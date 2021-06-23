В семи регионах России над врачами поставят эксперимент

Правительство РФ с ноября начнет эксперимент, с помощью которого чиновники хотят прекратить скандалы из-за зарплат медиков и остановить массовые увольнения врачей, сообщил близкий к кабмину источник URA.RU. В «пилотном» проекте будут участвовать семь регионов. Эксперты говорят, что в проигрыше окажутся главные врачи.
Эксперимент по введению новой системы оплаты труда медиков будет проводиться с 1 ноября 2021 по 31 марта 2022 года в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе, рассказал собеседник в правительстве. Для каждой должности в системе здравоохранения установят единый для всех регионов базовый размер оклада. К нему будут применять коэффициенты за сложность труда, компенсации (за вредные условия, за работу ночью) и стимулирующие выплаты (за стаж, наличие ведомственной награды, почетного звания). Их разработают на федеральном и региональном уровнях, а утвердит правительство РФ.
Близкий к кабмину источник URA.RU заявил, что эксперимент должен сделать прозрачной систему начисления зарплат и исключить влияние на нее главных врачей. «Сейчас зарплаты врачей зависят от их руководителей. Из-за этого регулярно медики обвиняют начальство в необъективности, устраивают скандалы, массово увольняются. А когда в больнице нет врачей, растет недовольство населения. Новая система исключит влияние главврачей на зарплату — врачи будут знать, сколько они получат, поскольку все надбавки будут заранее прописаны», — объяснил инсайдер.
Из-за того, что сейчас главврачи решают, какой будет зарплата у подчиненных, в регионах регулярно гремят скандалы. Например, врачи Курганской больницы скорой медпомощи (БСМП), которую в феврале прошлого года посещал премьер Михаил Мишустин, в марте отказались дежурить из-за снижения зарплат. В Центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) этой весной разразился скандал из-за сокращения зарплат сразу на 30%. В январе этого года Пермский профсоюз работников здравоохранения заявил, что в 2020 году медикам не выплатили десятки миллионов «стимулирующих» (так называемые «путинские надбавки») рублей за работу с коронавирусными больными. Это только те случаи, которые произошли с начала года и попали в СМИ.
Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко подтверждает, что открытые и четкие перечни стимулирующих выплат «позволят снизить напряженность в коллективах». Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович считает, что новая система оплаты «задумана таким образом, чтобы у главврачей не было такой степени свободы, какая была до сих пор». «Все выплаты должны быть измеримыми, понятными и справедливыми, так как очень часто врачи жалуются, что стимулирующие выплаты устанавливаются по субъективным оценкам главных врачей», — отметила эксперт.
Эксперт Лариса Попович считает, что «пилот должен показать, насколько в системе здравоохранения недофинансирована зарплата», и за какую зарплату люди готовы работать. Минздрав и Минфин вместе с регионами до 30 сентября должны просчитать, сколько денег понадобится на реализацию пилотного проекта.
Окончательные итоги эксперимента правительство должно представить летом 2022 года. Если он окажется удачным, новую систему оплаты труда медиков начнут внедрять по всей стране, добавила Лариса Попович.
URA.RU направило запросы о прогнозируемых расходах в оба ведомства. В пресс-службе Минфина посоветовали обратиться в Минздрав, но в профильном министерстве на момент выхода материала на запрос редакции не ответили.
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