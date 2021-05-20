Курганские инсайды: за автоправами ездят в Питер

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

Курганский сенатор Сергей Муратов после поездки в Сирию в составе делегации Совета Федерации может стать ветераном боевых действий, переговариваются в кулуарах. А бывший сенатор Сергей Лисовский активно включился в предвыборную кампанию: вместе с певцом Владимиром Маркиным ездит по районам Курганской области. Говорят, что в Шадринске чиновники даже остались без обеда, чтобы сходить на встречу с политиком и артистом. Что еще волнует курганцев — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Ответственность за непопулярную реформу переложат на экс-губернатора

Алексея Кокорина (справа) пытаются выставить инициатором реформы, которую ранее приписывали Вадиму Шумкову (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ответственность за муниципальную реформу, которая вызвала неоднозначную реакцию в Курганской области, власти попытаются переложить на экс-губернатора Алексея Кокорина, говорят в кулуарах. Местные чиновники обратили внимание, что в СМИ и мессенджерах все чаще звучит тезис, что реформа досталась губернатору Вадиму Шумкову в наследство от Кокорина. «Вероятно, это делается с подачи областного правительства, чтобы отвести от Шумкова появившийся негатив», — переговариваются в коридорах власти.

Собеседники обратили внимание, что ранее реформу по объединению всех поселений районов в округа подавали как инициативу Шумкова. Изначально проблем практически не было, но затем негатива стало больше, и оказалось, что реформу начинал еще Кокорин. «Но тогда идея о создании округов не озвучивалась. Просто объединяли некоторые сельсоветы друг с другом», — говорят в кулуарах.

Муратов получит звание ветерана боевых действий

Сергей Муратов может стать ветераном боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатору от Курганской области Сергею Муратову слухачи сулят присвоение звания ветерана боевых действий. Разговоры появились после того, как член Совета Федерации отчитался на заседании о поездке в Сирию. «Есть указ президента РФ, согласно которому всем, кто побывал в Сирии, присваивается звание ветерана. Ждем новостей об этом. Вместе со званием сенатор также получит прибавку к зарплате в три тысячи рублей и бесплатную подписку на „Российскую газету“», — переговариваются курганцы, которые участвовали в афганской войне.

Экс-сенатор с певцом испортили обед чиновникам

В Шадринске, по слухам, к сотрудникам местной администрации во время обедненного перерыва пришли кандидат в Госдуму Сергей Лисовский вместе с певцом Владимиром Маркиным. Сплетники объяснили, что работникам мэрии из-за этого не удалось сходить на обед. Вместо этого Лисовский рассказал им о своих планах, а Маркин спел свои хиты. В рамках предвыборной кампании Лисовский со своим давним другом Маркиным ездят по разным районам Курганской области.

В Кургане создают конкуренцию между Ситниковыми

Елену Ситникову (слева) и Ивана Ситникова (второй слева) стали замечать вместе на объездах города Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Чиновники обратили внимание, что на многих объездах по Кургану присутствует сразу два потенциальных претендента на пост главы города. Помимо врио главы Кургана Елены Ситниковой там часто видят директора МУП «Специализированное дорожное предприятие» Ивана Ситникова. Причем не все объекты связаны со сферой деятельности курганского дорожника, отмечают в кулуарах.

«Такое чувство, что обоих вводят в курс дела. Или сталкивают лбами друг с другом, создавая конкуренцию в борьбе за пост мэра», — говорят сплетники. Некоторые предположили, что губернатор Вадим Шумков таким образом устроил своеобразный кастинг, на котором наблюдает за потенциальными кандидатами в мэры. «Ну или просто создает интригу», — усмехаются в регионе.

