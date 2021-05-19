Путин подключил Мишустина к решению проблемы «Единой России»

Владимир Путин особо оценил роль «Единой России» в выполнении пунктов послания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин подключил российское правительство к работе на повышение рейтинга «Единой России». Глава государства 19 мая провел с кабмином совещание, которое превратилось в презентацию программы партии перед выборами в Госдуму. Как объясняют собеседники URA.RU в политтусовке, власти ставят перед собой задачу консолидировать провластный электорат перед масштабной кампанией.

19 мая Владимир Путин собрал совещание, чтобы обсудить выполнение пунктов послания Федеральному Собранию, прошедшего 21 апреля (решения по помощи семьям с детьми, программам туристического кэшбэка, поддержке бизнеса и регионов). К заседанию были подключены не только члены правительства, но и первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Значительная часть предложений поступила от партии „Единая Россия“, поэтому сегодня попрошу Андрея Анатольевича Турчака рассказать о том, как продвигаются новые законотворческие инициативы», — объяснил участие политика президент.

Президент дал выступить Андрею Турчаку сразу после Михаила Мишустина Фото: Kremlin.ru

«Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане», — сказал Путин. Когда слово взял премьер Михаил Мишустин, он тоже акцентировал внимание на деятельности «Единой России». Председатель правительства напомнил, что партия инициировала новые выплаты беременным женщинам с низкими доходами, пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, повышение до 100% от заработка больничных по уходу за детьми до 7 лет.

«Данный законопроект сегодня был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации», — добавил Мишустин. В конце своей речи премьер предложил дать слово вице-премьерам. Однако президент решил иначе. Он попросил сначала выступить Турчака. Тот заявил, что пункты президентского послания стали «ключевым блоком» предвыборной программы партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. По словам Турчака, в ближайшее время ЕР намерена подготовить 46 новых федеральных законов. Кроме социальных выплат, они касаются бесплатной газификации домов и поддержки регионов. Выступление главы генсовета ЕР было похоже на публичную презентацию предвыборной программы партии для правительства.

Андрей Турчак раскрыл подробности предвыборной программы партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно сайту президента Kremlin.ru, Турчак ранее еще не участвовал в совещаниях, посвященных реализации посланий. Он в 2017 году стал вторым человеком в партии, отвечающим за оперативное руководство, став секретарем генсовета «Единой России» в 2017 году. В 2020 году избран первым зампредседателя Совета Федерации. И то, что именно он представлял на мероприятии Совет Федерации, а не председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, — это показательный момент, подчеркнул в разговоре с URA.RU вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

«Совфед не участвует в выборах, а „Единая Россия“ будет. Турчак на совещании в первую очередь представлял партию. Таким образом президент дает сигналы, что поддерживает ЕР. Власти важно консолидировать провластный электорат, чтобы тот не заинтересовался другими партиями. Дело в том, что кампания в Госдуму для ЕР будет непростой. С 2013 года в стране нет ощутимого экономического роста. Но если на президентских выборах целому поколению россиян, пережившему 1990-е, страшно голосовать за кого-то кроме Путина, то к парламентским выборам они относятся спокойнее. Поэтому могут выразить протест, например, проголосовать за ЛДПР или КПРФ», — сказал Макаркин.

Сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что президент подключил правительство РФ к «накачке» недостаточного рейтинга «Единой России», считает руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По данным ВЦИОМ на 8 мая уровень поддержки партии составляет 29,6% (в 2016 году перед выборами было 44%, по оценкам ФОМ). При этом деятельность Путина одобряют 60,7% россиян, Мишустина — 43,3%, правительства — 36,7%.

«В условиях, когда рейтинг ЕР колеблется в районе 30%, а показатели Путина и правительства достаточно высокие, кому-то приходится делиться своим рейтингом.

Надо как можно нагляднее показать, что именно партия полезна простым людям. Президент дает ЕР возможность раскрыться в качестве инструмента решения проблем, волнующих граждан. А правительство в этой ситуации выглядит как исполнительная власть, которая во взаимодействии с партией должна реализовывать полезные инициативы», — объяснил Калачев.

«Единая Россия» подходит к выборам с опасно низким рейтингом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но и без участия президента в кампании «Единой России» не обойтись, считает политолог Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента). В разговоре с URA.RU он вспомнил, что перед выборами в Госдуму в 2016 году, когда дела у партии были лучше, а ее список возглавлял тогда еще премьер, председатель ЕР Дмитрий Медведев (ныне зампредседателя Совбеза), на улицах все равно появились предвыборные баннеры партии с изображением главы государства. «Скорее всего, [в Кремле] Путина не хотят ставить первым номером в списке ЕР, поэтому идет поиск вариантов более мягкого участия президента в кампании, которые не требуют жесткой работы „паровозом“. Сегодня был такой пример — партия реализует послание президента в тесной связке с правительством», — сказал Чадаев.

Еще одной формой такой поддержки политолог считает запланированное выступление Путина на съезде «Единой России» 19 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков утром 19 мая во время общения с прессой подтвердил URA.RU участие президента, хотя на тот момент еще не была официально озвучена дата политического события.