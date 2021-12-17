Путин привлек к борьбе с «Омикроном» олигархов

Это новый сигнал для бизнеса после взрыва на шахте «Листвяжная»

17 декабря 2021 в 20:57 Размер текста - 17 +

Помогать властям в борьбе с пандемией будут владельцы крупного бизнеса, к этому президент РФ Владимир Путин призвал их на съезде РСПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владельцам крупного бизнеса придется активнее включиться в борьбу с пандемией и новым штаммом «Омикрон». Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент РФ Владимир Путин дал понять, что они в этом должны быть заинтересованы не меньше государства, считают эксперты. За это бизнес может рассчитывать на «пряник» в виде господдержки. В иных случаях — на «кнут», поясняют политологи. Юбилейный съезд РСПП (союзу исполнилось 30 лет) проходил в Кремлевском дворце. Президент Путин поздравил РСПП (в СМИ его называют «профсоюзом олигархов) с этой датой и вручил почетный знак РФ «За успехи в труде». «При вашем непосредственном участии укрепляются конструктивные отношения государства и бизнеса — в интересах развития России, наших регионов», — отметил Путин. Экономические показатели и уровень безработицы вернулись к допандемийному периоду, и теперь предстоит обеспечить рост экономики, заявил Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доказательством таких отношений является то, что уже в середине 2021 года «российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень». «Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года… Абсолютное большинство наших предпринимателей проявило и проявляет ответственность за свои коллективы, думает не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперед. Благодаря именно такому настрою бизнеса эффективно сработали масштабные меры поддержки экономики, занятости, системообразующих отраслей, которые реализовало государство», — заявил Путин и подошел к главной проблеме последних почти двух лет. Путин достаточно долго говорил о «сертификатах вакцинированного». Он напомнил, что законопроект об ограничениях на транспорте снят с рассмотрения Госдумой, но об «обязательности сертификатов для посещения общественных мест» принят в первом чтении. «Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки… Закон должен быть четким, ясным и понятным, — сказал президент и поручил это сделать правительству вместе с парламентом, РСПП и общественностью. Законопроекты, вводящие обязательные вакцинные сертификаты на транспорте и в общественных местах, должны быть доработаны с участием РСПП, потребовал президент РФ Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что касается введения ограничений на транспорте, правительство должно «обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов». Путин. «Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», — потребовал Путин. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса, особенно в свете появления нового штамма «Омикрон» слишком серьезная. И специалисты до сих пор не могут оценить опасность этого штамма. Опасения вызывает и рост заболеваний среди детей, «причем с тяжелыми последствиями», отметил Путин. Но вакцина «Спутник V» оказывается «даже эффективнее по борьбе с Омикроном, чем другие применяемые в мире вакцины». Все эти слова Путина стали предтечей его обращения и к бизнесу, и к жителям страны накануне новогодних праздников. Он всех попросил «прислушиваться ко всем рекомендациями специалистов и соблюдать их». «У нас знаете как: после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Сегодня это не тот случай», — сказал Путин. Глава РСПП Александр Шохин заверил президента РФ Владимира Путина, что на многих крупных предприятиях уже сформирован коллективный иммунитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переизбранный на пост президента РСПП Александр Шохин поспешил напомнить, что союз еще летом выступал за введение обязательной вакцинации. По всей стране на такие жесткие меры никто не пошел, но во на многих предприятиях «уровень доходит до 80%». «Жестковато, но в принципе, возможно достичь коллективный иммунитет в короткие сроки. Надеюсь, что 2022 год зафиксирует эту планку», — добавил Шохин. Путин, по словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, призвал олигархов помочь государству в борьбе с пандемией, «но и они сами очень хотят, чтобы вся эта история быстрее закончилась». «Проблема остается. Нельзя сказать, что она ужасная, и нам остается закутываться в саваны и ползти на кладбище, но и сказать, что все кончилось, тоже нельзя. А что нужно сделать, чтобы все закончилось или как минимум начало кончаться, — об этом они и говорили», — считает Журавлев. Обращение Путина к бизнесу — это, по сути, «традиционный запрос власти: берите и вы на себя ответственность за происходящее в стране», считает глава компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Да, большинство предпринимателей работает с президентом в «правильных схемах». Но Путину нужно обозначить их ответственность, поскольку вопросов к ним накопилось много (достаточно вспомнить историю с арестом собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева после гибели там 51 человека). Либо эти вопросы решаются переговорами, либо не решаются, и в ход идут силовые методы», — отметил Маркелов. Владимир Путин дал бизнесу еще один сигнал: нужно выполнять обязательства в рамках негласного договора с государством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Похожего мнения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, президент традиционно держит в одной руке «пряник», в другой (на случай отступления от договоренностей и обязательств) — «кнут». «Путин в какой-то степени информировал владельцев компаний, что работа по снижению уровня вызовов и угроз, связанных с ковидной опасностью, ведется системно, и можно ждать помощи от государства. При этом такие речи носят чисто терапевтический эффект — чтобы собственники не поддавались панике, и предприятия работали в стабильном режиме. Верховная власть показала дружественный интерфейс. Путин сказал: давайте договариваться», — резюмировал Мухин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Владельцам крупного бизнеса придется активнее включиться в борьбу с пандемией и новым штаммом «Омикрон». Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент РФ Владимир Путин дал понять, что они в этом должны быть заинтересованы не меньше государства, считают эксперты. За это бизнес может рассчитывать на «пряник» в виде господдержки. В иных случаях — на «кнут», поясняют политологи. Юбилейный съезд РСПП (союзу исполнилось 30 лет) проходил в Кремлевском дворце. Президент Путин поздравил РСПП (в СМИ его называют «профсоюзом олигархов) с этой датой и вручил почетный знак РФ «За успехи в труде». «При вашем непосредственном участии укрепляются конструктивные отношения государства и бизнеса — в интересах развития России, наших регионов», — отметил Путин. Доказательством таких отношений является то, что уже в середине 2021 года «российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень». «Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года… Абсолютное большинство наших предпринимателей проявило и проявляет ответственность за свои коллективы, думает не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперед. Благодаря именно такому настрою бизнеса эффективно сработали масштабные меры поддержки экономики, занятости, системообразующих отраслей, которые реализовало государство», — заявил Путин и подошел к главной проблеме последних почти двух лет. Путин достаточно долго говорил о «сертификатах вакцинированного». Он напомнил, что законопроект об ограничениях на транспорте снят с рассмотрения Госдумой, но об «обязательности сертификатов для посещения общественных мест» принят в первом чтении. «Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки… Закон должен быть четким, ясным и понятным, — сказал президент и поручил это сделать правительству вместе с парламентом, РСПП и общественностью. Что касается введения ограничений на транспорте, правительство должно «обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов». Путин. «Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», — потребовал Путин. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса, особенно в свете появления нового штамма «Омикрон» слишком серьезная. И специалисты до сих пор не могут оценить опасность этого штамма. Опасения вызывает и рост заболеваний среди детей, «причем с тяжелыми последствиями», отметил Путин. Но вакцина «Спутник V» оказывается «даже эффективнее по борьбе с Омикроном, чем другие применяемые в мире вакцины». Все эти слова Путина стали предтечей его обращения и к бизнесу, и к жителям страны накануне новогодних праздников. Он всех попросил «прислушиваться ко всем рекомендациями специалистов и соблюдать их». «У нас знаете как: после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Сегодня это не тот случай», — сказал Путин. Переизбранный на пост президента РСПП Александр Шохин поспешил напомнить, что союз еще летом выступал за введение обязательной вакцинации. По всей стране на такие жесткие меры никто не пошел, но во на многих предприятиях «уровень доходит до 80%». «Жестковато, но в принципе, возможно достичь коллективный иммунитет в короткие сроки. Надеюсь, что 2022 год зафиксирует эту планку», — добавил Шохин. Путин, по словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, призвал олигархов помочь государству в борьбе с пандемией, «но и они сами очень хотят, чтобы вся эта история быстрее закончилась». «Проблема остается. Нельзя сказать, что она ужасная, и нам остается закутываться в саваны и ползти на кладбище, но и сказать, что все кончилось, тоже нельзя. А что нужно сделать, чтобы все закончилось или как минимум начало кончаться, — об этом они и говорили», — считает Журавлев. Обращение Путина к бизнесу — это, по сути, «традиционный запрос власти: берите и вы на себя ответственность за происходящее в стране», считает глава компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Да, большинство предпринимателей работает с президентом в «правильных схемах». Но Путину нужно обозначить их ответственность, поскольку вопросов к ним накопилось много (достаточно вспомнить историю с арестом собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева после гибели там 51 человека). Либо эти вопросы решаются переговорами, либо не решаются, и в ход идут силовые методы», — отметил Маркелов. Похожего мнения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, президент традиционно держит в одной руке «пряник», в другой (на случай отступления от договоренностей и обязательств) — «кнут». «Путин в какой-то степени информировал владельцев компаний, что работа по снижению уровня вызовов и угроз, связанных с ковидной опасностью, ведется системно, и можно ждать помощи от государства. При этом такие речи носят чисто терапевтический эффект — чтобы собственники не поддавались панике, и предприятия работали в стабильном режиме. Верховная власть показала дружественный интерфейс. Путин сказал: давайте договариваться», — резюмировал Мухин.