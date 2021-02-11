Курганский прокурор уехал из региона после скандала на охоте

Экс-прокурор Шумихинского района Курганской области Константин Буденовских, попавшийся на нарушении правил охоты, приступил к работе в Челябинской области. Эту информацию сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.
«Вчера, 10 февраля, Буденовских прибыл в Кусинский район. Исполняющий обязанности прокурора региона Павел Вепрев представил его сотрудникам прокуратуры», — пояснили URA.RU собеседник. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области не ответили на звонок корреспондента агентства, однако на официальном сайте ведомства Буденовских уже значится в качестве районного прокурора.
Проблемы на прежнем месте службы у Буденовских начались в ноябре 2020 года. В Шумихинском районе группа охотников, в которой были сотрудники прокуратуры, застрелила девять косуль. Лицензии на три из них оказались не закрыты, также у охотников нашли зайцев, разрешений на добычу которых они не имели. При этом документы на добычу были оформлены на людей, которые вообще не стреляли по дичи.
После этого на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова семьей главы Шумихинского общества охотников Ивана Терентьева было направлено соответствующее письмо. В январе в Курган с проверкой приезжали сотрудники Генпрокуратуры, спровоцировав слухи об увольнении Буденовских. Этого не произошло, но регион силовик все же покинул.
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