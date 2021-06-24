Курганские инсайды: Ильтяков пострадал из-за геев

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков давно недоволен работой местного МФЦ, говорят в кулуарах. Поэтому задумал, как потроллить его руководство. Вместе с тем, странная активность в соцсетях депутата Госдумы Александра Ильтякова, по слухам, не осталась незамеченной. В Москве подыскивает ему замену, если он не поменяет риторику.

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Курганский губернатор троллит МФЦ…

Вадим Шумков опубликовал гневный пост про МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, губернатор Курганской области Вадим Шумков уже давно недоволен работой МФЦ в регионе. «Претензии к МФЦ появились не вчера и даже не месяц назад. У Шумкова давно возникают вопросы к работе этой организации», — рассказывают сплетники. По их сведениям, губернатор считает, что МФЦ плохо справляется со своими обязанностями, а публикация поста про коллапс — пик недовольства. Именно этим они объясняют и тот факт, что в курганском МФЦ до сих пор не назначен руководитель. Эта должность вакантна уже более 1,5 лет.

…а там — коллапс из-за зарплат

Сплетники объяснили, что в МФЦ Кургана возникли проблемы из-за низких зарплат и нехватки кадров. «В отделах не хватает 50-60% кадров. Никто не идет за 15 тысяч рублей работать», — рассказали слухачи. Они отметили, что многие также уволились из-за переработок, за которые никто не доплачивает.

Ранее губернатор Шумков отметил, что в одном из отделений МФЦ Кургана был коллапс, так как почти всех сотрудников отправили в отпуск. При этом сплетники считают, что коллапс произошел из-за большого количества пенсионеров, которым за короткое время нужно было оформить социальную транспортную карту.

Курганцы пожаловались на проблемы в госструктуре

Кургацы рассказали о проблемах в ФНС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Слухачи говорят, что проблемы с зарплатой, подобные МФЦ, есть и в других госучреждениях региона. В частности — в налоговой службе. «В налоговой тоже коллапс. Мало кто хочет работать за копейки», — рассказывают сплетники. При этом они не слышали, чтобы эта проблема решалась. В марте стало известно, что в 18 районах Курганской области закроются офисы налоговой службы. Это решение руководство УФНС объяснило тем, что многие услуги теперь доступны в электронном виде и в МФЦ, поэтому и потребовалась оптимизация.

Силовики начали новую проверку в отношении подсудимого экс-замгубернатора Пугина

У силовиков появились новые претензии к Сергею Пугину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы заинтересовались банкротством одного из крупнейших госпредприятий региона — ГУП «Лен Зауралья». Долги организации в сумме более 200 млн рублей лягут на учредителя — департамент АПК и правительство региона. Наибольшие долги накопились, когда департаментом АПК руководил Сергей Пугин [бывший замгубернатора, сейчас его судят по коррупционным статьям]. «В этой связи именно к нему у силовиков возникнут вопросы — что он делал или не делал, чтобы не допустить банкротства госпредприятия», — обсуждается в силовых ведомствах.

Курганским оппозиционерам не хватает политтехнологов

Оппозиционные партии в Кургане, по слухам, испытывают острый дефицит в грамотных и сильных политологах и политтехнологах. Из-за этого они, скорее всего, не смогут обратить ошибки местных единороссов и властей в свою пользу. «Перед выборами в Госдуму в Кургане проводится несколько непопулярных реформ. В том числе объединение районов в округа и ликвидация районных СМИ. Вот только у оппозиции нет таких пиарщиков, которые могли бы грамотно использовать эти ошибки», — считают в кулуарах. По их словам, иногородние пиарщики в большинстве своем будут заняты в других регионах, которые имеют более высокое стратегическое значение для партий.

В Курганской области назвали возможного аутсайдера осенних выборов

Курганским справедливороссам будет сложно конкурировать с КПРФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По мнению сплетников, в Курганской области на сентябрьских выборах в Госдуму представители партии «Справедливая Россия — За правду» не смогут составить конкуренцию КПРФ. «Тренд на рост популярности эсеров Курганскую область вряд ли коснется», — рассказывают слухачи. По их мнению, это, в том числе, связано с лидером партии в регионе Валерием Державиным, который слабо проявляет политическую активность, в отличие от тех же коммунистов, которые стараются не упускать протестные настроения в регионе. Например, КПРФ активно поддерживала недовольство жителей сел, выступавших против объединения районов в округа. При этом сплетники отмечают, что на федеральном уровне партия «Справедливая Россия — За правду» сможет побороться с КПРФ за второе место по числу голосов на осенних выборах.

Главного курганского единоросса заподозрили в лицемерии

Слухачей удивило, что депутат Госдумы Александр Ильтяков находился без маски, когда подписывал с пенсионерами Кетовского района соглашение о долголетии. «Странно, что в момент нового подъема заболеваемости Ильтяков и некоторые пенсионеры были без масок. Как-то не сходится это с тезисами о долголетии», — отмечают сплетники. Соглашения о долголетии лидер реготделения «Единой России» начал заключать с пенсионерами из районов с 24 июня. Ильтяков попросил курганцев прожить не менее 80 лет.

