Путин ввел новое правило выборов в Госдуму

Владимир Путин предостерег парламентариев от популистских технологий Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент Владимир Путин установил для парламентских партий рамки дозволенного на выборах в Госдуму-2021. На заседании Совета законодателей глава государства предостерег участников кампании от использования «дешевого» популизма. Как считают эксперты, из-за невысокого рейтинга «Единой России», на которую опираются власти, есть опасность, что в Думу пройдут депутаты, которые будут использовать запрещенные приемы. А ЕР окажется в неравном положении, поскольку не сможет давать невыполнимые обещания.

27 апреля Путин отправился в двухдневную поездку в Петербург, которая началась с ежегодной встречи с членами Совета законодателей в Таврическом дворце. Свое выступление президент начал с поздравлений с Днем российского парламентаризма и небольшого экскурса по тексту своего недавнего послания Федеральному собранию, попросив «держать на постоянном контроле» его выполнение.

Владимир Путин дал установки членам Совета законодателей на 2021 год Фото: Kremlin.ru

Неожиданно эмоционально президент выступил на тему выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Путин обратился к участникам встречи с просьбой «вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов», а также избегать «пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма». О вреде таких действий глава государства рассказал на примере событий 1990-х.

«К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными», — сказал Путин.

В 1993 году ЛДПР выиграла выборы в Госдуму с помощью лозунгов о воссоздании империи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова Путина о 1990-х — это отсылка к думским выборам 1993 года, которые закончились победой ЛДПР (23% голосов), использовавшей популистские лозунги (центральным программным тезисом партии было — воссоздание великой империи), считает политолог Илья Гращенков. По мнению собеседника URA.RU, у власти есть повод опасаться, что использование популистских технологий, делает результаты грядущих выборов непредсказуемыми.

«Есть тревоги, связанные с тем, что из-за падения рейтинга „Единой России“ власть могут взять популисты. К примеру, в то время, пока „Единая Россия“, всегда заявляющая о себе, как об ответственной партии, будет обещать повысить пенсии на условные 3%, выйдет безответственный болтун и пообещает 30%, которые никогда не будут исполнены. От этого Путин и удерживает кандидатов, давая историческую справку о 1990-х», — считает Гращенков.

Рейтинг «Единой России» за год упал почти на 5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным ВЦИОМ, рейтинг ЕР 18 апреля составлял 29,1%. 19 апреля 2020 года было 34%. Нынешний рейтинг даже меньше, чем после объявления пенсионной реформы в 2018 году, когда популярность ЕР за полгода рухнула с 53,2% до 37,1%. У других парламентских партий такого резкого снижения в последние годы не было. Нынешний рейтинг КПРФ — 12,9% (в 2020-м — 14,1%), ЛДПР — 10,3% (в 2020-м — 10,7%), «Справедливая Россия — За правду» — 7,6% (СР до объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России„в 2020-м — 5,7%).

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU отмечает, что президент установил рамки дозволенного для участников выборов, чтобы избежать социального кризиса. «Что касается лжи, это ведь не про девяностые, Путин говорит о современности, что это очень опасно. Такой подход приведет к тому, что люди в итоге разочаруются вообще во всех обещаниях, даже тех, которые возможно реализовать. Это грозит полным отчуждением общества и государства, как было в конце 1980-х годов, когда народ просто перестал замечать власть», — считает Журавлев.

Падающий рейтинг «Единой России» снижает предсказуемость выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2016 году «Единая Россия» набрала на выборах в Госдуму 54,2%, в 2011 — 49,3%, в 2007 — 64,3%. По мнению гендиректора ВЦИОМ, социолога Валерия Федорова в 2021 году у «Единой России» еще будет возможность улучшить свой рейтинг и подготовиться к выборам.

«Избирательная кампания еще не началась. Важно не забывать, что мы меряем общероссийский рейтинг, а Дума на 50% состоит из одномандатников. В округах возможности ЕР выше, чем у непарламентских партий. Если по партспискам ЕР и не повторит результат 2016 года, то по округам есть возможности набрать необходимое число голосов, чтобы сохранить число мандатов в Госдуме», — заключил Федоров.