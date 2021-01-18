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Пермских медиков лишили десятков миллионов рублей за коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства прокуратуры главврачи вернули деньги медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медработникам в Пермском крае, боровшимся с коронавирусом, не выплатили десятки миллионов рублей. Деньги удерживались в течение 2020 года при начислении стимулирующих выплат. Об этом URA.RU рассказал председатель краевого комитета профсоюза здравоохранения Геннадий Шабалин.

«Еще в октябре прошлого года налоговая служба разъяснила руководителям медучреждений, что НДФЛ с выплат по постановлению 206-П не удерживается. Однако главврачи „прохладно“ отнеслись к письму налоговиков. Профсоюз обратился в краевую прокуратуру, которая и направила главврачам больниц предписание произвести выплаты в полном объеме. После этого медучреждения вернули деньги из налоговой себе на счета — в общей сложности несколько десятков миллионов рублей», — сказал Шабалин.

По его словам, «ковидные» выплаты облагались налогом в десяти медучреждениях Перми, среди которых ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля, городская клиническая поликлиника Перми, Пермская краевая клиническая инфекционная больница, и ряд больниц края.

URA.RU рассказывало также, что в мае 2020 года 10 медучреждений края неверно начисляли своим сотрудникам денежные средства за работу с коронавирусом. Еще 13 учреждений пытались уменьшить сумму выплат за счет удержания налогов. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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