Если что-то пойдет не по плану, Ильтякова заменят

Александру Ильтякову посоветовали поменять риторику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, администрация президента РФ высказала недовольство чрезмерной и странной активностью депутата Госдумы Александра Ильтякова. Ему выдано буквально последнее предупреждение, после серии скандалов с высказываниями о пенсионной реформе и об однополых отношениях (Бог не создавал представителей ЛГБТ). «На случай, если что-то пойдет не так, кандидатом на выборы в Госдуму может пойти Андрей Кацай или лидер курганского ОНФ Федор Теребенин. Оба кандидата обладают финансовым ресурсом и смогут достойно провести кампанию», — переговариваются в кулуарах. Кацай занял второе место на праймериз ЕР, поэтому проблем с его выдвижением не возникнет. Теребенин отказался от участия в праймериз, но в случае необходимости он может пойти на выборы самовыдвиженцем.

Креатура Медведева вызвала споры

Назначение Романа Медведева в мэрию Кургана вызвало споры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый сотрудник администрации Кургана Роман Медведев, возглавивший департамент ЖКХ, вызвал неоднозначное отношение жителей к назначению на пост. «Что он сделал для Кетовского района, когда работал там почти на такой же должности? Ремонты дорог и школ затянулись. Он не смог управлять ситуацией даже там, что уж говорить про Курган, где объемы в разы больше», — переговариваются жители Кетово. По их прогнозам, Медведев долго не продержится. В особенности кетовчане припоминают, каковы были требования к его предшественнику. «Даже опытный [экс-директор департамента ЖКХ в мэрии Кургана Александр] Гонцов — и тот не смог справиться. Медведеву бы следовало сначала поднатореть у нас в Кетово, а потом уже в Курган податься», — считают местные жители.

Главе курганской «Рублевки» присмотрели замену

Разговоры об отставке главы Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Сергея Дудина активно возобновились в кулуарах администрации района. «Сергей Анатольевич, такое ощущение, устал от этой должности, и ждет, когда его от нее освободят», — передают одни инсайдеры. Другие поделились информацией, что Дудину в случае его отставки присмотрели замену. «Поставят председателя районной думы Леонида Воинкова. В должности с приставкой и. о. он пробудет до осени, а там объявят выборы уже главы муниципального округа», — переговариваются источники.

Курганцы вступились за депутата, обвиненного в живодерской охоте

Избиратели заступились за Дениса Хахалова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информационная атака на депутата областной думы Дениса Хахалова непонятна некоторым курганцам. Избиратели на округе (Далматовский и Катайский районы) опасаются, что эффективного парламентария заставят сдать мандат. «Мы обращаемся часто к нему, и он помогает. Сейчас консультирует по получению путевок в детские лагеря. Решает проблемы с вывозом мусора. Больнице сделал проект на ремонт за свои деньги. Человек, безусловно, мог оступиться, но мы его выбрали, и он нас устраивает. Так что требуем, чтобы от него отстали. Либо пусть уже привлекают к ответственности, если виновен», — обсуждают жители районов.

Курганская дума может остаться без депутата

В мэрии Кургана обсуждают нашумевшую драку депутата Сергей Руденко и свердловского застройщика. Если следствие возбудит уголовное дело, то, по всей вероятности, Руденко придется сдать мандат. «Тогда в думу объявят довыборы на еще одно место. Если успеют объявить в этом году, то в сентябре будут выбирать сразу трех депутатов», — обсуждают источники. Пока довыборы планируются довыборы по двум округам, взамен депутатам Наталье Воробьевой и Татьяне Хильчук, ушедшим в областную думу.

В Альменевском районе ищут крайнего

Власти ищут, кто виноват в срыва выборов главы Альменевского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Областные власти, по слухам, ищут, на кого можно списать провал из-за сорванных выборов главы района. По некоторым данным, под удар может попасть управляющий делами местной администрации Сергей Волков, который был заместителем председателя конкурсной комиссии, отбиравшей кандидатов. «Сейчас кого-то сделают крайним и уволят. Возможно, Волкова», — переживают в муниципалитете.

Выборы главы Альменевского района не состоялись, так как все кандидаты, кроме поддерживаемого областными властями Алексея Снежко, в последний момент неожиданно забрали свои документы. Они заявили, что считают конкурс несправедливым, так как его результаты известны заранее.

Власти хотят преподнести провал в Альменево как хитрый план

Сплетники говорят, что правительство Курганской области пытается преподнести, будто выборы главы Альменевского района оказались сорванными преднамеренно. «Якобы эти выборы были не нужны, потому что через год все равно придется выбирать нового главу, после объединения всех поселений района в муниципальный округ. Но не объявить их было нельзя. Поэтому и пошли на такую хитрость, чтобы выборы сорвать», — рассказывают слухачи. Но в это верят не все.

«Когда четыре претендента на пост главы забрали свои заявления, комиссия пыталась переубедить хотя бы одного из них. Кого-то поймали прямо на улице, к кому-то поехали домой. Но убедить никого не удалось. Так что сомнительно, что план сорвать выборы на самом деле был у властей», — переговариваются в Альменево.

Пенсионеры недовольны заморозкой транспортных карт

Пенсионерам, успевшим получить транспортную карту, заморозят деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что некоторые пенсионеры Кургана возмутились тем, что социальные транспортные карты для льготного проезда в автобусах введут на полгода позже. «Я и многие мои знакомые уже оформили карты и даже успели положить на них деньги. Теперь эти деньги будут заморожены на полгода», — передают сплетники слова одного из пенсионеров. Он отметил, что ему пришлось перевести на карту 1500 рублей, что для пенсионеров является серьезной суммой.

Ранее директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков объяснял депутатам, что активацию карт для пожилых людей отложили до 2022 года, так как их заказали менее 20% людей от запланированного числа.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.