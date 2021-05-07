В этом году Россия празднует 76 лет со дня Великой победы. Во всех регионах России пройдут свои праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Лучшее, чем можно заняться, мы собрали для вас в нашей праздничной подборке онлайн-рекомендаций. С нашей Афишей отмечать День Победы можно из любой точки мира, из дома или из машины, с грядки или из центра города. С Праздником, друзья!
6. Сходите в музей. Онлайн
Русский музей запустил
5. Оцените трогательный короткий метр
На этой неделе был опубликован «Праздник» — фильм Наталии Кончаловской об одиночестве во время парада 9 Мая. Этот короткометражный фильм снимался во время реальных народных гуляний в День Победы. Он рассказывает о том, что мы чувствуем во время городских празднеств и почему одиночество может быть полезным.
4. Найдите пропавших родственников
В честь Дня Победы запущен онлайн-проект «Судьба солдата». В рамках него волонтеры принимают заявки на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. Всего за 2020 года в проект поступило более 16 000 заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики продолжают прием заявок и свою архивную работу и в 2021 году, помогают уточнить места захоронения, установить судьбы, уточнить информации о наградах бойцов. Оставить заявку на поиск данных о своем родственнике можно, заполнив онлайн-форму на сайте «Поискового движения России».
3. Посмотрите лучшие военные фильмы
В праздник Великой победы можно остаться дома и посмотреть сразу несколько военных фильмов — отечественных и зарубежных, художественных и документальных. Подборку из более чем 50 фильмов подготовил онлайн-кинотеатр ivi — часть фильмов доступна бесплатно в честь Дня Победы.
2. Насладитесь искусством
9 мая в 20:00 состоится гала-вечер театра «Балет-Москва», приуроченный ко Дню Победы. Артисты театра представят яркие фрагменты из своих лучших постановок и спектаклей — лауреатов премии «Золотая маска». Всего танцоры покажут 10 фрагментов, все их можно посмотреть в онлайн-трансляции.
1. Примите участие в праздничном шествии онлайн
9 мая акция «Бессмертный полк» вновь пройдет в онлайн-формате. Шествие превратится в трансляцию, принять участие в которой можно после регистрации на официальном сайте. Планируется, что ветераны пройдут в онлайн-строю в 15:00 по местному времени.
А посмотреть сразу два парада Победы, не выходя из дома, можно будет прямо у нас на сайте 9 мая. Прямые трансляции будут вестись из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Бонус оффлайн: не забывайте, что 9 мая в 22:00 по местному времени во всех городах РФ пройдут праздничные салюты. Часть из них будет транслироваться онлайн — информацию можно найти на сайтах Администрации вашего города.
План на 11 мая мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в