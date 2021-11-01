Президент РФ Владимир Путин мобилизует российскую оборонку на фоне растущих угроз со стороны НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разрыв дипломатических связей с НАТО, вхождение американских кораблей в Черное море заставили президента РФ Владимира Путина изменить риторику по отношению к руководителям предприятий оборонного комплекса России. Так эксперты трактуют слова Путина по развитию армии и флота 1 ноября. Обеспечив 70-процентное переоснащение Вооруженных сил РФ, оборонщики расслабились, считают эксперты. Президент же дал понять — делать это слишком рано.

Традиционную серию совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин начал с развития Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) России. От боеготовности и технической оснащенности ВКС «напрямую зависит надежная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета», а обновление флота «имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение».

В российские ВКС поступают на новые зенитные комплексы, и президент потребовал продолжить разработку вооружения Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Путин констатировал, что Запад не оставляет попыток «сломать» паритет, разворачивая вооружение вблизи российских границ. «Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — отметил президент, добавив, что система предупреждения о ракетном нападении в целом «действует четко и эффективно».

Он напомнил о новых видах вооружения, которые поступили в ВКС. Но система воздушно-космической обороны должна совершенствоваться и дальше. Речь идет о дополнительных поставках в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексах С-350 и С-400 и первого серийного образца новейшей ЗРС С-500. «Существующие темпы перевооружения войск ПВО—ПРО позволят на рубеже 2025—2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 процентов… Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», — отметил Путин. При этом президент подчеркнул, что предприятиям ОПК «необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство».

Российский флот уже пополнился десятками новых кораблей, но программа на этом не заканчивается Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

То же касается и оснащения современной техникой и вооружением ВМФ России. За последние 4 года, отметил Путин, были спущены на воду 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. «К 2027 году уровень оснащенности флота современными образцами вооружения должен превысить 70%… Необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота», — сказал президент.

Первое совещание по вопросам развития армии и флота совпало с вхождением в Черное море американского флагманского командного корабля Mount Whitney якобы для проведения совместных операций силами НАТО в этом регионе. Ранее стало известно, что военный альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского представительств, а 1 ноября в Москве закрылась военная миссия связи и информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии.

Россия оказалась «в режиме, когда США со своими союзниками генерирует весьма активную военную эскалацию на границах страны», поясняет завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Неслучайно президент сказал, что лучше за боевыми кораблями наблюдать в бинокль, чем через прицел. Если они прибыли, чтобы смотреть на нас в прицел своего вооружения, мы просто будем симметрично делать то же самое. Причем наше вооружение высокотехнологичное и отвечает требованиям всех мировых стандартов, а где-то мы являемся лидерами», — пояснил Кошкин.

Вместе с тем сегодняшняя ситуация — это своего рода вызов отечественной оборонной промышленности. Эксперт считает, что слова президента о необходимости укрепления ВКС и ВМФ — это «естественно, с учетом провокаций». «То, что сказал Путин, отвечает реалиям — заказы, которые были выданы оборонно-промышленному комплексу, должны быть выполнены», — отметил эксперт.

Жесткость Путина, по мнению военного эксперта Виктора Баранца, вызвана и другими причинами. Баранец отметил, что «не по всем участкам амбициозная госпрограмма перевооружения армии, рассчитанная до 2026 года, выполняется».

«В некоторых видах вооруженных сил оснащенность за 70%, где-то — за 90%. [Среди руководителей ОПК] наступила некоторая расхоложенность на том фоне, что мы стали обладать уникальным гиперзвуковым вооружением, и опережаем США на 10-15 лет. Возможно, это и сыграло здесь то, что некоторые руководители оборонных предприятия посчитали, что раз так у нас все неплохо, можно не торопиться. Путин им и сказал: так не будет», — пояснил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что усиление угроз со стороны Запада и то, что «Россию прощупывают со всех флангов [и на Востоке, и в Арктике, и на Балтике, и в Черном море]», требует «создания современного оружия». «Именно мощность и количество угроз заставляет Путина быть жестким в отношении оборонщиков», — отметил Виктор Баранец.

Эксперты отмечают, что в современных условиях российские оборонщики вынуждены работать на опережение Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук добавил, что, поскольку между Россией и Западом идет «война нервов, война риторик, война госпланов», Путин «развивает мобилизационный нарратив». По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Сергея Фокина, разговор Путина с представителями оборонного комплекса не означает перехода на «режим номер один». «Все идет своим чередом. Но при этом президент показал, что расслабляться не нужно, и новые типы вооружения должны разрабатываться опережающими темпами, а сбоев в выполнении гособоронзаказа быть не должно», — резюмировал Фокин.