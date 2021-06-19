Почему Путин не встал во главе списка «Единой России»

Владимир Путин лично приехал на съезд, несмотря на пандемию Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Порядок в политической системе, который навела российская власть после митингов в Беларуси, позволил президенту РФ Владимиру Путину не возглавлять список «Единой России» перед выборами в Госдуму. На съезде партии глава государства объявил, что доверил эту работу пяти кандидатам. На них легла высокая ответственность, ведь результаты голосования имеют особое значение для 2024 года (срок окончания полномочий главы государства), отмечают политологи.

19 июня президент Путин лично участвовал в съезде «Единой России», посвященном подготовке к грядущим выборам. Глава государства дал партийцам различные установки, к примеру, не покрываться «казенной коркой». «Забронзоветь — значит остановиться. А остановиться — значит проиграть», — заявил Путин. Еще он призвал не допускать появления в своих рядах «нечистоплотных на руку» людей. «Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет», — подчеркнул президент.

В зале участники соблюдали меры санитарной безопасности Фото: Kremlin.ru

Глава государства напомнил, что «Единая Россия» «располагает большинством практически во всех законодательных и представительных, муниципальных органах власти». По словам Путина, именно «партии большинства» принадлежит ключевая роль в выполнении государственных стратегических задач. «А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде — значит работать больше и лучше, чем другие, действовать намного более энергично и предельно настойчиво», — добавил Путин.

По ходу выступления президент поручил единороссам запустить пятилетнюю программу капремонта российских школ, выделить 30 млрд рублей на строительство дорог, продлить программу инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года, направить в субъекты 50 млрд рублей на развитие транспорта и 150 млрд рублей — на моденизацию ЖКХ, создать очистные сооружения на черноморском побережье. «Отмечу, что „Единая Россия“ всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Чрезвычайно важная составляющая любой политической работы», — отметил Путин.

Владимир Путин поставил новые задачи перед партийцами Фото: Kremlin.ru

В конце своей речи глава государства перешел к теме федерального списка «Единой России», с которой она пойдет на выборы. Путин заявил, что вести партию должна пятерка, а выглядеть список должен «так, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые». Речь шла о министре обороны РФ Сергее Шойгу, главе МИД РФ Сергее Лаврове, главном враче больницы в Коммунарке Денисе Проценко, уполномоченном по правам ребенка Анне Кузнецовой и сопредседателе штаба ОНФ Елене Шмелевой.

«Уверен, что „Единая Россия“ ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — сказал Путин. Фамилия председателя партии Дмитрия Медведева при этом в списке не прозвучала. Выступая после Путина Медведев заявил, что решение о пятерке было совместным.

Слухи о том, что Дмитрий Медведев не возглавит список ЕР появились еще год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В политтусовке год обсуждались слухи о том, кто может возглавить федеральный список «Единой России». В 2020 году «Коммерсант» писал, что лидером списка станет Путин, как он уже это делал в 2007 году. Считалось, что это сработает на повышение электорального рейтинга партии, который и сегодня в два раза ниже чем рейтинг доверия к президенту (30,5% против 66,2% по данным ВЦИОМ на 13 июня). 7 июня «Медуза» (внесена в реестр иноагентов) сообщала, что «базовым сценарием» остается включение в список Дмитрия Медведева, как было в 2016 году. Затем появилась публикация РБК о том, что список возглавят несколько человек, так как рейтинг доверия к Медведеву слишком низкий (24,3%).

Кампания «Единой России» с Путиным во главе списка прошла бы максимально спокойно, отметил в разговоре с URA.RU ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «Одно дело было показать результат в 2016 году, когда еще был эффект от Крыма, а избирательная система переведена на смешанный режим (тогда это дало серьезный положительный эффект, сейчас это может создать дополнительные проблемы), совсем другая задача — сохранить большинство и желательно конституционное в намного более нестабильное время», — считает политолог.

Перед выборами власть навела порядок в политической системе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом важно, что нынешний состав Госдумы будет работать во время 2024 года, когда может произойти трансфер власти (к этому времени у президента заканчивается срок полномочий), отметил руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. Поэтому ключевая задача «Единой России» — сохранить контроль власти над парламентом. Ведь после поправок в Конституцию, парламент утверждает не только премьера, но и вице-премьеров и министров, согласился президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Сейчас Госдума — это инструмент расстановки сил и приоритетов», — считает политолог.

Доверие президента к пятерке можно объяснить тем, что после событий в Беларуси (митинги в 2020 году из-за итогов президентских выборов) в российской политической системе наведен такой порядок, что Путин может не только ставить государству сразу две масштабных задачи (победа ЕР на выборах и вакцинация 60% россиян), но и сам не участвует в избирательной кампании, согласился в разговоре с URA.RU политолог, руководитель агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Мы видим, что представители радикальной оппозиции выведены из предвыборной гонки: либо находятся под арестом, либо на них заведены уголовные дела, которые не позволяют участвовать в выборах. Кто-то не может участвовать, потому что не договорился с партиями на выдвижение своей кандидатуры. А через сбор подписей сложно пройти из-за того, что процедура проверки устроена так, что комиссия может забраковать практически любую подпись», — подтвердил URA.RU Поляков.

Показательно и то, что российская власть не стала рисковать с вариантом включения Дмитрия Медведева в федеральный список, отметил Маркелов. «Решение поставить во главе федерального списка пятерку, а не Дмитрия Медведева, можно объяснить тем, что у него нет рейтингов, нет большой симпатии в обществе. Это не паровоз с точки зрения электоральной машины. С ним бы партии пришлось потратить много ресурсов на преодоление этой проблемы. А в пятерке у каждой кандидатуры есть своя аудитория, которая ей доверяет», — резюмировал политолог Маркелов.