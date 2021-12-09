Путин ответил на резонансные темы года: пытки, QR-коды, иноагенты

Это решит судьбу миллионов россиян

09 декабря 2021 в 22:50 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин выслушал мнение членов СПЧ по самым резонансным вопросам 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне Дня прав человека, который во всем мире отмечается 10 декабря, президент РФ Владимир Путин отреагировал на самые резонансные темы уходящего года — пытки в тюрьмах и СИЗО, QR-коды и иноагенты. На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) выслушал мнения самых авторитетных правозащитников. С помощью такого диалога президент пытается балансировать — выслушивать разные мнения, прежде чем поставить точку в споре, поясняют эксперты URA.RU. Традиционная декабрьская встреча Путина с членами президентского совета по правам человека прошла в формате видеоконференции. Глава государства заметил, что профессиональный праздник всех правозащитников мира отмечается уже более 70 лет. И несмотря на то, что такие встречи проходят только раз в год, «вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина постоянно находятся в повестке дня СПЧ». «Отрадно, что совет сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, которые волнуют наше общество», — заметил президент. Микрофинансовые организации оставили без жилья тысячи людей, и при участии СПЧ решен вопрос об ужесточении требований к деятельности таких компаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди этих проблема — защита россиян от финансовых мошенников, оставивших без жилья десятки тысяч людей (речь идет о микрокредитных организациях, выдававших займы под залог единственной квартиры). При участии СПЧ также принят закон о «приземлении» транснациональных IT-компаний. «Название его немного странноватое, я бы сказал, загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране», — пояснил Путин, добавив, что эти и другие решенные вопросы — это «примеры конкретного, содержательного сотрудничества гражданского общества с органами власти по решению актуальных проблем». Меньше проблем не становится, более того, «наше время насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами». «В этих условиях крайне значимым является стремление совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации», — заметил Путин. Тема семейного насилия остается одной из чувствительных для многих россиян, считают в СПЧ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Таких проблем и вызовов за более чем два часа разговора с президентом члены СПЧ назвали с десяток. Это и миграционная политика, и семейное насилие, и экологические вопросы, и буллинг, и вопросы допустимых пределов самообороны. Дважды поднималась тема помощи бездомных. Члену СПЧ Екатерине Винокуровой президент уже в ходе встречи пообещал, что сегодня же созвонится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы помочь волонтерам решить вопрос с помещением для бездомных, богадельни, как назвала его сама правозащитница. По словам Путина, в Советском Союзе бездомных на Западе называли «язвами капитализма». А сегодня эта проблема уже у российских чиновников «не может не вызывать чувство стыда». Кроме того, Путин сразу же отреагировал и поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева предоставить льготы трижды кавалерам Ордена Мужества. Тем более что их в России всего около 150 человек. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал самые резонансные темы: пытки в колониях и в СИЗО, QR-коды и иноагенты Фото: Анна Майорова © URA.RU Вместе с тем самые резонансные темы этого года еще требуют проработки. Это — повсеместное введение QR-кодов, пытки в местах заключения и закон об иноагентах. Глава СПЧ сказал, что «ограничение прав и свобод граждан должны быть минимизированы» в случае расширения действия QR-кодов. «Но и борьбе с эпидемией нельзя мешать», — заметил он. В свою очередь, Путин сказал, что по поводу ковидных ограничений, вакцинации в обществе есть разные мнения«. „Нужно быть аккуратными в принятии решений. Я согласен, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система к тому, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — заявил Путин. Тема пыток над заключенными получила продолжение: президент РФ сообщил, что работа по корректировке законодательства началась в Совете Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для решения проблемы пыток правозащитница Ева Меркачева предложила внести в Уголовный Кодекс РФ статью «пытки». «В этом случае каждый, кто их применяет, будет знать, что в его биографии появится строчка „осужден за пытки“, а не за „злоупотребление должностными полномочиями“», — пояснила Меркачева. Комментируя это и другие предложения СПЧ, Путин сказал, что «нужны системные меры», и все предложения «подлежат серьезному рассмотрению». «Очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать, все правильно вы говорите», — сказал Путин. От имени СПЧ и коллег-журналистов о законе об иноагентах высказался главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он считает, что закон нужно изменить и попросил Путина взять этот вопрос под особый контроль, потому что он «является сильным раздражителем и в журналистской среде, и в гражданском обществе». Путин согласился, что порой на практике возникают «комичные» случаи из-за применения закона об иноагентах. Его нужно дорабатывать, но вместе с тем, России «нужно защищать себя от возможного вмешательства во внутренние дела». «Нужно действовать очень тонко», — сказал президент и предложил вернуться к этому вопросу, чтобы вместе с «профессиональным сообществом» проработать тему и прийти к «согласованным решениям». Для Путина как раз важно было понять лично для себя, какие проблемы волнуют общество, услышать точку зрения, отличную от той, что до него доносят чиновники, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Закон об иноагентах требует доработки, согласился президент РФ Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Президент должен для себя определить, как реагировать на ту или иную тему. Для этого ему нужно услышать разные мнения, чтобы принять окончательное решение. Сегодня он услышал», — отметил эксперт. По мнению политолога Павла Данилина, встреча с членами СПЧ для Путина — это «возможность почувствовать, чем дышит общество, чем оно живет, нащупать пульс общества» и «понять, насколько то или иное решение одобряется или отвергается». Путин показал обществу, что он прислушивается к сигналам СПЧ, «не игнорирует наблюдения, которые делает совет», полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Встреча