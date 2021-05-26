Адвокат: отец Сергий вернется к пастве весной

Экс-духовник женской обители может выйти на свободу, отсидев в колонии полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Дело отца Сергия

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумена Сергию Романову до июля. К концу этого месяца должно начаться судебное следствие, которое завершится приговором и реальным сроком, уверены собеседники URA.RU из числа правоведов. Они же дают прогноз на длительность заключения опального монаха, а в РПЦ — на возвращение к пастве.

Адвокаты отца Сергия уже знакомятся с материалами завершившегося расследования, следующий этап — утверждение обвинения в прокуратуре и передача дела в суд. Защита священника — Павел Бабиков и Светлана Герасимова — уверены, что ей удалось не допустить политизации дела, хотя в окружении экс-схимонаха было немало радикалов, которые пытались навязать именно такую риторику (спор об этом даже привел к раздору в стане адептов опального экс-схиигумена). Ни одного политического лозунга из уст их подзащитного не прозвучало. Именно это, по мнению одного из ближайших сторонников Сергия, помогло не допустить «утяжеления обвинения». По данным агентства, рассматривался вариант вменить экс-схиигумену обвинение в экстремизме.

Сейчас в уголовном деле Сергия (Николая) Романова остались три статьи Уголовного кодекса: часть 3 статьи 110.1 (склонение к суициду несовершеннолетних), часть 3 статьи 148 (воспрепятствование религиозной деятельности) и часть 1 статьи 330 (самоуправство). «С этим обвинением мы будем продолжать работать — доказывать, что он не виновен, — заявил URA.RU защитник отца Сергия Павел Бабиков. — При рассмотрении дела в суде необходимо учитывать его общественно-полезную деятельности за несколько десятилетий».

По мнению опрошенных агентством юристов, с учетом того, что Сергия СКР не хочет отпускать из СИЗО (для домашнего ареста не подошел даже арендованный в Москве дом), срок будет реальным. Но самое суровое наказание, которое грозит Романову — четыре года колонии: это максимальный срок по части 3 статьи 110.1. Две других статьи обвинения вовсе не предусматривают лишения свободы. Это значит, что отец Сергий отсидит максимум четыре года, но реально — меньше.

«Нахождение в СИЗО зачитывается день за два. Он сидит там уже полгода, суд тоже будет идти минимум полгода — итого к приговору у него будет год тюрьмы, который зачтут за два», — считает екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

По закону, осужденный за нетяжкие преступления может подать прошение об условно-досрочном освобождении по прошествии половины назначенного срока. Это значит, что Романов сможет ходатайствовать об УДО сразу же, как окажется в колонии. «Но есть негласное правило: чтобы колония могла выдать хорошую характеристику, человек должен отсидеть не меньше шести месяцев, — объясняет Колосовский. — Так что через полгода после приговора он выйдет на свободу — даже если ему назначат максимально наказание! А максимальное ему, скорее всего, не дадут».

По мнению екатеринбургского ученого, исследователя феномена «отчиток» Антона Кочнева (однажды он даже читал в екатеринбургском баре «Бесы» лекцию об обрядах изгнания нечистой силы, проводимых отцом Сергием), наказание, которое получит экс-схиигумен, не будет суровым. «Раз процесс ушел из политической плоскости, „показательную порку“ устраивать не будут, — уверен эксперт. — Думаю, что и сидеть он долго не будет».

Многие приверженцы Сергия найдут себе новых кумиров — уверены сектоведы. Но часть адептов останется ему верна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем, по мнению адвокатов, в деле Сергия четко прослеживается религиозный конфликт с екатеринбургской митрополией. «Мы возмущены тем, что епархия выступает в этом деле против него, — заявляет Павел Бабиков. — Допрошено очень много священников, которые дали показания против по принципу „Пастернака не читал, но осуждаю“. Я понимаю, что им как работодатель сказал, так они и будут говорить. Видимо, хотят сделать процесс показательным».

По его мнению, развитие событий показывает, что конфликт с епархией носил и имущественный характер. «Звучали упреки в том, что он якобы препятствовал оформлению имущества монастыря „Спорительница хлебов“ в собственность епархии. Но сейчас епархия через суд без него спокойно все оформляет с проведением соответствующих экспертиз! Это нормальная юридическая практика, и для этого ни отец Сергий, ни кто-либо другой не нужен. Теперь монастырь забрали. Мы изначально говорили, что дело имеет экономическую подоплеку — так оно и оказалось!» — говорит Бабиков.

Один из самых интересных вопросов, который обсуждают все, кому интересна судьба Романова — чем он займется по выходу из колонии. В екатеринбургской митрополии не исключают варианта его возвращения в лоно церкви. «Пока нет никаких фактов о том, что он разочаровался в своем служении и хочет сменить род деятельности. Скорее всего, он в этом и останется, — считает секретарь епархиального совета отец Вениамин (Райников). — Он имеет возможность вернуться на стезю служению Богу, но для этого надо вернуться в церковь. Господь ждет каждого раскаявшегося грешника. Будем надеяться, что голос божий будет услышан».

Между тем, по мнению религиоведов, такой вариант маловероятен: пути отца Сергия и РПЦ разошлись навсегда.

«Для РПЦ было бы логично отправить его в какой-то отдаленный приход, но вряд ли православная церковь захочет с ним снова связаться»,

— говорит Антон Кочнев. Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев уверен, что по выходе из колонии Романов продолжит свою «сектантскую деятельность», так как «ничего другого делать не умеет».

«Большая часть его адептов найдет себе новых кумиров — у нас этого „добра“ хватает. Мало кто из такого рода деятелей отлучен от церкви, некоторые даже не лишены сана, — говорит Силантьев. — Но часть адептов останется верна Романову — на хлеб с маслом ему хватит. Правда, без привычного образа ему будет тяжелее».

Однако, но мнению Кочнева, после выхода из колонии Сергий все равно останется успешен как «старец» благодаря уже сложившемуся образу. «Богатые покровители примут его под крыло, — уверен ученый. — Все знают про [участника шоу «Уральские пельмени Дмитрия] Соколова и [хоккеиста, олимпийского чемпиона Павла] Дацюка, но наверняка есть люди побогаче и помогущественнее. Возможно, у Сергия будет своей частный приход, где он будет рассказывать адептам свои конспирологические истории, и они будет счастливы его слушать. Этакий придворный старец при ком-нибудь из богатых людей. Раз он так любит Николая II, думаю, ему будет близка роль Распутина. Возможно, это его судьба — стать Распутиным при местном царьке».