Как провести День Победы онлайн — в семи лучших рекомендация URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В этом году Россия празднует 76 лет со дня Великой победы. Во всех регионах России пройдут свои праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Лучшее, чем можно заняться, мы собрали для вас в нашей праздничной подборке онлайн-рекомендаций. С нашей Афишей отмечать День Победы можно из любой точки мира, из дома или из машины, с грядки или из центра города. С Праздником, друзья!

6. Сходите в музей. Онлайн

Русский музей запустил ИЗО-марафон «Художник и война». Масштабный онлайн-марафон мультимедийных фильмов состоится уже второй раз. Его главная задача — посмотреть на войну с точки зрения художника и очевидца, рассказать о том, как трагические события военного времени влияют на художественное восприятие, а иногда — способствуют рождению таланта. Среди участников этого года: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Чебоксары, Тверь, Тамбов, Донецк, Ярославль, Саранск, Мурманск и другие города.

5. Оцените трогательный короткий метр

На этой неделе был опубликован «Праздник» — фильм Наталии Кончаловской об одиночестве во время парада 9 Мая. Этот короткометражный фильм снимался во время реальных народных гуляний в День Победы. Он рассказывает о том, что мы чувствуем во время городских празднеств и почему одиночество может быть полезным.

4. Найдите пропавших родственников

В честь Дня Победы запущен онлайн-проект «Судьба солдата». В рамках него волонтеры принимают заявки на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Всего за 2020 года в проект поступило более 16 000 заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики продолжают прием заявок и свою архивную работу и в 2021 году, помогают уточнить места захоронения, установить судьбы, уточнить информации о наградах бойцов. Оставить заявку на поиск данных о своем родственнике можно, заполнив онлайн-форму на сайте «Поискового движения России».

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3. Посмотрите лучшие военные фильмы

В праздник Великой победы можно остаться дома и посмотреть сразу несколько военных фильмов — отечественных и зарубежных, художественных и документальных. Подборку из более чем 50 фильмов подготовил онлайн-кинотеатр ivi — часть фильмов доступна бесплатно в честь Дня Победы.

2. Насладитесь искусством

9 мая в 20:00 состоится гала-вечер театра «Балет-Москва», приуроченный ко Дню Победы. Артисты театра представят яркие фрагменты из своих лучших постановок и спектаклей — лауреатов премии «Золотая маска». Всего танцоры покажут 10 фрагментов, все их можно посмотреть в онлайн-трансляции.

1. Примите участие в праздничном шествии онлайн

9 мая акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате. Шествие превратится в трансляцию, принять участие в которой можно после регистрации на официальном сайте. Планируется, что ветераны пройдут в онлайн-строю в 15:00 по местному времени.

А посмотреть сразу два парада Победы, не выходя из дома, можно будет прямо у нас на сайте 9 мая. Прямые трансляции будут вестись из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бонус оффлайн: не забывайте, что 9 мая в 22:00 по местному времени во всех городах РФ пройдут праздничные салюты. Часть из них будет транслироваться онлайн — информацию можно найти на сайтах Администрации вашего города.