить гаджет через USB.

В курганских муниципалитетах не хватает значков ГТО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С проблемой дефицита значков ГТО, по слухам, столкнулись в ряде районов Курганской области. «Дети готовились, старались, выполняли нормативы. Но прошло полгода, а значки им так и не вручили. Обидно за ребятишек, они разочарованы», — говорят злые языки. По их данным, с такой проблемой, в частности, столкнулись в Кетовском районе. «Если даже в таких, относительно успешных муниципалитетах, проблемы, то что говорить об отдаленных селах?» — рассуждают зауральцы.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.