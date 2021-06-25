Жириновский делает ставку на Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский активизировался на выборах в Госдуму в «тюменской матрешке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Либерал-демократы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области объединяются в коалицию, чтобы получить как минимум два места в Госдуме на осенних выборах. Потребовалось две избирательные кампании в федеральный парламент, чтобы убедить руководство партии собрать в региональную группу всю «тюменскую матрешку». Об этом URA.RU сообщил действующий депутат федерального парламента от либерал-демократов Евгений Марков.

«Однозначно будем пытаться добиться победы на одном из пяти одномандатных округов, там собраны самые сильные партийцы, ориентированные на результат. Теперь рассчитываем на два места по партийным спискам, в прошлый раз у нас почти получилось это сделать. Теперь у нас объединенная территория, куда входят сразу ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Мы две кампании старались это сделать и только с третьего раза решение состоялось. А теперь шансы, с учетом электоральных предпочтений, которые есть, они существенно выше», — считает Марков.

Решения о кандидатурах, представляющих ЛДПР в «тюменской матрешке», утвердили на съезде партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель совета ЛДПР Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Артем Зайцев в разговоре с URA.RU объяснил, почему на выборах в Госдуму в 2016 и 2011 году Югра и Ямал формировали отдельную региональную группу, а теперь ее решили усилить югом Тюменской области. «Теперь у нас абсолютно сбалансированный список по одномандатным округам. В Тюмени в число кандидатов вхожу я и Глеб Трубин (депутаты Тюменской областной Думы), в Югре Виталий Чистов (депутат думы Ханты-Мансийска) и Евгений Марков (депутат Госдумы), на Ямале — Иван Вершинин (замглавы Салехарда)», — прокомментировал Зайцев. Он также отметил, что в партийном списке в первую тройку вошли Евгений Марков, Владимир Сысоев (экс-заместитель губернатора Тюменской области) и Виктор Сысун (депутат думы ХМАО).

Источник URA.RU внутри партии рассказал, что именно под проект предстоящей избирательной кампании Сысоев согласился оставить кресло заместителя губернатора Тюменской области. «Он в ходе предвыборной гонки станет идеологом либерал-демократов», — прокомментировал инсайдер. Марков и Зайцев в разговоре с URA.RU лишь выразили удовлетворение от появления в команде ЛДПР Сысоева, но предпочли не комментировать его функционал в ходе избирательной кампании. Сам экс-чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в разговоре с журналистом агентства заявил, что не разделяет оптимизм либерал-демократов. «Кандидаты-одномандатники от ЛДПР, участвующие в избирательной кампании в выборах в Госдуму в регионах „тюменской матрешки“ менее ресурсны, чем их противники. Либерально-демократическая партия не продемонстрировала прорывных решений, которые позволили бы привлечь в ее ряды тех, кто смог бы побороться за мандаты с реальными претендентами за мандаты в федеральном парламенте. Думаю, в нынешней конфигурации ожидания ЛДПР в большей степени связаны с выборами по партийным спискам. Но в таком случае я больше ставлю на фигуру Владимира Сысоева. Он в этой роли в свое время был очень активен. Сейчас он стоит в партийном списке на втором месте лишь потому, что Марков является действующим депутатом Госдумы», — считает Манченко.

Политолог Анатолий Гагарин в беседе с URA.RU напомнил о недавних высказываниях лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предлагал объединить в один регион ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область. «Это вряд ли добавит популярности партии в глазах населения. Ну, и с учетом положения внутри партии, вряд ли можно рассчитывать сразу на два мандата в Госдуму», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев неожиданно ушел в отставку перед федеральным съездом партии ЛДПР. До прихода на работу в областное правительство он представлял партию либерал-демократов в Госдуме.