Путин мобилизует российскую оборонку

Разрыв дипломатических связей с НАТО, вхождение американских кораблей в Черное море заставили президента РФ Владимира Путина изменить риторику по отношению к руководителям предприятий оборонного комплекса России. Так эксперты трактуют слова Путина по развитию армии и флота 1 ноября. Обеспечив 70-процентное переоснащение Вооруженных сил РФ, оборонщики расслабились, считают эксперты. Президент же дал понять — делать это слишком рано.
Традиционную серию совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин начал с развития Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) России. От боеготовности и технической оснащенности ВКС «напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета», а обновление флота «имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение».
Путин констатировал, что Запад не оставляет попыток «сломать» паритет, разворачивая вооружение вблизи российских границ. «Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — отметил президент, добавив, что система предупреждения о ракетном нападении в целом «действует четко и эффективно».
Он напомнил о новых видах вооружения, которые поступили в ВКС. Но система воздушно-космической обороны должна совершенствоваться и дальше. Речь идет о дополнительных поставках в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексах С-350 и С-400 и первого серийного образца новейшей ЗРС С-500. «Существующие темпы перевооружения войск ПВО—ПРО позволят на рубеже 2025—2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 процентов… Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», — отметил Путин. При этом президент подчеркнул, что предприятиям ОПК «необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство».
То же касается и оснащения современной техникой и вооружением ВМФ России. За последние 4 года, отметил Путин, были спущены на воду 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. «К 2027 году уровень оснащенности флота современными образцами вооружения должен превысить 70%… Необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота», — сказал президент.
Первое совещание по вопросам развития армии и флота совпало с вхождением в Черное море американского флагманского командного корабля Mount Whitney якобы для проведения совместных операций силами НАТО в этом регионе. Ранее стало известно, что военный альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского представительств, а 1 ноября в Москве закрылась военная миссия связи и информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии.
Россия оказалась «в режиме, когда США со своими союзниками генерирует весьма активную военную эскалацию на границах страны», поясняет завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Неслучайно президент сказал, что лучше за боевыми кораблями наблюдать в бинокль, чем через прицел. Если они прибыли, чтобы смотреть на нас в прицел своего вооружения, мы просто будем симметрично делать то же самое. Причем наше вооружение высокотехнологичное и отвечает требованиям всех мировых стандартов, а где-то мы являемся лидерами», — пояснил Кошкин.
Вместе с тем сегодняшняя ситуация — это своего рода вызов отечественной оборонной промышленности. Эксперт считает, что слова президента о необходимости укрепления ВКС и ВМФ — это «естественно, с учетом провокаций». «То, что сказал Путин, отвечает реалиям — заказы, которые были выданы оборонно-промышленному комплексу, должны быть выполнены», — отметил эксперт.
Жесткость Путина, по мнению военного эксперта Виктора Баранца, вызвана и другими причинами. Баранец отметил, что «не по всем участкам амбициозная госпрограмма перевооружения армии, рассчитанная до 2026 года, выполняется».
«В некоторых видах вооруженных сил оснащенность за 70%, где-то — за 90%. [Среди руководителей ОПК] наступила некоторая расхоложенность на том фоне, что мы стали обладать уникальным гиперзвуковым вооружением, и опережаем США на 10-15 лет. Возможно, это и сыграло здесь то, что некоторые руководители оборонных предприятия посчитали, что раз так у нас все неплохо, можно не торопиться. Путин им и сказал: так не будет», — пояснил Баранец.
Эксперт подчеркнул, что усиление угроз со стороны Запада и то, что «Россию прощупывают со всех флангов [и на Востоке, и в Арктике, и на Балтике, и в Черном море]», требует «создания современного оружия». «Именно мощность и количество угроз заставляет Путина быть жестким в отношении оборонщиков», — отметил Виктор Баранец.
Начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук добавил, что, поскольку между Россией и Западом идет «война нервов, война риторик, война госпланов», Путин «развивает мобилизационный нарратив». По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Сергея Фокина, разговор Путина с представителями оборонного комплекса не означает перехода на «режим номер один». «Все идет своим чередом. Но при этом президент показал, что расслабляться не нужно, и новые типы вооружения должны разрабатываться опережающими темпами, а сбоев в выполнении гособоронзаказа быть не должно», — резюмировал Фокин.
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