Спектакль про гуманоида Алешеньку должен был помочь в выборах

Гуманоид Алешенька станет героем спектакля Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным

По слухам, уличный спектакль про кыштымского гуманоида Алешеньку планировалось сделать частью предвыборной кампании экс-кандидата в депутаты гордумы Кургана Юрия Авдалова. Слухачи связывают это с тем, что репетиции спектакля проводятся на территории завода «Кургандормаш», а в посте про спектакль его создатели благодарят замгендиректора завода Авдалова. Сплетники считают, что идея поставить спектакль появилась еще до того, как Авдалов отказался от участия в предвыборной гонке. 15 апреля он передумал участвовать в предварительном голосовании «Единой России» и забрал из оргкомитета свои документы.

Бюджетников заставляют регистрироваться на праймериз

Сотрудников учреждений, связанных с областными и муниципальными властями, по данным сплетников, заставляют регистрироваться на предварительное голосование «Единой России». «Заставляют регистрироваться и отправлять скриншоты с подтверждением этого директору», — рассказывают слухачи. По их слова, начальство отправляет отчеты вышестоящему руководству. Сплетники отмечают, что на самом голосовании сотрудники могут голосовать за кого угодно — никаких указаний на этот счет не поступает.

В деле экс-главы областного МЧС мог появиться эпизод с квартирой

Олега Рожкова проверяли на причастность к еще одному эпизоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова, обвиненного в коррупции, проводилась еще одна проверка. Но уголовное дело возбуждать не стали, говорят инсайдеры. По их словам, администрация Кургана выделяла ГУ МЧС помещение в жилом доме в Заозерном. «Его оформили как класс. Но занятия там не проводились. Зато в эту квартиру часто ездил сам Рожков по каким-то своим делам», — рассказывают источники.

По их данным, ведомство накопило долги за коммунальные услуги, и мэрия потребовала вернуть долг. «Рожков сказал одному из подчиненных разобраться с долгами. Тому пришлось выплатить более 20 тысяч рублей из своего кармана», — переговариваются сплетники. Говорят, что уголовное дело не стали возбуждать, так как посчитали, что этот эпизод слишком мелкий.

Главе ГУ МЧС сотрудники подарили часы

Неожиданный подарок пришлось приобретать подчиненным главы МЧС Юрия Землянского. Перед днем рождения начальника коллеги пришли к его супруге узнать, какой подарок предпочтительнее сделать. «Они предлагали купить, может, палатку или спальный мешок, так как Землянский любит путешествовать. Но им озвучили, что нужно купить часы Samsung, стоимость 30 тысяч рублей. Пришлось собирать больше денег, чем планировали. Но это их выбор и желание, видимо, угодить новому начальству», — считают сплетники в спасательном ведомстве.

Курганский санаторий предложили оставить «застывшим в советской эпохе»

Вадим Шумков назвал санаторий «Озеро Медвежье» «застывшим в советской эпохе» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Санаторий «Озеро Медвежье» в Курганской области может заработать на ностальгии россиян по временам СССР, считают сплетники. Это необходимо учесть во время анонсированной властями модернизации курорта, переговариваются в кулуарах правительства. Разговоры об этом начались после заявления губернатора Вадима Шумкова, что из «застывшего в советской эпохе» санатория сделают современное и комфортное место отдыха. «Ремонт, несомненно, нужен. Но ведь все опять сведется к отделке современными материалами — пластику, стеклопакетам, вентфасадам. А почему бы не придумать концепцию „санатория из СССР“. И многим россиянам понравится, и иностранцев можно привлечь», — считают в регионе.

Музей музеев удивил курганских музейщиков

В музее музеев разместят малоизвестные экспонаты из фондов других музеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи рассказывают, что музей музеев, открытие которого 19 мая анонсировал губернатор Курганской области Вадим Шумков, стал сюрпризом для работников культурной сферы. По данным сплетников, сотрудники музеев впервые услышали об этом из новостей. Некоторые горожане скептически относятся к задумке губернатора. Они отмечают, что придется потратить деньги не только на создание музея, но и на новых сотрудников, для которых нужно постоянно выделять деньги на зарплату. При этом есть сомнения, что в музее музеев, если он будет работать в озвученном властями формате, будет много посетителей.

