Зюганов пошел на обострение с Кремлем

Геннадий Зюганов (в центре) сохранил Валерия Рашкина и повысил Юрий Афонина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

КПРФ на съезде 24 апреля отказалась играть по правилам Кремля, сохранив в руководстве партии радикальное крыло во главе с Валерием Рашкиным, который симпатизирует осужденному за мошенничество блогеру Алексею Навальному. Лидеру коммунистов Геннадию Зюганову с помощью близкой к властям «Справедливой России» давали понять, что заигрывание с оппозицией выводит ее за границы системы. Однако в КПРФ проигнорировали эти намеки и могут потерять статус второй по силе политической силы в стране.

Главной интригой съезда КПРФ было решение коммунистов или оставить, или вывести из руководства главу московского горкома депутата Госдумы Рашкина. В итоге его удалили из президиума центрального комитета (ЦК, руководящий орган партии), как и [оппозиционного] экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. При этом оба остались членами ЦК. Еще одним решением был усилен статус Юрия Афонина — он стал одним из двух первых замов Зюганова, ранее являясь простым заместителем.

Валерий Рашкин — лидер радикального блока КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как объяснил перемены в КПРФ источник URA.RU, близкий к аппарату партии, Рашкин и Афонин возглавляют две из трех основных групп влияния в партии. Последний — главный представитель «башни» коммунистов—«лоялистов», пользуется особым расположением Зюганова, отмечает собеседник агентства. Еще один источник URA.RU в партии сообщает, что этот человек имеет тесный контакт с Кремлем и якобы частый гость в администрации президента. Афонин также входил в группу по разработке поправок к Конституции РФ.

«Договороспособность дает „лоялистам“ огромный политический вес», — уточняет собеседник агентства в партии. Однако он подчеркивает, что Афонин не единственная кандидатура на пост первого зама или преемника Зюганова.

По данным собеседника, лидером большого крыла КПРФ является Рашкин. Он представляет группу «реакционеров». В число его людей входят, например, депутат Госдумы Денис Парфенов и депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Они отличаются несогласием как с решениями самой КПРФ, так и с политикой администрации президента (АП). С ними крайне сложно договариваться. В пример источник в КПРФ приводит историю о том, как Рашкин публично выражал недовольство принятым в партии решением выдвинуть Павла Грудинина в президенты РФ.

Юрий Афонин считается близким к Кремлю коммунистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении Рашкина уже неоднократно применялись санкции — в 2017 году его лишили поста зампреда ЦК КПРФ за то, что он поддерживал Навального. В интервью телеканалу «Дождь» он говорил: «Молодец Навальный, его инициатива, направленная против монополии „Единой России“, в нынешней ситуации абсолютно правильная».

«Последний компромат на Рашкина [появившееся на днях видео, в котором он якобы обсуждает с Левченко переворот в партии] — тоже в своем роде наказание. Оно показывает, что меньше симпатий к Навальному он проявлять не стал», — объясняет собеседник агентства.

Инсайдеры URA.RU, говорят о том, что давление на КПРФ теперь усилит «Справедливая Россия — За правду», которая считается близкой к Кремлю. Эсеры начали еще зимой переходить на поле КПРФ и перехватывать ее повестку. Лидер СР-ЗП Сергей Миронов неоднократно заявлял об объединении «левых» сил на платформе своей партии и предлагал КПРФ влиться в нее.

Захар Прилепин вместе с эсерами попытались перебить повестку коммунистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более того, на день съезда КПРФ в СР-ЗП назначили презентацию предвыборной программы и пресс-конференцию сопредседателя партии Захара Прилепина «о положении дел внутри партии», перебивая повестку коммунистов. «Изначально СР была второй ногой власти, [ее лидер Сергей] Миронов — это же соратник президента, — рассказывает политолог Константин Калачев. — Политолог Дмитрий Гусев стал главным технологом партии. Он работал с властью: с администрацией президента, мэрией Москвы. В СР-ЗП он пошел не только технологом, но и смотрящим, модератором процессов, комиссаром от АП».

Политолог Алексей Макаркин подтверждает, что в последнее время главными конкурентами коммунистов стала СР-ЗП. Она, «играя против своих соперников, помогает власти». «Их [эсеров] приоритеты совпадают с приоритетами власти, а власти надо ограничить фактор КПРФ — коммунисты самые оппозиционные из парламентских партий, сотрудничают с умным голосованием Навального», — добавляет политолог.

Сергей Миронов уже полгода подевает коммунистов, предлагая присоединиться к «Справедливой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет, что решения съезда показали: Зюганов создает иллюзию перемен у Кремля, но ничего не меняет на самом деле. «Зюганов так лавирует перед Кремлем. Афонин относится к группе Зюганова, но как политик он не ярок, что устраивает лидера КПРФ. АП может на него влиять. Рашкин же обладает влиянием в горкоме КПРФ в Москве. Для Зюганова его исключением было бы шагом навстречу тем, кто хотел надавить на партию», — считает политолог.

Дмитрий Журавлев отмечает, что усиление Афонина условное, так как у Рашкина больше экономических возможностей. «Конечно, уравновешивание есть, но это уравнение разных по структуре сил. Афонин — это молодой социал-демократический вождь, Рашкин — „авторитетный“ коммунист. Они будут заняты друг другом [в борьбе за власть], это нормальный стиль руководства», — поясняет он свою позицию.

Политолог Алексей Мартынов обращает внимание на то, что коммунисты очень давно не меняются. При этом Рашкин, «заигрывая с умным голосованием», принижает образ партии. Но руководство удерживает его из-за сильных финансовых и организационных ресурсов в Москве.

Источник URA.RU в КПРФ полагает, что сохранив радикальное крыло Рашкина, Зюганов дал понять, что не собирается играть по правилам. «Он выводит КПРФ в статус внесистемной оппозиции со всеми вытекающими ответными мерами со стороны властей», — резюмирует собеседник.