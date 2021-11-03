Курганцы устраивают подпольные поминки и покупают ковидные гробы

Стоимость VIP-похорон доходом до 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вырос спрос на ковидные гробы со стеклянной крышкой и на каменные памятники. Районы захватывают «похоронщики-сетевики», а в областном центре строят роскошный похоронный дом. О том, как в период пандемии меняется сфера ритуальных услуг в регионе, где смертность от COVID-19 за последний год выросла в 20 раз, — читайте в материале URA.RU.

Число похорон в Кургане выросло почти в два раза

Октябрь 2021 года в Курганской области похоронщики называют самым напряженным временем работы за многие годы. «Смертность из-за COVID-19 выросла в 2,5-3 раза по сравнению с доковидным временем. У нас октябрь был самый мрачный месяц. Работали без выходных и круглосуточно. Тяжело, конечно, но справляемся. Больше стало грузов-200 и кремации (если ранее было по 2-3 в месяц, то сейчас увеличение в два раза). Сегодня отправили три машины тел на кремацию», — рассказывает руководитель союза похоронных организаций Курганской области, член общероссийской организации похоронных организаций Артур Пономарев.

Председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Если в доковидные времена в день в области хоронили порядка 35 человек, то в последние месяцы 55-60 умерших в сутки (за исключением выходных, когда похорон значительно меньше). Конечно, возрос объем работ, подросли и зарплаты, но нет такого, чтобы похоронщики каждый месяц меняли внедорожники, как ранее писали в СМИ. Средняя заработная плата в отрасли у водителей и копальщиков — 23-25 тысяч рублей», — отмечает Пономарев.

Союз похоронщиков инициировал законопроект о лицензировании похоронной деятельности, чтобы и зарплаты в этой сфере были официальными. Закон пока не принят Госдумой.

Самый заметный признак времени в похоронном деле — так называемые ковидные гробы. В крышке таких гробов есть вставка из оргстекла. Она может быть во весь рост или окошечком. Производители гробов по всей стране переводят порядка 40-50% мощностей на производство ковидных гробов. В Курганской области гробы не производят, объемы для организации производства недостаточные. Похоронщики закупают гробы из других регионов. Стоимость такого гроба для курганцев варьируется от 15 до 19 тысяч рублей и выше, но несмотря на цену спрос огромный. «Родственникам важно попрощаться с умершим, видеть тело в гробу, а не черный мешок. Я сам любые деньги отдал бы, чтобы иметь возможность достойно проводить человека в последний путь», — отмечает глава союза похоронщиков.

Ковидный гроб стоит порядка 17-19 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы не хотят хоронить в мешках

Специалисты похоронных агентств транспортируют тела умерших из «красных зон» больниц в патологоанатомическое бюро для вскрытия. При этом тела находятся в двух мешках. Из-за очереди в морге вскрытие может быть отложено на несколько дней (3-4 дня). После вскрытия родственникам выдают тело умершего в пакете для захоронения. При этом в морге берут расписку, что родственники обязуются не вскрывать пакет, подчеркивает Пономарев. Похоронные организации за отдельную плату извлекают тело умершего из мешков, причесывают, одевают и помещают в ковидный гроб, подготавливают к захоронению. «Это делается в специальном помещении в Кургане и в Шадринске. Сотрудники находятся в спецкостюмах, в перчатках и респираторах. Эта одежда потом утилизируется», — говорит Пономарев. Стоит услуга от 3 тысяч рублей.

Рост стоимости ритуальных услуг, по данным похоронщиков, составил от 5 до 15% на отдельные товары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В целом, по его словам, роста стоимости похоронных услуг в связи с пандемией не произошло. Цены в среднем увеличились на 5%. Значительней подорожали кованные оградки — на 15%. Это связано с ростом стоимости металла на мировом рынке. «На памятники цены вообще не изменились. В прошлом году после ковидных ограничений памятники практически не покупали. Сейчас наблюдаем всплеск спроса на каменные памятники. Немного цемент подорожал, но незначительно», — отмечает он.

Стоимость похорон

Согласно федеральному закону, каждый россиянин может рассчитывать на гарантированный перечень услуг по погребению: могила, гроб не обитый, крест и табличка, транспортировка. Федеральный бюджет на это выделяет по 7300 рублей. «Бывает, родственники отказываются хоронить, пишут заявление похоронить на сумму гарантированного перечня услуг. Но обычно так хоронят невостребованные тела (бомжей)», — говорит Пономарев.

Количество похорон в день выросло до с 35 до 55 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для скромных, но достойных похорон потребуется 27-30 тысяч рублей. «Крест — 2 тысячи, копка могилы с проносами — 7 тысяч рублей, гроб от 4 тысяч рублей, катафалк. Если родственники усопшего предпочтут ковидный гроб (от 15 тысяч рублей), общая сумма будет больше», — подсчитал собеседник. В Курганской области некоторые крупные предприятия доплачивают за похороны за своих бывших работников по 10-13 тысяч рублей.

VIP-похороны обойдутся в 250-300 тысяч рублей. В Кургане для роскошной траурной процессии могут предоставить американский кадиллак с кожаным верхом и мерседес. Гробы из цельного дерева с массивными ручками по 90 тысяч рублей, кованная оградка — 60 тысяч, крест — 14 тысяч, покрывало — по 3 тысячи рублей. «У нас единицы людей, кто может такое позволить. Например, когда хоронили отца Максима Фадеева, заказывали машину живых роз, и памятник в виде рояля потом поставили», — говорит Пономарев.

