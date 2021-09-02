Почему жители Подмосковья восстали против мусульманского поселка

Пока к поселению Аминовка можно проехать только через деревню Нечесово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новости о начале строительства в Подмосковье мусульманского поселка Аминовка взбудоражили всю Россию. Пока жители окрестных деревень выражают недовольство новыми соседями и пишут жалобы властям, поселенцы строят планы по заведению собственной школы, мечети, отеля и отгоняют подвыпивших девушек в купальниках из числа местных от своих мужей. Как далеко зашел конфликт двух культур и мировоззрений — выясняла на месте корреспондент URA.RU.

Крупное халяльное (дозволенное для пользования мусульманину) поселение под названием Аминовка сейчас создается в Подмосковье. Проект по направлению Новорижского шоссе, получивший название, вероятно, от имени идейной основательницы Амины Шабановой, коммерчески успешен — продана половина из 176 участков в чистом поле. Проблема в том, что поле примыкает к деревне Нечесово, жителям которой уже пришлось ознакомиться с деталями шариатского устава: короткое не носить, в купальниках не гулять, спиртное не пить. Владелец земли — уроженец Дагестана Хизри Муталов отдал землю Шабановой под реализацию «поселка для проснувшихся». Именно это и привлекло в ухоженное Подмосковье правоверных мусульман со всей России. Идея раскручивалась целый год, но к августу 2021-го противостояние идейных мусульман и местных только усугубилось.

«Нет — геям, алкоголю и свиноводству»

Плакат с информацией о будущем поселении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основательница поселения Амина Шабанова до последнего времени была известна как создательница бренда мусульманской одежды для женщин Irada. Идея проживания единомышленников рядом друг с другом и на природе к ней пришла давно, но пандемия ковида подтолкнула к действию. После нескольких попыток найти подходящий участок в какой-то момент ей в социальных сетях написала дочь Хизри Муталова. Он ради реализации шабановской идеи отказался от нескольких покупателей участка.

На Instagram-странице проекта еще в октябре 2020 года заявлялось, что в поселении будут действовать правила: «нет» алкоголю, курению, наркотикам, представителям нетрадиционной ориентации, свиноводству, ругани. «Да» — мусульманским благодетелям, в том числе дресс-коду. Несогласных с этими правилами в Аминовке не ждут.

На смотре участков поселения приезжающим предлагают резиновые сапоги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«С чего вообще начался весь конфликт? С того, что местные жители [деревня Нечесово, городской округ Шаховская] начали говорить о том, что привыкли гулять на этом поле. На что Хизри им ответил, что это — чужая собственность», — рассказывает Шабанова. Она уверена, что был всего один случай, который жители Нечесово могли воспринять как давление. Это было летом 2020 года во время показа земель покупетелям. Тогда к поселению подошла компания соседей в купальниках с выпивкой и сигаретами. «В этот момент в стороне стояли пять-шесть мужчин. К ним пошла девушка в купальнике: показывать, что она не собирается носить хиджаб. Вела себя довольно вызывающе. На это другая девушка, приехавшая смотреть участок, сказала: „Вы не могли бы не подходить так близко к нашим мужчинам? У нас просто так ходить не принято“. Это все, что было сказано. Местная возмущалась, что ходит, как хочет, и стоит, где хочет. Надо заметить, что стояла она на нашей территории», — объясняет Амина.

Шабанова также уточняет, что еще тогда она заверяла эту компанию, что «со своими правилами лезть к ним они не собираются, но сами они выбирают правильный образ жизни».

Сейчас, когда конфликт накалился, Амина Шабанова утверждает, что жестких требований для поселенцев нет. И как будут жить владельцы участков Аминовки — «это предмет разговора», который состоится на общем собрании после продажи всех участков.

Контакты Муталова Шабанова давать отказывается, ссылаясь его занятость по фермерству, а также на возраст мужчины.

