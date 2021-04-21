Разговор c URA.RU стал частью послания Путина

Послание Путина было в первую очередь посвящено внутренним вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 21 апреля, в повестке боролись ежегодное послание президента РФ Владимира Путина и митинги в поддержку Алексея Навального в крупных российских городах. Два этих события максимально взаимосвязаны, рассказывает шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов, обсуждавший с президентом меры по поддержке регионов, когда они еще задумывались.

«Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам, — заявил Владимир Путин 21 апреля 2021 года в Манеже. — Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики и, конечно, нужно будет сказать буквально несколько слов о внешних делах». В итоге международной политике и армии президент посвятил около 15% своей речи. Для сравнения: послание 2018 года, знаменитое видеопрезентациями новых образцов вооружения, примерно на треть состояло из внешнеполитических заявлений.

Сегодняшнее послание Путина и митинги максимально взаимосвязаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране», — заявил сегодня в Манеже Владимир Путин, говоря об экономических последствиях пандемии. Что разнится с представлением о президенте скептиков, считающих, что он отстранился от внутренней жизни страны.

В начале февраля, когда президент встречался с главными редакторами российских СМИ я называл причиной роста количества митингующих в России социальной неустроенностью своих сверстников, тридцатилетних: отсутствием перспектив, трудностью заработков, плохим состоянием городов, даже миллионников. «Наверное, вы правы, так и есть. Когда у людей возникает недовольство уровнем доходов, тем, как они живут, то кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы, — ответил мне Путин. — Люди оценивают свою жизнь не потому, что было вчера или 10 лет назад, а потому, что хочется, чтобы было завтра. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития». Тогда, на встрече с главредами, президент проанонсировал, что в этом году произойдет ряд изменений в жизни регионов и городов, не уточнив каких.

Они оказались в послании. Путин объявил о реструктуризации коммерческих кредитов регионам — они будут заменены беспроцентными госкредитами до 2029 года. Он представил новый инструмент для губернаторов — инфраструктурные бюджетные кредиты на срок 15 лет под 3% годовых. Как сообщает источник URA.RU в правительстве РФ, на это будет заложено около 500 млрд рублей. При этом те регионы, которые не набирали долги, смогут рассчитывать на бОльшую часть от этих денег, чем регионы-должники.

Но помогут ли предложенные Путиным меры успокоить улицу? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В послании говорилось о развитии городов. Так, выяснилось, что скоростная автомагистраль Москва-Казань дойдет до Екатеринбурга в 2024 году. Застройщики в Туле, Тюмени, Сахалинской области и в Кузбассе получат кредиты по минимальной ставке — в качестве эксперимента. Челябинску было обещано метро, ЯНАО — строительство Северного широтного хода. И если эти города называются в посланиях президента часто, то Муром и Старая Русса, которым обещано туристическое развитие, звучат впервые.

Говоря о «насущных, повседневных проблемах граждан», Путин пообещал решить проблему с газоснабжением домохозяйств. А для Камчатки наметил создание газопринимающей сети.

Но успокоят ли эти меры улицу? В день послания президента, 21 апреля, представители штаба Алексея Навального призвали митинговать российские города. На текущий момент цифры с улиц демонстрируют разные тренды. Свердловские власти сначала заявили о пяти тысячах протестующих в Екатеринбурге, что, даже по оценке чиновников, беспрецедентно. Потом снизили эту цифру до 2,5 тысяч (эта цифра говорит об уменьшении масштабов митингов). Городской штаб Навального заявил о росте протестов: в январе было около 10 тысяч участников, сейчас — 13 тысяч.

В Москве масштабы митингов признали даже в полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве даже МВД официально признало масштаб митингов: 23 января вышло, по данным министерства, четыре тысячи человек, 31 января — две тысячи, а сегодня — шесть тысяч человек. Штаб Навального пока не дает конкретных цифр, ограничиваясь оценкой — «невероятное количество людей».

А координаторы штаба Алексея Навального в Челябинске не смогли договориться о маршруте шествия. В итоге, по их данным, протестовать пришло около 800 человек (данные властей — 700).

Возникает новый вопрос: может ли работа властей вообще повлиять на количество выходящих на протесты, если после послания президента, социального по содержанию, количество протестующих не уменьшается? И если может, то как быстро пакет мер, озвученных Путиным, сможет изменить рост протестов?

Многое зависит от того, получат ли в итоге регионы право принимать самостоятельные экономические решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отвечая на него, нужно отметить, что не все россияне приветствуют новые предложения Путина для регионов. Так, в комментариях к новостям URA.RU со свежего послания некоторые читатели пишут, что реструктуризация долгов — поблажка местным чиновникам, а решение вовсе не означает улучшение жизни людей за МКАДом.

Но могут ли власти сделать что-то для улучшения жизни россиян, а не чиновников? Конечно. Выступая перед президентом в феврале, я напомнил об успешном преодолении первой волны коронавируса благодаря тому, что губернаторы получили право на самостоятельные решения в зависимости от ситуации. «Если губернаторы доказали свой профессионализм, им можно дать право принимать экономические решения? — спросил я. — Может, можно уже провести экономическую децентрализацию? И Екатеринбургу, и Перми стыдно иметь ушатанные главные проспекты на фоне блестящей Москвы».

Пока вопрос больших экономических свобод регионов открыт. В новом послании президент касался этой темы так: «Страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда, когда развиваются регионы. Стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться». Надеюсь, что эта декларация так же воплотится в конкретные решения, как и февральский разговор про улучшение жизни в регионах, предвестивший конкретные изменения в апреле