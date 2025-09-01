Путин прибыл в Пекин

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на главную площадь Пекина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Кортеж Владимира Путина подъехал к главной площади Китая. Президент России уже в Пекине», — написал Зарубин в telegram-канале.
Ранее Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Визит российского президента проходит на фоне обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества между странами-участниками ШОС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.