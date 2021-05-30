У свердловского «молочного короля» всплыл скандал с компаньоном

Сергей Майзель заявлялся на праймериз «Единой России» и претендовал на мандат свердловского заксобрания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Между свердловскими бизнесменами, которые планировали стать партнерами, развернулась история, которая была бы типичной для лихих девяностых России. Одним из действующих лиц стал заместитель главы Общественной палаты Свердловской области Сергей Майзель, которого в свердловской бизнес-среде называют «молочным королем». Сейчас он является одним из кандидатов на место в свердловском заксобрании.

Конфликт партнеров

История началась в 2007 году, когда директор компании «УЭТМ-Монтаж» Александр Леонов искал новую площадку и оборудование для производства запасных частей для электродвигателей, гидрогенераторов, трансформаторов и высоковольтных выключателей. В итоге Сергей Майзель предложил ему приобрести долю 50% в уставном капитале компании «НПП «Ресурс» за 40 млн рублей, что позволило бы использовать площадку предприятия для производства необходимой продукции.

В итоге «УЭТМ-Монтаж» организовало производство в Красноуфимске (Свердловская область) на базе бывшего Красноуфимского опытно-экспериментального завода (КОЭЗ), на базе которого вели деятельность еще четыре предприятия, подконтрольных Майзелю, с долгами по налогам, зарплате, судебными разбирательствами и банкротствами (долги по зарплате не погашены до сих пор). До подписания договора купли-продажи Майзель обещал решить накопившиеся проблемы, что и было зафиксировано в документах с красивым названием «меморандум».

Договор между Майзелем и Леоновым был подписан в 2007 году. «При заключении договора другая сторона не подписала допсоглашение, в котором были отражены обязательства сторон», — напомнил Леонов Фото: Александр Леонов

«В 2007 году с ИП Майзель С. Г. был подписан договор купли-продажи. При заключении договора нас насторожило, что другая сторона не подписала протокол разногласий, в котором были отражены обязательства сторон, согласованные в упомянутых выше „меморандумах“, которое обезопасило бы нас от проблем в будущем. С их стороны применялись чисто театральные приемы: забыли печать, давайте завтра мы вам привезем», — рассказал Леонов.

Договором купли-продажи было предусмотрено, что часть суммы выплачивалась деньгами, другая — векселями, которые потом оплачивались и возвращались. Именно по этому пункту спустя год у партнеров возникли разногласия. «В 2008 году пошли вексельные расчеты. Мы оплачивали векселя, а они обратно не возвращались. Мы к Майзелю с вопросом: „Что-то тут в нашей системе сломалось, нарушилось?“ На что он нам ответил: „Давайте выплачивайте полностью — потом векселя мы вам вернем“. Вокруг этого дела у нас возник первый арбитражный спор, который был решен в пользу Майзеля: ООО „УЭТМ-Монтаж“ полностью выплатило оставшуюся сумму, но вексели нам так и не вернули», — уточнил Леонов.

Рейдерский захват

В 2010 году у Леонова возникли вопросы по ремонту цехов, принадлежащих «НПП „Ресурс“. По договору аренды ремонтные работы должны были выполняться силами и средствами „НПП ‚Ресурс‘, поэтому вопрос решался с директором этой компании — Алексеем Иванниковым. ‚Он категорически заявил, что денег нет и нужно самим ремонтировать. В итоге договорились, что ООО ‚УЭТМ-Монтаж‘ выполнит все необходимые работы своими силами и средствами, а потом эти суммы войдут в счет арендной платы. В итоге на ремонты было потрачено более 17 млн рублей“, — отметил Леонов.

На площадке в Красноуфимске производили запасные части для электродвигателей, гидрогенераторов, трансформаторов и высоковольтных выключателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, к тому моменту их отношения с Майзелем, который изначально и предложил этот бизнес-проект, стали — «никакими», а спустя несколько месяцев произошла попытка рейдерского захвата. «Для нас это произошло неожиданно. Приехала компания, которая не пускала рабочих на завод. После обращения в правоохранительные органы, смогли уладить этот вопрос, но как оказалось, ненадолго», — отвечает бывший партнер Майзеля.

При этом адвокаты Майзеля в беседе с URA.RU отметили, что в суде факт проведения ремонтов не нашел подтверждения. «Более того, документы, представленные Леоновым в подтверждение проведения таких ремонтов, вызвали у суда «сомнения в том, выполнялись ли такие работы в действительности», — уточнил юрист Олег Зарецкий

Банкротство

В 2013 году всплывают данные о кредите в три миллиона рублей, который «НПП «Ресурс» брал в банке «Уралфинанс» до продажи в 2007 году доли в уставном капитале. Позже стало известно, что долг перед банком погашен, а Майзель по договору поручительства стал требовать эти деньги с собственного предприятия. Порядок погашения задолженности перед банком был согласован в «меморандуме» и был отражен в исчезнувшем протоколе разногласий. Далее Майзель передал право требования по кредиту в три миллиона рублей другой компании — фирме «Комалок», которая зарегистрирована на Кипре в 2010 году и до этого момента никакой деятельности не вела.

