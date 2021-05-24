24 мая 2021

Путин выводит союзников из-под влияния США

В случае неудачи появится новый очаг напряженности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин второй раз за три месяца принял президента Киргизии Садыра Жапарова Фото:

Президент Владимир Путин 24 мая встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Это была их вторая встреча за три месяца. Эксперты объясняют такое внимание Путина к Киргизии его намерением вывести союзное государство из-под влияния США.

На первой встрече в феврале Путин поздравил Жапарова с избранием, они обсудили борьбу с коронавирусом, торгово-экономические связи, изменение Конституции Киргизии, сохранение русского языка в республике и вопросы трудовой миграции. Та поездка стала первой международной встречей Жапарова после избрания (в январе).

В первый раз Садыр Жапаров прилетал в Москву в январе, сразу после избрания

На этот раз Путин напомнил, что в следующем году исполняется 30-летие «основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве» стран. «Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в наших межгосударственных отношениях укрепляется, развивается. Достаточно сказать, что Россия уверенно занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана», — сказал президент.

По словам Путина, Россия поставляет в Киргизию тест-системы против коронавируса, антивирусные препараты и вакцину. «Наши специалисты изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, „Спутника V“», — продолжил он.

Парад на Красной площади. Москва
Перед главой Киргизии в Москву прилетал президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа)
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Однако основной акцент был сделан на последствиях вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. «Мы внимательно и с тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Недавно у нас был с визитом президент Таджикистана [Эмомали Рахмон]. Мы обсуждал и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы в ходе переговоров. Уверен, эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов… Нужно найти такой способ решения вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать», — сказал Путин.

Президент напомнил, что есть площадки, на которых страны активно сотрудничают: ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Жапаров подчеркнул, что Россия — «главный союзник» и торгово-экономический партнер Киргизии. «Хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана», — добавил гость.

День России. Сургут
Киргизия является одним из стратегических партнеров России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За весь прошлый год Путин дважды встречался с президентом Киргизии (в феврале и сентябре, тогда это был Сооронбай Жээнбеков), несмотря на проведение года этой страны в России и года России в Киргизии. С Жапаровым же прошли уже две встречи за три месяца, был телефонный разговор, президенты открыли новый золоторудный комбинат в Киргизии.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин объясняет внимание Путина к Киргизии тем, что во время «цветных революций» в этой стране (трижды за 15 лет) «один проамериканский президент менял другого» и была опасность превращения в «новую зону нестабильности в российском подбрюшье». «Была тенденция к полной потере контроля и стратегического влияния со стороны России.

Если не включиться во внутриполитическую ситуацию в Киргизии, чего раньше не делала Россия, страна перейдет под контроль США, а мы получим очередную головную боль.

Политика невмешательства России во внутриполитические ситуации привела к возникновению многих очагов нестабильности на границе: Украина, Молдова, дрейфующий в сторону запада Казахстан, попавший под турецкое влияние Азербайджан, нестабильная Армения. Если к ним добавится Киргизия, мы окажемся просто в огненном кольце», — объясняет эксперт.

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Сергей Лавров уверяет, что Запад намеренно ухудшает отношения России с союзниками
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Америка с 2015 года сотрудничает с Киргизией и соседними с нею странами в формате «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставили цель ослабить связи России с государствами Центральной Азии. «Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, несопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная [Западом] цель однозначна — всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами», — подчеркивал он.

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Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов уверен, что Путин так часто принимает Жапарова, поскольку тот выражает заинтересованность в сотрудничестве. «Жапаров предпринял усилия, чтобы организовать встречу, даже уходил на самоизоляцию. При этом Киргизия — одна из самых проблемных стран на постсоветском пространстве. Внутриполитическая ситуация в стране нестабильна. Некоторые депутаты в Киргизии позволяют себе некорректные высказывания по отношению к России, предлагали улучшать отношения с США и восстановить американскую авиабазу. Такие заявления не могли не беспокоить Москву, и Жапарову нужно было снять напряжение», — резюмировал Беспалов.

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