«Мало ли кто подойдет к детям»

Жители Нечесово хотят разобраться в законности действий авторов Аминовки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Здесь был такой медвежий угол, которому мы радовались, — описывает свое первое впечатление от знакомства с проектом Аминовки владелица участка в деревне Нечесово Жанна Богоявленская. — Всегда знали, что это поле будет продано. Мы предполагали, что там будут такие же дачные участки, как у нас. Из Instagram организаторов узнали, что там будут мусульманские школы, мечеть, что там не каждый может купить участок. Дескать, идет отбор. Тогда мы поняли, что здесь — лоббирование каких-то мусульманских интересов, и немного напряглись».

Другая жительница Нечесово Римма Артемьевна рассказывает, что новость о будущих соседях в Аминовке стала для нее и многих других местных жителей ударом. «Вот наши дома. Моему — сто с лишним лет, — с гордостью замечает женщина. — Я приехала в дом родителей мужа, здесь уже 60 лет. Считаю, что я здесь местная, потому что я здесь больше нахожусь, нежели у себя на квартире».

«Почему люди, которые приходят к нам, диктуют, как нам жить, как себя вести? Здесь живут люди разных национальностей: евреи, армяне, грузины. Мы все живем давно в мире и согласии», — наперебой высказывают возмущение нечесовцы. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но по-настоящему испугались домовладельцы не рекламы поселения в социальных сетях или проживания под боком большого количества мусульман. Произошло «несколько инцидентов», связанных с навязыванием повсеместно норм шариата. К примеру, категоричное отношение к ношению коротких шорт, купальников, алкоголю. Жители деревни вспоминают, что по всем пунктам их критиковали в день местного праздника, отмечавшегося в Нечесово.

Одна из жительниц деревни, не захотевшая называть своего имени, во время разговора дополняет, что некоторые сейчас просто боятся, как бы новое соседство не навредило их детям, которые, бывает, одни уходят купаться в речке, находящейся за пределами частных владений. «Мало ли кто подойдет», — опасается женщина.

«Не нравится — выкупайте землю»

В реке Житонка часто купаются жители Нечесово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Люди чувствуют, что создается анклав, но заверяют, что не имеют ничего против новых соседей. Но пока они знают лишь то, что от них уже начали дистанцироваться: не прислушиваются к просьбам, навязывают правила, а также обещают поставить по периметру поселения Аминовка забор высотой более двух метров. «Одно дело, когда мусульмане вжились в нашу среду. А другое, когда идет обособление. И это страшно», — делятся мыслями нечесовцы.

Летом 2020 года, когда начались первые смотры поселения, приезжал Муталов и «пытался успокоить местных», замечает Богоявленская. По ее словам, единственный ответ землевладельца: не нравятся новые соседи — выкупайте эту землю.

«Я ее продаю тому, кому хочу, это мой бизнес. Не нравится, купите сами. Или сами ищите покупателя», — вспоминает жительница Нечесово. Она добавляет, что Муталов десятилетиями не мог продать земли, но помогла идея «халяльного» поселка.

По словам некоторых жителей Нечесово, в случае обострения отношений с будущими соседями, они подумают о продаже своей недвижимости. А пока выражают надежду на то, что смогут ужиться.

Жители деревень готовы продать участки, если произойдет нечто страшное Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законный джамаат

Начало письма губернатору Московской области Фото: жители деревни Нечесово

Жители Нечесово уже неоднократно пытались получить ответы по ситуации с будущим поселением от администрации городского округа Шаховская, на территории которого находится их деревня. Но и по частным, и по коллективным письмам «получали только отписки». В открытом письме губернатору Московской области Андрею Воробьеву от 29 августа они вновь описывают свои опасения.

Причем писем губернатору, на самом деле, два (оба имеются в распоряжении URA.RU). Одно из них, признают местные, более эмоционально. «Мы уже год бьем в набат, пытаясь достучаться до местной власти. <…> Мы задаемся вопросом — почему местные власти заявляют нам, что никакого джамаата Аминовка они не согласовывали, но он реально строится», — говорится в письме.

