Путин определил коронавирусные запреты на Новый год

Это компромисс, чтобы не вводить обязательные QR-коды на транспорте

14 декабря 2021 в 22:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин пошел на компромисс: не дал принять нашумевший законопроект о QR-кодах на транспорте, но и не позволил смягчать антиковидные ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Снятие с рассмотрения законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте является компромиссом, на который пошли власти, чтобы не нагнетать социальное напряжение в преддверии Нового года. Так политологи объясняют заявления президента РФ Владимира Путина на совещании с правительством 14 декабря, где он призвал чиновников «не создавать людям проблем» чрезмерными запретами. Вместе с тем, действующие ограничения сохранятся, смягчать их не планируется, считают эксперты URA.RU. Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об обновленном плане борьбы с коронавирусом в свете появления нового штамма — «Омикрона». По словам замглавы правительства, по итогам прошлой недели наблюдается спад заболеваемости в стране на 7,3%. Однако в пяти регионах продолжается рост — на Сахалине, на Камчатке и на Алтае, в Адыгее и в Ненецком АО. Стабильная ситуация по заболевшим в 24 регионах, а в 56 субъектах идет снижение. «Но это снижение не носит устойчивого характера… На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — заметила вице-премьер. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что снимать коронавирусные ограничения в регионах слишком рано, тем более в преддверии новогодних корпоративов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Голиковой, Россия успела подготовиться к проникновению в страну «Омикрона». Прибывших из ЮАР, где впервые был зарегистрирован новый штамм коронавируса, поселили в подмосковный обсерватор. Сейчас там находятся 177 человек, у 16 из который выявлен «Омикрон». Голикова отметила, что этот штамм является более контагиозным, то есть один заболевший может заразить 3-3,5 человека. Новый штамм и нестабильность ситуации вызывает опасения у властей и «диктует необходимость» держать наготове достаточное количество ковидных коек. Несмотря на достижение коллективного иммунитета по стране в 56,1% (лучший показатель — 81% вакцинированных — в Севастополе, больше 72% — на Чукотке, в Тыве, Карелии, в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге), даже в преддверии новогодних праздников в силе остается требование к регионам о сохранении ограничений. «Регионам поручено усилить контроль за соблюдением санитарных требований. И рекомендация — чтобы не торопились снимать ограничительные меры. Предпраздничный период влечет большое скопление людей, но у нас есть беспокойство, чтобы мы не получили рост нагрузки на медорганизации и персонал сразу после праздников», — заявила Голикова. Все медики, которые будут работать в новогодние праздники, должны получить зарплаты в двойном размере, потребовал президент РФ Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило оплату труда медработников в двойном размере в новогодние каникулы. «В январе 2021 года в праздничные дни мы обеспечили надбавки медработникам и соцработникам в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году сделать то же самое. Ситуация не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», — отметил президент. Глава Минфина РФ Атон Силуанов тут же доложил, что необходимые деньги — более 8 млрд рублей — в бюджете будут найдены. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет тщательно проработан, и только после по нему примут решение, заверил президента секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обсуждение темы борьбы с коронавирусом Путин закончил резонансным законопроектом о QR-кодах на транспорте. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Минтранса РФ Виталий Савельев заверили президента, что работа над законопроектом будет продолжена. «Решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации», — пообещал Турчак. На это президент ответил кратко. Но он предельно ясно дал понять и чиновникам правительства РФ, и депутатам Госдумы, что такого рода решения, как ограничение свободы передвижения людей, слишком опасны. «Под Новый год вводить ограничения подобного рода — сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал Путин. Отказ от поспешного принятия законопроекта о QR-кодах в транспорте — это снижение социальной напряженности, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сохранение антиковидных ограничений в регионах, но вместе с тем отказ от принятия законопроекта о QR-кодах на транспорте после слов президента Путина на встрече с членами Совета по правам человека, — это компромисс в отношениях между властью и обществом, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Путин успокоил людей. «Испортить Новый год, значит, очень сильно обидеть людей и дать под дых бизнесу. Сначала людей нужно убедить, а потом принимать решение, иначе будет много обиженных. А увеличить число обиженных — это значит дестабилизировать социальную структуру. Люди, конечно, штурмом на Кремль не пойдут. Но они будут жить по классической российской схеме — вы нас не знаете, и мы вас не знаем: ничего плохого не происходит, но и защищать систему никто не собирается», — обрисовал причины такого решения Журавлев. Наращивание темпов вакцинации остается для властей всех уровней приоритетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власть оказалась фактически между Сциллой и Харибдой, говорит политолог Дмитрий Нечаев. Но у нее «есть только выбор меньшего зла». «Власть пытается пройти сквозь игольное ушко между тремя бедами: с одной стороны, обеспечением экономического роста в пандемию и риском, что серьезные ограничения могут ударить политической стабильности — это, условно, Сцилла, и желанием не допустить взрывного характера заболеваемости и, как его производного, высокой смертности — это, условно, Харибда. Пока с определенными издержками политической администрации Путина это удается сделать», — сказал Нечаев. Путин, по словам политолога, понимает, что в его окружении идут споры вокруг того, чем можно пожертвовать. Но сам он «делает ставку на экономическом росте в условиях внешнего давления и на политическую стабильность». «Провоцировать социальный протест, который может вылиться беспорядки, — слишком опасно, власть этого не хочет. Поэтому она принимает это меньшее зло», — полагает эксперт. Привычные ограничения уже не создают сильного напряжения в обществе, в отличие от любых новых запретов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Похожей позиции придерживается руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Как глава государства, который по своему политическому весу и статусу, старается стоять над какой-то схваткой, Путин сыграл здесь роль медиатора во взаимоотношениях внутри действующей власти. Это его решение направлено на снижение социальной напряженности. И думаю, что сама информационная кампания по вакцинации будет в итоге перестроена», — резюмировал Иванов. 