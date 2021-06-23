В семи регионах России над врачами поставят эксперимент

Власти придумали новую систему оплаты труда медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ с ноября начнет эксперимент, с помощью которого чиновники хотят прекратить скандалы из-за зарплат медиков и остановить массовые увольнения врачей, сообщил близкий к кабмину источник URA.RU. В «пилотном» проекте будут участвовать семь регионов. Эксперты говорят, что в проигрыше окажутся главные врачи.

Апробировать новую систему оплаты труда будут на медиках семи регионов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперимент по введению новой системы оплаты труда медиков будет проводиться с 1 ноября 2021 по 31 марта 2022 года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе, рассказал собеседник в правительстве. Для каждой должности в системе здравоохранения установят единый для всех регионов базовый размер оклада. К нему будут применять коэффициенты за сложность труда, компенсации (за вредные условия, за работу ночью) и стимулирующие выплаты (за стаж, наличие ведомственной награды, почетного звания). Их разработают на федеральном и региональном уровнях, а утвердит правительство РФ.

Близкий к кабмину источник URA.RU заявил, что эксперимент должен сделать прозрачной систему начисления зарплат и исключить влияние на нее главных врачей. «Сейчас зарплаты врачей зависят от их руководителей. Из-за этого регулярно медики обвиняют начальство в необъективности, устраивают скандалы, массово увольняются. А когда в больнице нет врачей, растет недовольство населения. Новая система исключит влияние главврачей на зарплату — врачи будут знать, сколько они получат, поскольку все надбавки будут заранее прописаны», — объяснил инсайдер.

Эксперты считают, что привязывать зарплату медиков к экономическому развитию регионов несправедливо Фото: Екатерина Сычкова

Из-за того, что сейчас главврачи решают, какой будет зарплата у подчиненных, в регионах регулярно гремят скандалы. Например, врачи Курганской больницы скорой медпомощи (БСМП), которую в феврале прошлого года посещал премьер Михаил Мишустин, в марте отказались дежурить из-за снижения зарплат. В Центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) этой весной разразился скандал из-за сокращения зарплат сразу на 30%. В январе этого года Пермский профсоюз работников здравоохранения заявил, что в 2020 году медикам не выплатили десятки миллионов «стимулирующих» (так называемые «путинские надбавки») рублей за работу с коронавирусными больными. Это только те случаи, которые произошли с начала года и попали в СМИ.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко подтверждает, что открытые и четкие перечни стимулирующих выплат «позволят снизить напряженность в коллективах». Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович считает, что новая система оплаты «задумана таким образом, чтобы у главврачей не было такой степени свободы, какая была до сих пор». «Все выплаты должны быть измеримыми, понятными и справедливыми, так как очень часто врачи жалуются, что стимулирующие выплаты устанавливаются по субъективным оценкам главных врачей», — отметила эксперт.

Зауральский губернатор Вадим Шумков одним из первых получает дополнительный стимул выполнять собственные KPI и добиваться экономического роста региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперт Лариса Попович считает, что «пилот должен показать, насколько в системе здравоохранения недофинансирована зарплата», и за какую зарплату люди готовы работать. Минздрав и Минфин вместе с регионами до 30 сентября должны просчитать, сколько денег понадобится на реализацию пилотного проекта.

Скандалы из-за невыплаты «путинских надбавок» за работу с коронавирусными больными продолжались вплоть до 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Окончательные итоги эксперимента правительство должно представить летом 2022 года. Если он окажется удачным, новую систему оплаты труда медиков начнут внедрять по всей стране, добавила Лариса Попович.

URA.RU направило запросы о прогнозируемых расходах в оба ведомства. В пресс-службе Минфина посоветовали обратиться в Минздрав, но в профильном министерстве на момент выхода материала на запрос редакции не ответили.