Сергей Майзель заявился на праймериз «Единой России». Он выдвинулся по Богдановической территориальной группе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«ООО „УЭТМ-Монтаж“ перечислило три миллиона рублей на счет ООО „Комалок“ в пятницу 23 января 2015 года. „В понедельник деньги возвращаются к нам, так как счет ‚Комалок‘, ‚спящий‘ в банке ‚Кольцо Урала‘ несколько лет, был закрыт именно 23 января 2015 года. Удивительное совпадение, правда? Мы имели право, как соучредители ООО ‚НПП Ресурс‘, избавиться от долга, но целью Майзеля и его команды было банкротство ООО ‚НПП ‚Ресурс‘. Ими была выстроена длинная схема ‚судебного рейдерства‘, которая реализуется уже восьмой год“, — утверждает Леонов.

Позже правоохранительные органы обратят внимание, что договор поручительства мог быть подделан, так как существует еще один договор поручительства, по которому поручителем является Левин А.К. «Погашение кредита должно было состояться в конце 2007 года, когда в соответствии с «меморандумом» ООО «УЭТМ-Монтаж» оплачивало долю в ООО «НПП «Ресурс» и направляло эти деньги в банк «Уралфинанс», но в последний момент Сергей Майзель попросил направить их на его личный счет», — продолжает Леонов.

«НПП Ресурс» признали банкротом в конце 2015 года. Процесс ликвидации долгов компании еще не завершен Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Адвокаты Майзеля отметили, что банкротство ООО «НПП «Ресурс» явилось следствием деятельности самого Леонова. «Предприятие не имело возможности рассчитываться с кредиторами, поскольку весь его имущественный комплекс находился во владении подконтрольного Леонову ООО «УЭТМ-Монтаж», которое даже заниженную арендную плату уплачивать не спешило», — уточнил Зарецкий.

Уголовное дело

По словам Леонова, он неоднократно обращался в Следственное управление СК России по Свердловской области, где одно из его сообщений о преступлении в отношении Майзеля было передано по подследственности в УМВД России по Екатеринбургу. В постановлении Следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга сообщается, что показания Леонова о том, что Майзелем предприняты меры к фиктивному банкротству ООО «НПП «Ресурс» подтверждается материалами проверки. По другому заявлению в этом же Следственном отделе признали факт подделки документов, представленных в Арбитражный суд, но отказали в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что прямо противоречит решению Конституционного суда РФ по таким вопросам.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Следственного управления по Свердловской области на момент публикации не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Юрист Майзеля Олег Зарецкий в беседе с URA.RU отметил, что Леонов, бравируя постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела, выдает желаемое за действительное. «Он ссылается на ту часть постановления, в которой приводятся его собственные доводы. Если внимательно прочитать постановление, то вы увидите, что следственный орган никаких фактов какой-либо подделки не устанавливал и не признавал», — считает он.

Непосредственно сам Сергей Майзель на вопрос корреспондента URA.RU прокомментировать свои взаимоотношения с Александром Леоновым ответил следующее: «Опускаться до уровня комментариев лая из подворотни — считаю ниже своего достоинства. Отмечу лишь одно. Проиграв все суды, и понимая, что придется рассчитываться, господин Леонов сейчас делает все что угодно, лишь бы избежать ответственности, в том числе, ведет информационную войну. Отвечать и комментировать это мы не будем. [Отвечать] никакими другими действиями, кроме тех, что лежат в рамках правового поля, мы не собираемся. На сегодняшний день все решения судов в нашу пользу, они вступили в законную силу и будут исполнены. Я хочу принести извинения моим друзьям, которых пытаются замазать в истории, к которой они не имеют никакого отношения», — ответил Майзель.

Леонову отказали в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что противоречит решению Конституционного суда РФ Фото: скриншот

Александр Леонов на вопрос о дальнейших планах в деле ответил: «Во всей истории с банкротством ООО «НПП «Ресурс» главным для нас является сохранение и развитие производства в Красноуфимске. Выкупленные в 2014 году производственные помещения отремонтированы, проводится модернизация производства, приобретается новое высокотехнологичное оборудование, осваивается новая продукция. Сожалею, что столько сил и средств тратится на судебные разбирательства, на сбор доказательств. Для Майзеля и его помощников это часть бизнеса. Они на этом «зарабатывают». На самом деле, это не их «заработок», это деньги тех, кто своим трудом создает необходимую стране продукцию. Инициатор этого процесса — Сергей Майзель — собирается выставить свою кандидатуру на выборах в депутаты заксобрания Свердловской области. Сможет ли он представлять интересы жителей области? Имеет ли на это моральное право?» — отметил Леонов. URA.RU будет следить за развитием событий.