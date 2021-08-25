Губернатор Артюхов в поездке по региону выявил ключевые проблемы

Глава ЯНАО проводил встречи с жителями каждого муниципалитета, где делались остановки Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

«Честный маршрут» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, завершившийся на минувшей неделе, вскрыл ряд проблем регионе. В итоге, во время выступлений и встреч, губернатору пришлось отвечать на неудобные вопросы ямальцев и обозначать позицию окружных властей. О каждой из проблем, поднятых жителями региона, URA.RU ранее рассказывало в своих публикациях.

Ключевыми заявлениями Артюхова, по данным ситуационного центра ЯНАО и мониторинговой системы «Медиалогия», стали вопросы, связанные с расселением ветхого жилья, темпами выполнения дорожных работ, причинами задержек и перекрытий трасс, срывами сроков и санкциями в отношении подрядчиков. В ходе поездки ряд решений губернатора, таких, как расширение поддержки коренных ямальцев и запуск новых прямых рейсов на южные направления, также стали широко обсуждаемыми.

Так, расселение ветхого жилья, губернатор Артюхов назвал главной целью, к которой власти ЯНАО идут «не сбавляя темпы». По словам главы региона, Ямал уже идет в «отличниках» и к концу года выполнит планы на треть.

Артюхов остался недовольным тем, что происходит на участке автодороги «Пуровск — Коротчаево» и пригрозил подрядчикам. «Находите возможности и завершайте, либо мы будем менять к вам отношение», заявил глава региона, отметивший, что до сдачи участка остались считанные недели, а дорога «как после бомбежки».

Колоссальная неустойка уже ждет, по словам губернатора, строительную компанию, которая сдала госпиталь в Новом Уренгое с колоссальной задержкой. «Заработать этот объект должен был давно — за срыв сроков подрядчику выставляем колоссальную неустойку», — написал глава региона в своем Instagram-аккаунте по итогам работы в газовой столице.

Что касается участка «Салехард — Надым», то у дорожников, по словам губернатора, достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. «Это не должно повториться», — заявил Артюхов.

Кроме того, заявления главы ЯНАО коснулись аэропорта Нового Уренгоя, который после реконструкции претендует на статус международного — там появятся не только телетрапы, связывающие терминал с самолетами, но и теплые выходы к автобусам. «Пассажирский терминал будет оснащен тремя телескопическими трапами. Его особенностью станет теплый выход к автобусам, что очень актуально для Крайнего Севера», — отметил Артюхов.

Губернатор Артюхов обратил внимание на темпы ремонта и строительства дорог Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Глава региона уже в ходе самой поездки принял несколько решений, которые также можно считать ключевыми. К примеру, о расширении программы поддержки коренных северян, а также о прямых рейсах из Нового Уренгоя в Анапу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Артюхов объехал муниципалитеты ЯНАО. https://ura.news/news/1052498282 Менее, чем за две недели глава региона за рулем автомобиля Lada проехал по дорогам Ямала более 1000 км, сделав 10 остановок в населенных пунктах и общаясь с населением. Машина после автопробега стала подарком для волонтеров Губкинского: передача авто многодетной семье или общественникам также уже превратилась в традицию, как и «честный маршрут».