с членами СПЧ для президента РФ Владимира Путина возможность услышать мнение общества по самым актуальным и проблемным вопросам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кроме того, по мнению политолога Дмитрия Нечаева, традиционные встречи с правозащитниками для президента — это еще и сигнал его недругам, обвиняющим Путина в излишней жесткости в руководстве страной. «Путину важно было выслушать определенную социальную страту общества. Он это делает с удовольствием, потому что это иная точка зрения. Она нечасто звучит. Для него это важно, чтобы сбалансировать правленческую вертикаль», — резюмировал Нечаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Накануне Дня прав человека, который во всем мире отмечается 10 декабря, президент РФ Владимир Путин отреагировал на самые резонансные темы уходящего года — пытки в тюрьмах и СИЗО, QR-коды и иноагенты. На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) выслушал мнения самых авторитетных правозащитников. С помощью такого диалога президент пытается балансировать — выслушивать разные мнения, прежде чем поставить точку в споре, поясняют эксперты URA.RU. Традиционная декабрьская встреча Путина с членами президентского совета по правам человека прошла в формате видеоконференции. Глава государства заметил, что профессиональный праздник всех правозащитников мира отмечается уже более 70 лет. И несмотря на то, что такие встречи проходят только раз в год, «вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина постоянно находятся в повестке дня СПЧ». «Отрадно, что совет сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, которые волнуют наше общество», — заметил президент. Среди этих проблема — защита россиян от финансовых мошенников, оставивших без жилья десятки тысяч людей (речь идет о микрокредитных организациях, выдававших займы под залог единственной квартиры). При участии СПЧ также принят закон о «приземлении» транснациональных IT-компаний. «Название его немного странноватое, я бы сказал, загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране», — пояснил Путин, добавив, что эти и другие решенные вопросы — это «примеры конкретного, содержательного сотрудничества гражданского общества с органами власти по решению актуальных проблем». Меньше проблем не становится, более того, «наше время насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами». «В этих условиях крайне значимым является стремление совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации», — заметил Путин. Таких проблем и вызовов за более чем два часа разговора с президентом члены СПЧ назвали с десяток. Это и миграционная политика, и семейное насилие, и экологические вопросы, и буллинг, и вопросы допустимых пределов самообороны. Дважды поднималась тема помощи бездомных. Члену СПЧ Екатерине Винокуровой президент уже в ходе встречи пообещал, что сегодня же созвонится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы помочь волонтерам решить вопрос с помещением для бездомных, богадельни, как назвала его сама правозащитница. По словам Путина, в Советском Союзе бездомных на Западе называли «язвами капитализма». А сегодня эта проблема уже у российских чиновников «не может не вызывать чувство стыда». Кроме того, Путин сразу же отреагировал и поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева предоставить льготы трижды кавалерам Ордена Мужества. Тем более что их в России всего около 150 человек. Вместе с тем самые резонансные темы этого года еще требуют проработки. Это — повсеместное введение QR-кодов, пытки в местах заключения и закон об иноагентах. Глава СПЧ сказал, что «ограничение прав и свобод граждан должны быть минимизированы» в случае расширения действия QR-кодов. «Но и борьбе с эпидемией нельзя мешать», — заметил он. В свою очередь, Путин сказал, что по поводу ковидных ограничений, вакцинации в обществе есть разные мнения«. „Нужно быть аккуратными в принятии решений. Я согласен, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система к тому, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — заявил Путин. Для решения проблемы пыток правозащитница Ева Меркачева предложила внести в Уголовный Кодекс РФ статью «пытки». «В этом случае каждый, кто их применяет, будет знать, что в его биографии появится строчка „осужден за пытки“, а не за „злоупотребление должностными полномочиями“», — пояснила Меркачева. Комментируя это и другие предложения СПЧ, Путин сказал, что «нужны системные меры», и все предложения «подлежат серьезному рассмотрению». «Очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Чего там комментировать, все правильно вы говорите», — сказал Путин. От имени СПЧ и коллег-журналистов о законе об иноагентах высказался главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он считает, что закон нужно изменить и попросил Путина взять этот вопрос под особый контроль, потому что он «является сильным раздражителем и в журналистской среде, и в гражданском обществе». Путин согласился, что порой на практике возникают «комичные» случаи из-за применения закона об иноагентах. Его нужно дорабатывать, но вместе с тем, России «нужно защищать себя от возможного вмешательства во внутренние дела». «Нужно действовать очень тонко», — сказал президент и предложил вернуться к этому вопросу, чтобы вместе с «профессиональным сообществом» проработать тему и прийти к «согласованным решениям». Для Путина как раз важно было понять лично для себя, какие проблемы волнуют общество, услышать точку зрения, отличную от той, что до него доносят чиновники, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Президент должен для себя определить, как реагировать на ту или иную тему. Для этого ему нужно услышать разные мнения, чтобы принять окончательное решение. Сегодня он услышал», — отметил эксперт. По мнению политолога Павла Данилина, встреча с членами СПЧ для Путина — это «возможность почувствовать, чем дышит общество, чем оно живет, нащупать пульс общества» и «понять, насколько то или иное решение одобряется или отвергается». Путин показал обществу, что он прислушивается к сигналам СПЧ, «не игнорирует наблюдения, которые делает совет», полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Кроме того, по мнению политолога Дмитрия Нечаева, традиционные встречи с правозащитниками для президента — это еще и сигнал его недругам, обвиняющим Путина в излишней жесткости в руководстве страной. «Путину важно было выслушать определенную социальную страту общества. Он это делает с удовольствием, потому что это иная точка зрения. Она нечасто звучит. Для него это важно, чтобы сбалансировать правленческую вертикаль», — резюмировал Нечаев.