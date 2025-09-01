Путин прибыл в Пекин

Кортеж Путина прибыл на главную площадь Китая
Кортеж Путина прибыл на главную площадь Китая
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на главную площадь Пекина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Кортеж Владимира Путина подъехал к главной площади Китая. Президент России уже в Пекине», — написал Зарубин в telegram-канале.

Ранее Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Визит российского президента проходит на фоне обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества между странами-участниками ШОС.

{{author.id ? author.name : author.author}}