Окончание письма губернатору Московской области Фото: жители деревни Нечесово

Кроме того, в письме Воробьеву жители спрашивают, как у земель сельскохозяйственного назначения (именно такие на участках Аминовки) за несколько лет появилась приписка «для дачного хозяйства». Это письмо подписали более 100 жителей и домовладельцев Нечесово и расположенной рядом деревни Большое Сытьково.

Некоторые авторы письма уверены, что тут не обошлось без связей Муталова с администрацией округа, образовавшихся как минимум в то время, когда он с 2009 года был председателем СНТ Нечесово.

По данным ФНС на 19 августа, товарищество не предоставляет налоговую отчетность более 1 года и находится в процессе ликвидации. Получить оперативно комментарий в администрации городского округа Шаховская и правительстве Московской области не удалась. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответов не поступало.

Убитые дороги и охранник для цемента

Охрана Аминовки должна в том числе проверять, кто заходит на поле поселения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дорога в Аминовку пролегает через Новорижское шоссе, вдоль которого выросли коттеджные поселки элит-класса. На это делают акцент и сами пиарщики проекта, привлекая внимание потенциальных владельцев недвижимости. Однако последние километры до самого «халяльного» поселка тянутся по грязной дороге без асфальта, которая проходит через Нечесово. И, по наблюдениям местных, ее еще больше разбили колесами машин как будущие покупатели, так и тяжелая строительная техника.

Даже за личными участками жителям Нечесово теперь приходится следить. «Здесь была прокопана траншея, потому что мы тонули. Они закопали ее. Я подвела к своему дому дорогу, ее завалили грязью. Будущие жители Аминовки приезжают как хозяева, паркуются все напротив дома. Собака весь день лает. Неужели я площадку перед воротами для них делала?» — возмущена Елена Архипова. Она добавляет, что с землевладельцем Муталовым у нее постоянные конфликты.

Небольшой сарай, в котором живут охранники Аминовки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Окна дома Архиповой выходят на единственную пока постройку Аминовки — деревянное одноэтажное сооружение. С мая 2021 года там живут и работают два брата — один ночью, другой днем. К приезду корреспондентов URA.RU на месте оказался один из них по имени Шах. Впрочем попадания в объектив и общения он старательно избегал. «Мы здесь круглосуточно. Нашел нас собственник земель Хизри — знакомый наш. Технику и цемент охраняем. В прошлом месяце, например, его воровали», — единственное, что соглашается рассказать Шах. При этом понятно, что в его обязанности входит согласовывать с Муталовым возможность общения с визитерами. Все общение с землевладельцем он замыкает на себя.

Детский сад на грядках

Сейчас, когда проверкой жалоб местных жителей на потенциальных соседей занимается СКР, особенно остро встал вопрос сегрегации. На словах от идеи разделения жителей территории на правоверных и прочих опрошенные URA.RU отказываются. «Любой человек может прийти и выбрать участок. Никакой комиссии, одобряющей право купить землю, нет. Смысл такой, что это [мусульманские традиции] носит рекомендательный характер [для будущих домовладельцев в Аминовке]», — рассказывает Динар Мустафин. Он со своей женой Алсу в июле выбрал участок, сейчас готовятся их документы. Оба татары. Их родные уже поколениями живут в Московской области.

Мустафин: «Если в поселении появится „смутьян“, который начнет агитировать людей за строгое соблюдение норм шариата, можно будет обратиться в полицию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тем не менее Мустафин уверен, что любой человек имеет право на любое поведение в стенах своего дома или ограды дома: никого из местных не собираются ни к чему принуждать. «Мы же понимаем, что есть общий закон РФ», — заметил он. При этом он убежден, что православные также заинтересовались идеей поселения вблизи Нечесово, где будет сообщество «осознанных» соседей. В том числе, не потребляющих алкоголь.

