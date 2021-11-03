Путин предложил США и Китаю гонку лазерных вооружений

Президент РФ Владимир Путин потребовал расширять применение лазерных технологий и искусственного интеллекте при разработке новых видов вооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская оборонная промышленность получит госзаказ на создание новых видов лазерного оружия и систем искусственного интеллекта для внедрения в Вооруженных силах страны, прокомментировали эксперты итоги прошедшего 3 ноября «военного» совещания. Россия давно является лидером в сфере ядерных технологий, первой разработала гиперзвуковые ракеты и поставила на вооружение мощную лазерную установку. Теперь предстоит развивать эти направления и укреплять позиции — военные и производственные.

Президент Путин провел в Сочи завершающее совещание с руководством Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса. Первое из них было посвящено развитию и перевооружению Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, второе — оснащению российской армии беспилотными средствами. На третьем глава государства акцентировал внимание на развитии вооружения, основанного «на новых физических принципах».

Военные совещания заложили основу гособоронзаказа до 2033 года Фото: Официальный сайт президента РФ

Речь идет о лазерном, гиперзвуковом, кинетическом и других видах вооружения, которое не имеет аналогов в мире и «стало настоящим прорывом в области военных технологий», подчеркнул Путин. Кроме того, это «на десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет». «Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия — одно из ключевых направлений развития Вооруженных Сил… Благодаря российскому ОПК, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении», — отметил Путин.

Он напомнил о новых разработках, которые испытания которых «убедительно подтвердили их уникальные характеристики», — это лазерные установки «Пересвет», гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал», о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования (со следующего годна она начнет поступать в подразделения ВМФ России. «Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам», — сказал президент и добавил, что новые разработки «должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия».

Российская оборонная промышленность готовится удивить весь мир новым вооружением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В создании роботизированной военной техники, в обеспечении управления беспилотниками и глубоководными аппаратами должны широко применяться технологии искусственного интеллекта, подчеркнул Путин. Эти и другие приоритеты войдут в новую государственную программу вооружения до 2033 года. «Ключевая, базовая задача здесь — чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз», — заявил Путин.

На нынешней серии совещаний с Минобороны и руководством предприятий ОПК, которые президент ежегодно проводит весной и осенью, по сути, был сформирован «план закупок перспективных систем вооружения» для российской армии на 10 лет вперед, отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин. Президент делает акцент на развитии лазерных технологий в вооружении. Созданная российскими оборонщиками лазерная система «Пересвет» — единственная в мире установка такого рода, стоящая на боевом дежурстве. «Ее появление говорит о том, что в России достигнут определенный технологический уровень, который позволяет развивать это направление в интересах других видов и родов Вооруженных Сил. Все это — огромные деньги, это сложные технологические проблемы. Но подготовка проведена, и на совещаниях президент должен был убедиться, что если на эти цели будут заложены финансы, их эффективно используют», — сказал эксперт.

К 2024 году оборонка должна обеспечить перевооружение ракетных войск стратегического назначения (речь о производстве порядка 80 ракет в год). Планируется развитие производства новейших роботизированных комплексов, которые показали свою эффективность в Сирии.

«В идеале мы должны видеть, что происходит в фильме „Терминатор“. Это когда шагают солдаты, они сами идентифицируют и уничтожают цели», отметил Литовкин.

Причем проработкой таких направлений будут заниматься не только IT-специалисты оборонных предприятий, но и формирующееся специальное управление в Минобороны РФ. «Для Путина сейчас важно определиться, что нужно российской армии и флоту [для обеспечения своей безопасности], понять, сколько это будет стоить, и сформировать производственный план на ближайшие 10 лет. Президент определил те направления, которые представляют для безопасности России наибольший интерес. Это те сферы, в которых мы доминируем в мире», — считает Дмитрий Литовкин.

Интеллектуальные виды вооружения будут поступать во все рода российских войск Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

До недавнего времени российская армия в большей степени пополнялась «наступательными видами вооружения» (те же танки, самолеты, военные суда). Все новые виды вооружения, о которых говорил сегодня президент, относятся к сфере обороны государства, пояснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Все, что касается высокоинтеллектуальных платформ, военных роботов, возможностей применения искусственного интеллекта в военной сфере, имеет целью оборонять государство. У нас в этом слишком жесткая конкуренция», — отметил Михайлов.

В ПВО, в разработке гиперзвукового вооружения, в ядерной сфере Россия недостижима для конкурентов. Но по ряду других направлений США выигрывают, подтягивается к флагманам и Китай.

Все, что связано с применением лазерных технологий и искусственного интеллекта в армии, неизбежно будет внедряться вооруженных силах ведущих стран. И Россия не должна отстать от конкурентов. По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, хотя это и «отдаленное будущее, его основа [президентом] закладывается уже сегодня».