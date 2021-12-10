Путин обратился к жителями Украины

Он показал, что они потеряли из-за конфликта с Россией. И это не Крым

10 декабря 2021 в 19:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин инициировал диалог с украинским народом, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 10 декабря обрисовал, что потеряла Украина, отказавшись от интеграции с другими странами на постсоветском пространстве. Так эксперты трактуют его выступление о совместных достижениях стран-участниц совета. Сотрудничество в рамках Евразэс, по словам политологов, может стать примером и для других стран, отвернувшихся от бывших соседей по СССР. Заседание ВЕЭС было завершающем в этом году. Председательство в этой организации от Казахстана перешло Киргизии. И сегодня лидеры всех стран-участниц подвели итоги года и наметили основные цели на 2022-й. Странам Евразэс удалось в 2021 году нарастить товарооборот, взаимные инвестиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как отметил Владимир Путин, странам «совместными усилиями удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности». Рост товарооборота между членами Евразэс за девять месяцев вырос на 10% (по данным президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — даже на 16%). Развиваются финансовый сектор и рынок труда, растут взаимные инвестиции. По словам Путина, «продолжается процесс совершенствования общего законодательства». Президент РФ подчеркнул, что по инициативе России страны договорились применять на территории Евразэс электронные навигационные пломбы, которые «позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуры их оформления на границе». Россия также предлагает широкое внедрение механизмов маркировки товаров. «Эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты стран-участниц, создание конкурентоспособной среды для бизнеса», — отметил Путин. От экономической интеграции и страны-участницы в целом, и их жители только выиграли, убеждены лидеры государств и эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевыми вопросами для интеграционного союза является «расширение взаимовыгодной промышленной кооперации», борьба с пандемией коронавируса, которая «стимулирует страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины», что приведет к восстановлению мобильности населения. Путин считает, что страны Евразэс могут «нарастить сотрудничество… по климатической повестке и тематике „зеленой“ трансформации экономики». Сейчас в состав Евразэс входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, наблюдателями являются Узбекистан и даже Куба. «Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений», — отметил президент РФ. Путин вспомнил свой первый разговор с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который и предложил создать интеграционный союз. «Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее. И договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, к которому были готовы присоединиться и Белоруссия и, кстати говоря, Украина тогда. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством Украины [президентом Виктором Януковичем]», — напомнил Путин. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был инициатором создания Евразэс. Сегодня выступал как почетный председатель организации Фото: Официальный сайт Президента России Участвовавший в заседании совета Назарбаев (он является почетным председателем ВЕЭС) отметил: еще в 1994 году стало понятно, что «необходимо было восстанавливать разрушенные связи» между бывшими советскими республиками. Географически (да и исторически) близкие страны «не имеют иного пути, кроме как совместно развиваться». Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что только вместе можно «реагировать на серьезные вызовы, которые подбрасывает жизнь», имея ввиду давление «коллективного Запада» на Белоруссию и «братскую Россию». «И вас будут душить, чтобы вы подключились к санкциям против нашей страны. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится», — заверил Лукашенко, добавив, что странам надо держаться вместе. Несмотря на сложности, с которыми союз сталкивался все 20 лет своего существования, как отметил Путин, все было сделано «абсолютно правильно». И результаты межгосударственного сотрудничества стран-участниц подтверждают это. Это понимали и на Украине вплоть до 2014 года: Виктор Янукович рассматривал такую интеграцию, за нее выступали и многие киевские чиновники и экономисты, пояснил руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. »[Сегодняшние] слова Путина направлены на то, чтобы некоторые люди на Украине вспомнили об этом. Они адресованы не столько президенту Владимиру Зеленскому, сколько украинскому обществу, бюрократии Украине и капиталу, который, может быть, и интегрирован в офшоры на Западе. Зеленский не может не понимать, что перспектива экономического развития у Украины одна — восстановление экономических связей с Россией. Единственное государство, которое не будет грабить Украину, а будет думать о ее развитии, — это Россия или какой-то партнерский блок вместе с Россией», — сказал Колташов. Украинское общество должно проснуться и понять, что развитие страны неразрывно связано с тесными связями с соседями по бывшему СССР и с Россией в первую очередь, считают эксперты Фото: Официальный сайт президента Украины Евразэс сегодня «является фокусом экономического, социального, гуманитарного, культурного и военного развития», а страны-участницы переживают переходный период, когда «Европа уходит — Азия поднимается», отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Все, кто находится в Евразэс, выигрывают. Украина, да, проиграла. Но это высказывание Путина надо понимать как перспективу: у украинского народа не все потеряно — у него есть возможность вернуться в этот прекрасный союз, и вместе, сотрудничая, развивать свою страну, а не превращать ее практически во внегосударственное образование, которое соседям [ЕС] и Вашингтону нужно только как некий плацдарм для своих агрессивных действий против России», — пояснил Кошкин. «Прямым диалогом с гражданским обществом Украины» слова и Путина, и его коллег по Евразэс назвал и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. При этом