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Снятие с рассмотрения законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте является компромиссом, на который пошли власти, чтобы не нагнетать социальное напряжение в преддверии Нового года. Так политологи объясняют заявления президента РФ Владимира Путина на совещании с правительством 14 декабря, где он призвал чиновников «не создавать людям проблем» чрезмерными запретами. Вместе с тем, действующие ограничения сохранятся, смягчать их не планируется, считают эксперты URA.RU. Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об обновленном плане борьбы с коронавирусом в свете появления нового штамма — «Омикрона». По словам замглавы правительства, по итогам прошлой недели наблюдается спад заболеваемости в стране на 7,3%. Однако в пяти регионах продолжается рост — на Сахалине, на Камчатке и на Алтае, в Адыгее и в Ненецком АО. Стабильная ситуация по заболевшим в 24 регионах, а в 56 субъектах идет снижение. «Но это снижение не носит устойчивого характера… На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — заметила вице-премьер. По словам Голиковой, Россия успела подготовиться к проникновению в страну «Омикрона». Прибывших из ЮАР, где впервые был зарегистрирован новый штамм коронавируса, поселили в подмосковный обсерватор. Сейчас там находятся 177 человек, у 16 из который выявлен «Омикрон». Голикова отметила, что этот штамм является более контагиозным, то есть один заболевший может заразить 3-3,5 человека. Новый штамм и нестабильность ситуации вызывает опасения у властей и «диктует необходимость» держать наготове достаточное количество ковидных коек. Несмотря на достижение коллективного иммунитета по стране в 56,1% (лучший показатель — 81% вакцинированных — в Севастополе, больше 72% — на Чукотке, в Тыве, Карелии, в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге), даже в преддверии новогодних праздников в силе остается требование к регионам о сохранении ограничений. «Регионам поручено усилить контроль за соблюдением санитарных требований. И рекомендация — чтобы не торопились снимать ограничительные меры. Предпраздничный период влечет большое скопление людей, но у нас есть беспокойство, чтобы мы не получили рост нагрузки на медорганизации и персонал сразу после праздников», — заявила Голикова. Путин потребовал, чтобы правительство обеспечило оплату труда медработников в двойном размере в новогодние каникулы. «В январе 2021 года в праздничные дни мы обеспечили надбавки медработникам и соцработникам в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году сделать то же самое. Ситуация не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», — отметил президент. Глава Минфина РФ Атон Силуанов тут же доложил, что необходимые деньги — более 8 млрд рублей — в бюджете будут найдены. Обсуждение темы борьбы с коронавирусом Путин закончил резонансным законопроектом о QR-кодах на транспорте. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава Минтранса РФ Виталий Савельев заверили президента, что работа над законопроектом будет продолжена. «Решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации», — пообещал Турчак. На это президент ответил кратко. Но он предельно ясно дал понять и чиновникам правительства РФ, и депутатам Госдумы, что такого рода решения, как ограничение свободы передвижения людей, слишком опасны. «Под Новый год вводить ограничения подобного рода — сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал Путин. Сохранение антиковидных ограничений в регионах, но вместе с тем отказ от принятия законопроекта о QR-кодах на транспорте после слов президента Путина на встрече с членами Совета по правам человека, — это компромисс в отношениях между властью и обществом, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Путин успокоил людей. «Испортить Новый год, значит, очень сильно обидеть людей и дать под дых бизнесу. Сначала людей нужно убедить, а потом принимать решение, иначе будет много обиженных. А увеличить число обиженных — это значит дестабилизировать социальную структуру. Люди, конечно, штурмом на Кремль не пойдут. Но они будут жить по классической российской схеме — вы нас не знаете, и мы вас не знаем: ничего плохого не происходит, но и защищать систему никто не собирается», — обрисовал причины такого решения Журавлев. Власть оказалась фактически между Сциллой и Харибдой, говорит политолог Дмитрий Нечаев. Но у нее «есть только выбор меньшего зла». «Власть пытается пройти сквозь игольное ушко между тремя бедами: с одной стороны, обеспечением экономического роста в пандемию и риском, что серьезные ограничения могут ударить политической стабильности — это, условно, Сцилла, и желанием не допустить взрывного характера заболеваемости и, как его производного, высокой смертности — это, условно, Харибда. Пока с определенными издержками политической администрации Путина это удается сделать», — сказал Нечаев. Путин, по словам политолога, понимает, что в его окружении идут споры вокруг того, чем можно пожертвовать. Но сам он «делает ставку на экономическом росте в условиях внешнего давления и на политическую стабильность». «Провоцировать социальный протест, который может вылиться беспорядки, — слишком опасно, власть этого не хочет. Поэтому она принимает это меньшее зло», — полагает эксперт. Похожей позиции придерживается руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Как глава государства, который по своему политическому весу и статусу, старается стоять над какой-то схваткой, Путин сыграл здесь роль медиатора во взаимоотношениях внутри действующей власти. Это его решение направлено на снижение социальной напряженности. И думаю, что сама информационная кампания по вакцинации будет в итоге перестроена», — резюмировал Иванов.