В Аминовке планируется построить школу, детский сад, тренажерный зал, магазин и даже отель. И все это на землях сельскохозяйственного назначения. Риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко пояснил, что решение о том, чтобы поменять функционал земель, принимает администрация сельского поселения. «Если они поменяют назначение земли, тогда да [можно строить школы, садики]. Но, вообще, на сельхозземлях строительство детских садов, школ невозможно», — уверен Коденко.

В то же время Шабанова верит, что ей получится изменить назначение земель. «Если нам не разрешат строить какие-то общие строения, мы просто поставим дом. Вместо комнат сделаем классы. Детей прикрепим к школам на аттестацию, а обучать будем непосредственно в поселении», — дополняет она.

Потенциальный покупатель участка публицист и политолог Руслан Курбанов сообщил URA.RU, что сейчас ждет, когда его супруга «созреет к покупке» участка. Относительно возможных рисков проекта, связанных с реализацией плана по строительству всех объектов, он не переживает: «Мои дети учатся в Москве.

При этом я все равно предполагал, что в полном объеме задумку поселения реализовать не удастся. Я знаю огромное количество таких проектов, которые удавалось реализовать на 40-50%.

Поэтому ничего удивительного и страшного для меня нет, что там, кроме домиков, ничего возвести не удастся», — делится мнением Курбанов.

Подмосковный шариат

Ранее Курбанов объяснял URA.RU, что идея именно «мусульманского поселения» была маркетинговой стратегией, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Однако вместо этого к ситуации подключились правоохранительные органы.

Объекты на фото — единственное, что пока есть в Аминовке. Дома на заднем фоне — собственность жителей Нечесово Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как считает доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета, религиовед Алексей Старостин, после такого резонанса, который получился в СМИ, это проект «просто перестанет существовать». «Там же, по сути, чистое поле, никаких коммуникаций. Вряд ли сейчас, после внимания правоохранительных органов, создатели проекта что-то получат, и к ним проведут коммуникации», — резюмирует он.

Старостин также сомневается в версии создания анклава на территории поселения Аминовка, так как земли недешевые, и они скорее привлекают обеспеченную часть мусульманского сообщества, нежели трудовых мигрантов, которых, вероятно, люди и опасаются. «Желание представителей отдельных конфессий жить где-то далеко на природе в соответствии со своими вероубеждениями не имеет ничего особенного.

У нас есть в стране поселения татар, старообрядцев и другие. Тема вызвала огромный резонанс, потому что для Москвы, Московской области эта тема не очень привычная», — констатирует религиовед.

Поселение Аминовка состоит из территории в 83 гектара. Из 176 участков уже продано около 80 — по 12, 25 и 50 соток (от 420 тысяч до 1,2 миллиона рублей). По словам Шабановой, среди покупателей — мусульмане и православные. Все участки оформлены на граждан РФ. При этом у некоторых россиянок есть мужья из других стран. К примеру, из Израиля и Казахстана.

За год авторы поселения успели только начать дорожные работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас Амина Шабанова объявила войну СМИ, которые, по ее словам, запустили волны экстремизма и «спровоцировали конфликт межконфессионального и межнационального характера». В том же контексте она пожаловалась на поступающие угрозы от «исламофобов».

По мнению судебного эксперта-религиоведа, специалиста в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игоря Иванишко, маркетинговый ход и рекламная стратегия менеджеров Аминовки оправдались. Проект поддержали правоверные мусульмане. И «неудивительно, что в своих комментариях многие отечественные имамы, мулы в целом одобрили подобный проект». «Однако, с другой стороны, рекламщики не учли маятниковый эффект продаж: чем более пристальное внимание возникает к товару или услуге, чем более спорные или эпатажные моменты поднимаются в рекламе, тем более активная, бурная реакция будет и у противников данной продукции», — отметил Иванишко.