Про музей акварели забыли?

Представители сферы культуры удивились, что в озвученных губернатором Вадимом Шумковым планах по открытию новых музеев не оказалось музея акварели, одним из инициаторов создания которого является народный художник РФ Герман Травников. «Курган позиционирует себя как столица акварели, у нас проводятся всероссийские выставки акварели. Идея музея акварели обсуждается уже давно, ее поддерживали власти. Но в своей публикации Шумков об этом даже не вспомнил», — говорят инсайдеры. Один из собеседников напомнил, что разговоры об открытии музея акварели в Кургане ходили много лет, еще со времен экс-губернатора Олега Богомолова. В 2018 году сообщалось, что принципиальное решение о строительстве принято. Но в 2020 году директор регионального управления культуры Дарья Твердохлебова заявляла, что в ближайшее время строить отдельное здание музея акварели не планируется.

В Кургане застройщик повышает цены

Федеральная компания, застройщик «Брусника» не перестает удивляться спросу на строящееся жилье в Кургане. За полгода организация три раза повышала цены за квадратный метр, но это не снизило спрос на новостройки. «Курганцы и северяне вкладывают деньги в жилье. Обычно после Нового года спрос падает. А тут, видимо, люди решили достать все накопления из-под подушек и вложить их в недвижимость. Федеральный застройщик в легком шоке от Кургана», — обсуждают в среде риэлторов.

В проблемах с водой в Шадринске обвинили владельцев коттеджей

Слухачи сообщают, что проблемы с водой в Шадринске возникли, в том числе из-за того, что у некоторых владельцев коттеджей есть неучтенные бассейны. «Коттеджи проверяйте. Там бассейны неучтенные», — рассказывают сплетники. Ранее сообщалось, что основная причина проблемы — полив огородов воды из сетей, так как резервуары города не были рассчитаны на такую нагрузку. Замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев заявлял, что из-за этих проблем в Шадринске придется ограничить подачу воды.

Блогеры мешают тушить курганские пожары

Машины зевак у дороги мешают тушить пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники говорят, что из-за любителей снимать пожары на курганских дорогах образуются пробки. Это мешает тем, кто хочет потушить огонь. Ранее сотрудники МЧС тоже обращали внимание на проблему тех, кто сначала снимает пожар, а потом сообщает о нем специалистам. Очевидцев пожара просили делать наоборот. В мае в регионе из-за жаркой и сухой погоды установилась чрезвычайная пожарная опасность. В областном ГУ МЧС шепчутся, что проблемой блогеров уже озаботился глава ведомства Юрий Землянский. «Пожарным приходится терять драгоценное время», — говорят сплетники. Вот только понимания, как можно исправить ситуацию, пока ни у кого нет.

Курганцы ездят в Петербург сдавать на права

Своеобразный туризм по сдаче экзаменов на права открыли для себя курганцы в Санкт-Петербурге. В родном регионе попытки получить водительское удостоверение проваливаются из раза в раз. «Есть примеры, когда люди не могут сдать с пятого, шестого, десятого раза. И они не бестолочи. Такое ощущение, что автошколы просто зарабатывают таким образом. Но на это все еще и нервы тратятся. А в Питере платишь 25 тысяч рублей и с первого раза сдаешь. Поэтому ездят туда», — говорят курганцы.

Таксисты в Кургане оказывают интим-услуги

Курганских таксистов домогаются нетрезвые клиентки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые курганские таксисты жалуются слухачам на домогательства клиенток. Женщины предлагают оказать им интимные услуги. «Чаще всего это случается, когда возим женщин из кафе на трассе. Они предлагают деньги. И готовы сделать это в машине. Ссылаются, что многие таксисты не отказывают. Кошмар, куда мы катимся», — переживаются курганские водители.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.