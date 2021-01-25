Масштаб протеста в регионах стал неожиданностью для власти

Митинги в регионах оказались самыми многочисленными за последние десятилетия Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Дело Алексея Навального

Прошедшие в стране несанкционированные акции протеста сильно напрягли кураторов внутренней политики в регионах. Они не ожидали, что митинги станут такими массовыми и на них придет много «респектабельных» людей, а не так называемая «школота», сообщили URA.RU на условиях анонимности два политических вице-губернатора.

В Перми на митинг пришло 4-5 тысяч человек, это вывело регион в числе самых протестных Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Для властей сразу нескольких регионов количество и состав участников акций сторонников блогера Алексея Навального 23 января стали неожиданностью. Если в Москве по официальным данным пришло четыре тысячи человек (СМИ называют цифру в 15 тысяч), то в субъектах страны соотношение митингующих к числу жителей городов было значительно выше.

Высокопоставленный источник в правоохранительных органах Челябинска сообщил, что в морозный день (-26 градусов) собралось предположительно 2,5 тысячи человек. «Это была самая массовая акция последних 10 лет. Причем, молодежи было немного — около 20%. Большинство участников — старше 30 лет. Было много респектабельных людей, приехавших на дорогих машинах, одетых в горнолыжные костюмы.

Это состоявшиеся люди, они что-то в жизни понимают. И это настораживает», — говорит собеседник.

Число участников митинга в Екатеринбурге чиновников не удивило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из челябинских чиновников считает, что люди пришли митинговать «не против Путина, а против местных властей». «Людям нужна комфортная городская среда. Чтобы они могли жить в чистом, красивом, безопасном городе. Но в последние годы они видят деградацию. У людей есть потребность в развитии», — объяснил чиновник свою версию мотивов участников митинга.

Вице-губернатор одного из уральских регионов на условиях анонимности подтверждает, что не был готов к такому массовому митингу. «В Екатеринбурге в 2012 году выбрали мэром оппозиционера [Евгения Ройзмана], поэтому они не удивляют. Челябинск попал в 2017—2018 годах в список протестных, что привело к досрочной отставке губернатора [Бориса Дубровского]. Наша область не была в их числе.

Но [на митинг] пришло рекордное число участников», — говорит чиновник.

Эксперты считают, что одна из главных причин протеста в том, что люди видят: есть Москва-метрополия и регионы-колонии, где нет развития, а жители не могут реализовать себя. Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев объясняет, что «с 2000-х годов политика централизована, регионы утратили субъектность, Москва относится к ним, как к колониям». «Территория России к востоку от Урала, с конца 19 века увеличивает долю в экономическом развитии. Но уровень жизни, свобод и привилегий в сравнении с Москвой снижается. Власти проблему не решают, что вызывает недовольство. Эта проблема будет обостряться», — говорит эксперт.

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов в своем телеграм-канале MMI (Macro Markets Inside) пишет, что коронакризис обострил противоречия в российском обществе.

«В пандемию это проявилось со всей наглядностью, показав масштаб разрушения системы здравоохранения в стране в сравнении с московской…

Пандемия показала неравенство возможностей между российскими регионами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В демократических странах естественным ответом стало бы перераспределение общественного пирога от центра к регионам, в авторитарных режимах реакции могут быть самыми неожиданными и неадекватными», — предполагает он.

Директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников среди причин недовольства в регионах называет психологичесую усталость от ковидных ограничений. «Разница в уровне доходов в регионах и Москве не сегодня появилась. Это не новость. А ковидный фактор сыграл. Люди устали психологически от ковидных запретов. Они не выдерживают столько сидеть на карантине. В ресторанах после 23 часов сидеть запретили. Парикмахерские не работали, а кто-то появляется на телеэкранах каждый день с новой прической», — приводит он аргументы.

Социолог Алексей Рощин добавляет, что во время коронавирусного кризиса средний класс не получил поддержку от государства. «Еще в 2008 года ходила шутка: по улицам идут люди, они еще хорошо одеты, но уже голодны. Сейчас также отмечается падение благосостояния у людей из среднего класса», — говорит эксперт.

Политолог Дмитрий Журавлев подчеркивает, что сегодня требования среднего класса к власти растут, а уровень доверия снижается. С ним соглашается политолог Сергей Поляков. «Нулевые годы проходили под девизом поддержки среднего класса, который считается на Западе гарантом стабильности. Но у нас оказалось не так. В 2011 году [после выборов в Госдуму] средний класс вышел на массовые акции протеста. Тогда же про средний класс забыли. Поддержка перенеслась на бюджетников, многодетных и тому подобные слои», — заключает собеседник.