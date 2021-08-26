Путин поставил точку в трехлетнем кризисе на Кавказе

Владимир Путин согласовал план по разрешению кризиса вокруг «Электроцинка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поставил точку в трехлетнем конфликте в Северной Осетии из-за завода «Электроцинк» (входит в структуру УГМК). 26 августа российский лидер согласовал врио главы республики Сергею Меняйло план по переводу территории предприятия под новые цели. Изменения не только обезопасят республиканские власти от новых эко-протестов, но и добавят Меняйло политических очков перед выборами, считают опрошенные URA.RU политологи.

Сергей Меняйло стал последним из восьми готовящихся к выборам врио губернаторов, с которыми Путин провел встречу в преддверии Единого дня голосования. Руководитель Северной Осетии традиционно отчитался о мерах по повышению качества жизни в регионе. К примеру, президент одобрил выделение 800 млн рублей на программу развития Беслана, которая включает в себя строительство пантеона и музея, посвященных теракту 2004 года в школе №1 (погибло 334 человека, 186 — дети), и поддержку пострадавших. «Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия», — отметил Путин.

Беседа с Сергеем Меняйло стала последней в серии предвыборных встреч с временно исполняющими обязанности губернаторов Фото: Kremlin.ru

Также речь шла о туризме (создание курорта «Мамисон» и санаториев для реабилитации), сельском хозяйстве (закладываются новые сады плодово-ягодных культур), экономике (разработка индустриально-логистического парка и информатизация системы торгов). Отдельно политики остановились на большом количестве «промышленных площадей, которые сегодня по той или иной причине в простое». Речь шла о закрытом заводе «Электроцинк» площадью более 430 тысяч квадратных метров во Владикавказе. «Кому он принадлежит?» — уточнил Путин.

«УГМК. Поэтому мы с Минпромторгом и с Минэкономразвития по этому вопросу уже работаем, для того чтобы эти промышленные земли втянуть в оборот. Там, где это невозможно, — создать соответствующие общественные пространства или строительство жилья. Поэтому в этом вопросе тоже нужна будет ваша поддержка», — ответил Меняйло. Путин согласился, что «надо разбираться с собственностью». Меняйло заверил, что уже провел встречу с акционерами УГМК, которые планируют открыть на месте предприятия переработку клинкера (продукт, оставшийся после цинкового производства). «В принципе, это не отходы на сегодняшний день, а сырье. Экспериментальные технологии есть. Поэтому работа в этом направлении идет», — заключил Меняйло.

«Электроцинк» был самым крупным промышленным предприятием Северной Осетии. На нем трудились 1800 человек. В 2018 году на заводе УГМК произошел пожар площадью 4,5 тысячи квадратных метров. На следующий день мэр города Махарбек Хадарцев потребовал закрыть предприятие, указывая, что оно портит экологию. Хотя официальные данные не подтверждали эти выводы, Хадарцева поддержали сотни протестующих. Считалось, что подоплекой митингов была борьба местных кланов, добивающихся отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова (покинул должность 9 апреля, а врио стал Меняйло). Дальнейшая судьба завода в течение трех лет была не ясна.

Решение конфликта, которое было озвучено на встрече Путина и Меняйло, должно быть воспринято позитивно в обществе, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «История с новым производством и инвестициями вполне интересная. Тем более ставится точка в проблемной ситуации из-за которой лихорадило республику», — считает политолог. Аналогичную точку зрения высказал директор «Центра исламских исследований Северного Кавказа» Руслан Гереев.

«Дело ведь не только в простаивающих территориях, это решение снимает много социальных проблемы республики, в том числе, вопросы занятости. К тому же, новые предприятия более экологичны. Плюс, это сигнал о том, что федеральный центр не просто проявляет внимание к региону, но и обеспечивает ему новые вливания».

Создание позитивной повестки в Северной Осетии важно, учитывая надвигающиеся выборы в сентябре, заметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, избрание Меняйло — «больше технический вопрос», поскольку он будет избираться через голосование в республиканском парламенте. Однако врио главы также необходимо обеспечить результат «Единой России» на выборах в Госдуму — Меняйло возглавляет региональный список кандидатов партии (выборы депутатов пройдут с 17 по 19 сентября, в них участвуют 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров»).

Решение по использованию территории «Электроцинка» должно изменить повестку перед выборами Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Необходимо показать, что Меняйло является драйвером развития территории, что у него есть необходимые решения и поддержка федерального центра. Он ведь новый человек для республики, и ему очень важно повышать уровень социального оптимизма через демонстрацию защиты и заботы о населении: создание общественных пространств, новых рабочих мест», — подчеркнул Калачев. При этом Гереев не исключает, что в будущем могут возникнуть конфликты вокруг земли «Электроцинка», поскольку в Северной Осетии «есть различные группы влияния, претендующие на территории с точки зрения экономических соображений». В пресс-службе УГМК воздержались от комментариев.