политолог допускает, что они адресованы и некоторым другим бывшим союзным республикам. «Украина, как и Грузия, Молдавия, страны Балтии, идя на поводу западных стран, бегая за морковкой европейской интеграции, по сути, теряют очень много. Сегодня много позитивных событий происходит на постсоветском пространстве, в том числе в интеграционном ключе. И сознательное отделение себя от этих процессов приводит к серьезным, подчас к необратимым социально-экономическим последствиям в этих странах», — резюмировал эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 10 декабря обрисовал, что потеряла Украина, отказавшись от интеграции с другими странами на постсоветском пространстве. Так эксперты трактуют его выступление о совместных достижениях стран-участниц совета. Сотрудничество в рамках Евразэс, по словам политологов, может стать примером и для других стран, отвернувшихся от бывших соседей по СССР. Заседание ВЕЭС было завершающем в этом году. Председательство в этой организации от Казахстана перешло Киргизии. И сегодня лидеры всех стран-участниц подвели итоги года и наметили основные цели на 2022-й. Как отметил Владимир Путин, странам «совместными усилиями удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности». Рост товарооборота между членами Евразэс за девять месяцев вырос на 10% (по данным президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — даже на 16%). Развиваются финансовый сектор и рынок труда, растут взаимные инвестиции. По словам Путина, «продолжается процесс совершенствования общего законодательства». Президент РФ подчеркнул, что по инициативе России страны договорились применять на территории Евразэс электронные навигационные пломбы, которые «позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуры их оформления на границе». Россия также предлагает широкое внедрение механизмов маркировки товаров. «Эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты стран-участниц, создание конкурентоспособной среды для бизнеса», — отметил Путин. Ключевыми вопросами для интеграционного союза является «расширение взаимовыгодной промышленной кооперации», борьба с пандемией коронавируса, которая «стимулирует страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины», что приведет к восстановлению мобильности населения. Путин считает, что страны Евразэс могут «нарастить сотрудничество… по климатической повестке и тематике „зеленой“ трансформации экономики». Сейчас в состав Евразэс входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, наблюдателями являются Узбекистан и даже Куба. «Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений», — отметил президент РФ. Путин вспомнил свой первый разговор с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который и предложил создать интеграционный союз. «Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее. И договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, к которому были готовы присоединиться и Белоруссия и, кстати говоря, Украина тогда. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством Украины [президентом Виктором Януковичем]», — напомнил Путин. Участвовавший в заседании совета Назарбаев (он является почетным председателем ВЕЭС) отметил: еще в 1994 году стало понятно, что «необходимо было восстанавливать разрушенные связи» между бывшими советскими республиками. Географически (да и исторически) близкие страны «не имеют иного пути, кроме как совместно развиваться». Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что только вместе можно «реагировать на серьезные вызовы, которые подбрасывает жизнь», имея ввиду давление «коллективного Запада» на Белоруссию и «братскую Россию». «И вас будут душить, чтобы вы подключились к санкциям против нашей страны. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится», — заверил Лукашенко, добавив, что странам надо держаться вместе. Несмотря на сложности, с которыми союз сталкивался все 20 лет своего существования, как отметил Путин, все было сделано «абсолютно правильно». И результаты межгосударственного сотрудничества стран-участниц подтверждают это. Это понимали и на Украине вплоть до 2014 года: Виктор Янукович рассматривал такую интеграцию, за нее выступали и многие киевские чиновники и экономисты, пояснил руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. »[Сегодняшние] слова Путина направлены на то, чтобы некоторые люди на Украине вспомнили об этом. Они адресованы не столько президенту Владимиру Зеленскому, сколько украинскому обществу, бюрократии Украине и капиталу, который, может быть, и интегрирован в офшоры на Западе. Зеленский не может не понимать, что перспектива экономического развития у Украины одна — восстановление экономических связей с Россией. Единственное государство, которое не будет грабить Украину, а будет думать о ее развитии, — это Россия или какой-то партнерский блок вместе с Россией», — сказал Колташов. Евразэс сегодня «является фокусом экономического, социального, гуманитарного, культурного и военного развития», а страны-участницы переживают переходный период, когда «Европа уходит — Азия поднимается», отметил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Все, кто находится в Евразэс, выигрывают. Украина, да, проиграла. Но это высказывание Путина надо понимать как перспективу: у украинского народа не все потеряно — у него есть возможность вернуться в этот прекрасный союз, и вместе, сотрудничая, развивать свою страну, а не превращать ее практически во внегосударственное образование, которое соседям [ЕС] и Вашингтону нужно только как некий плацдарм для своих агрессивных действий против России», — пояснил Кошкин. «Прямым диалогом с гражданским обществом Украины» слова и Путина, и его коллег по Евразэс назвал и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. При этом политолог допускает, что они адресованы и некоторым другим бывшим союзным республикам. «Украина, как и Грузия, Молдавия, страны Балтии, идя на поводу западных стран, бегая за морковкой европейской интеграции, по сути, теряют очень много. Сегодня много позитивных событий происходит на постсоветском пространстве, в том числе в интеграционном ключе. И сознательное отделение себя от этих процессов приводит к серьезным, подчас к необратимым социально-экономическим последствиям в этих странах», — резюмировал эксперт.