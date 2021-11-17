Путин изменил отношение россиян к властям из-за введения QR-кодов

Владимир Путин в прямом эфире показал, что россиянам не стоит бояться таких разработок отечественной науки, как вакцина от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Президент Владимир Путин на совещании по развитию генных технологий 17 ноября показал, что российская наука является одной из передовых, и поэтому жителям нужно вакцинироваться, а не злиться на власти из-за введения обязательных QR-кодов. Так эксперты URA.RU объяснили значение мероприятия, которое транслировалось по федеральному ТВ больше двух часов в прямом эфире. Причем, в совещании участвовали люди из ближайшего окружения Путина — Михаил Ковальчук и Игорь Сечин.

Открывая совещание, Путин анонсировал создание Национальной базы генетической информации и Национальных биоресурсных центров, один из которых откроется на площадке Всероссийского института растений имени Вавилова. По его словам, законодательство в сфере генетики «должно открывать простор для научного поиска» и «создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции».

Совещание Владимир Путин провел по видеоконференцсвязи Фото: kremlin.ru

«Генетические технологии — это основа для передовых решений в экономике, для бурного развития новых производств. Речь о выпуске лекарств, экологически чистых продуктов, о технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почвы, защиту окружающей среды, это широкие возможности для климатических проектов, для утилизации углеродных выбросов», — отметил Путин.

По словам президента, чтобы научные достижения сказались на качестве жизни, нужно заниматься подготовкой кадров, «расширять участие в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса». «Предлагаю подумать о новых стимулах, необходимо развивать инструменты взаимодействия. Следует существенно укрепить партнерство компаний реального сектора экономики и центров геномных исследований мирового уровня», — поставил он задачу.

Михаил Ковальчук и Татьяна Голикова выступили амбассадорами программы развития генетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что бюджет программы развития генетики до 2027 года составит 127 млрд рублей, из которых 111 — федеральный бюджет. А головной организацией назначен Курчатовский институт Михаила Ковальчука. Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева поделилась, что разрабатывает новые образовательные программы, связанные с генетикой. Например, аспиранты будут не только в научных центрах работать, но и на предприятиях.

Ковальчук заслужил похвалу Путина после доклада о создании единой цифровой базы всех биоресурсных коллекций страны и о своей работе в сфере генетики. «Мы знаем еще со времен реализации СССР ядерного проекта, что если Курчатник за что-то берется, то он доводит всегда задачи, которые ставит перед ним государство, до логического завершения. Поэтому чувствую, что у нас будет и что выпить, и чем закусить», — пошутил президент.

«Роснефть» Игоря Сечина получит 50-процентую налоговую льготу на сумму финансирования программы развития генетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный партнер программы — госкомпания «Роснефть» Игоря Сечина, который рассказал, что для создания Центра геномного секвенирования создан и зарегистрировано общество «Биотехнологический кампус», которое станет площадкой для создания генетических технологий, в том числе генетического редактирования. И попросил предоставить компании 50-процентную налоговую льготу на сумму, которую потратит на реализацию программы. По его словам, «Роснефть» увеличит сумму дивидендов за 2021 год до 120 млрд рублей, и из допдоходов федерального бюджета следует предоставить налоговую льготу в 11 млрд 250 млн рублей. Путин идею Сечина поддержал.

С помощью позитивной темы генетических исследований, федеральный центр перехватывает протестную повестку, связанную с коронавирусными ограничениями, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Из-за антиковидной протестной активности власти свернули жесткие меры в августе. Сейчас QR-коды на транспорте не зашли, принятие закона отложили на декабрь. Протестная активность из-за ковида — серьезный сигнал для власти. И она пытается представить другое лицо медицины, смягчить повестку и переключить внимание с антивакса в сторону научных изысканий в генетике. Ведь это перспективное направление, где можно пройтись по болевым темам, связанным с иммунитетом, вакцинацией, тестированием», — объясняет эксперт.

По словам политолога, у 10% россиян медотвод, 45% привито, оставшихся 45% властям нужно мягко принудить к вакцинации. «Целевая аудитория „России24“ [где шла прямая трансляция 2-часового совещания] — это элиты и госслужащие, которые смотрят ТВ в фоновом режиме. И они получили важный сигнал: надо проявлять жесткость в вакцинации, но не доводить до политических выступлений, которые уже проходят. Для этого нужно правильно работать в положительной медицинской повестке, чтобы не возникла ненависть к врачам», — продолжает Абзалов.

Развитие генетики и науки в целом повышает престиж страны, соглашается Дмитрий Журавлев. «Почему идет гонка за вакцинами, Запад своими колется, мы — своими. Потому что, если мы можем делать вакцины, то это показывает что мы великая держава», — добавляет он.