Собеседник отметил, случаев похорон на кредитные деньги он не знает. А вот памятники часто берут в рассрочку, так как и установка сооружения поэтапная.

Пономарев отметил, что на ценообразовании, безусловно, сказывается то, что крупные похоронные компании Кургана открывают свои представительства в районах области. «Если раньше в районах гроб покупали за 6 тысяч. Приходит „сетевик“ и гроб стоит уже 3,5 тысяч рублей. Конечно, местные торговцы могут пострадать. Это практически также, как с продуктовыми сетевыми компаниями. Но я за развитие конкуренции», — отмечает он.

Как проходит отпевание

У курганских священников работы стало больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост смертности, который наблюдается в регионе, привел к тому, что в церкви стали чаще обращаться с просьбами об отпевании. В Курганской епархии сообщили, что отпевание православных христиан, умерших от последствий коронавирусной инфекции, происходит в закрытых гробах в храмах или на кладбищах при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

«Отказать в отпевании священник может, только если умерший был неверующим человеком и не посещал храм», — подчеркнули в епархии. Любые пожертвования на церковные таинства и обряды добровольны, и никаких «цен» в храме устанавливаться не может, об этом знает каждый прихожанин. Важно понимать, что отпевание — это богослужебный чин погребения, молитвенный обряд, посредством которого Церковь провожает усопшего в мир вечный. По этой причине отпевание совершается только над членами церковной общины. Размер пожертвования разнится в разных церквях от 1500 рублей и больше.

В столовых Кургана предупреждают об ограничениях по числу участников поминок и о проверке QR-кодов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поминки ушли в подполье

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области рекомендовал ограничить количество участников поминок до 10 человек. Ограничение вступило в силу с 30 октября и будет действовать до особого распоряжения. В столовых и кафе, где обычно проводят поминальные обеды, предупреждают и об ограничении, и о необходимости иметь QR-коды. «Точно не скажу, до какого числа такое ограничение будет. Пока до 14 ноября точно», — сказали в одном из кафе города. Вместе с тем, курганцы сообщают об участии в подпольных поминках без ограничений. Помещение, как правило, находится на окраине или в жилом доме, вход без вывески и не привлекает внимание. «Мы недавно в таком помещении провели поминки, участвовали более десяти человек. Стоимость аренды небольшая. Приходится выкручиваться», — рассказал участник мероприятия на правах анонимности.

В Кургане основное кладбище — Зайково. На других хоронят с ограничениями (наличие прописки в населенном пункте) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Места на кладбище пока хватает

Кладбище Зайково — основное кладбище Кургана. В период пандемии его заполняемость увеличилась, по темпам примерно в два раза, но территории там достаточно, считает Пономарев.

Остальные кладбища ограничены в захоронении. Например, на ряде кладбищ можно хоронить умерших, у кого была прописка близлежащего населенного пункта (село Кетово) или подхоронивать на отведенные места (Рябково). В Кетово также хоронят умерших, у кого при жизни были заслуги перед областью и государством.

В целом в России все кладбища муниципальные. Содержанием кладбищ занимаются органы местного самоуправления. «Больное место — постановка на кадастровый учет кладбищ. Только 30% кладбищ стоит на учете. То есть четко определены границы. Местные власти не могут утвердить расходы на уборку всех кладбищ, это будет нецелевое расходование средств», — отметил похоронщик.

База данных захоронений Курганской области на www.spok45.ru Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как найти захоронение

Артур Пономарев при поддержке правительства области запустил проект оцифровки курганских кладбищ. Составлена база с именами умерших и фотографиями могил, в которой уже более полумиллиона захоронений. К каждой фотографии привязаны GPS-координаты.

«В процессе работы нашли могилки героев СССР, почетных граждан области, которые находились в жутком состоянии. К этой работе подключаются главы поселений. Захоронения приводили в порядок. Часто обращаются из США, Израиля, Франции те, кто ищет захоронения своих родственников в Курганской области. На сайте можно увидеть состояние захоронения. Можно некролог оставить», — отметил Понамарев. Проект позволит узнать количество заброшенных могил.

Жители Курганской области в 65-70% случаях стараются проводить своих родственников достойно с затратами на погребение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее URA.RU писало, что в смертность от COVID в Курганской области выросла за год в 20 раз. По данным Росстата, в сентябре в Курганской области зарегистрировано 385 смертей от COVID-19. Это в 20 раз больше, чем в сентябре 2020 года. В среднем в сентябре в Курганской области от COVID умирали по 12-13 человек в день. Всего от разных причин в сентябре в регионе умерли более 1400 человек. Это почти на 35% больше, чем в сентябре 2020 года. С января по сентябрь в Курганской области умерло 11 554 человека.

По данным Росстата в первом полугодии смертность в России выросла на 16%, совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась на 9%, до 36,9 млрд руб. Жители Курганской области, как отмечает Пономорев, в 65-70% случаях провожают своих родственников в последний путь с затратами на достойные похороны (27-30 тысяч рублей и выше), еще от 5% до 10% — VIP-похороны.