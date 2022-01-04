Экономисты: в 2022 году вырастут цены на авто и квартиры

А цены на продукты могут удивить

04 января 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Инфляцию в России удастся снизить до 6%, считает Валерий Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше продуктов вырастут цены на недвижимость и автомобили. Экономисты в разговоре с URA.RU рассказали, как изменятся цены в 2022 году, и оценили, удастся ли воплотить в жизнь планы властей РФ — снизить рост цен до уровня 4% (в ноябре 2021-го инфляция обновила рекорд 2016 года — достигла 8,4%). Цены в России растут из-за влияния извне Современная инфляция не является чисто российским явлением. Высокий рост цен наблюдается во всем мире, рассказал URA.RU заведующий кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС, директор автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов. Причиной стала пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году. Разрыв логистических цепочек из-за пандемии стал одной из причин мировой инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Сложилась совершенно новая конструкция как на производство разного рода товаров и услуг, так и на их перераспределение. Поскольку многие границы закрылись, хозяйственные связи разорвались, производство разного рода товаров стало проводиться по-другому. Перестроился и рынок услуг, который, с одной стороны, рухнул по многим секторам, а с другой — открыл новые, связанные с дистанционными формами их предоставления», — пояснил Климанов. В результате, по его словам, сформировалась «новая реальность», в которой потребители, при наличии свободных ресурсов, не смогли израсходовать их на иные цели: авиаперелеты, туризм, концерты и походы в рестораны. Поэтому образовался повышенный спрос на товары, который до сих пор диктует рост цен и ускорение инфляции. Кроме того, усложнилась доставка энергоресурсов и основных сырьевых товаров к широкому кругу потребителей, добавил Климанов. Из-за проблем с логистикой выросли цены на нефть, газ и некоторые виды полезных ископаемых. Это повлекло за собой рост цен на металл, а затем, по цепочке, коснулось всей мировой экономики. Несмотря на то, что мировая инфляция — основная причина роста цен в России, существуют также внутренние факторы, которые влияют на этот показатель. К таким относится ситуация на рынке недвижимости. Рост цен на недвижимость обеспечивает стабильное ускорение инфляции в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU «У нас есть достаточно сильный внутренний источник инфляции — это рост цен на недвижимость. В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10%. В 2021 году году, видимо, составит, 20%. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20%. Недвижимость на аренду вырастет еще выше — рост на 30% в некоторых местах нашей необъятной родины», — рассказал URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Экономист отметил, что цены на недвижимость будут расти независимо от того, как будет складываться ситуация на глобальном рынке. По словам Колташова, на нее одинаково влияет как ожидание неприятностей, так и уверенность в том, что все сложится хорошо. Кроме того, прирост инфляции обеспечивает повышение тарифов ЖКХ, которое происходит каждые полгода. Это обеспечивает инфляцию в районе 10%, пояснил Колташов. Инфляция в 4% реальна? Новость по теме Путин назвал главную проблему для россиян Экономисты, опрошенные URA.RU, считают этот сценарий не очень реалистичным. Президент Центра экономической инфраструктуры Владимир Косой предположил, что снизить инфляцию до уровня 4% поможет только чрезвычайное укрепление рубля. Однако такой сценарий совершенно неприемлем с учетом экспортной ориентации российской экономики. «Если мы посмотрим на цифры инфляции в тех же Соединенных Штатах, то она достигла уровня 1970-х годов. Пока уровень инфляции не будет обуздан в США, в Европе, то есть в зонах основных резервных валют, говорить о том, что инфляция войдет в какой-то коридор, предусмотренный предыдущими планами Центробанка, нереалистичная задача», — заметил Косой. С тем, что без укрепления рубля невозможно достигнуть уровня инфляции в 4%, согласен Колташов. По его словам, сейчас курс российской валюты занижен. Это немного защищает ее от резких падений, но не оберегает от мировой инфляции. «Для того, чтобы центральные банки и правительства допустили [укрепление рубля], они должны перестать бояться двух вещей. Первое — что положение дел не будет дестабилизировано новым резким падением цен на нефть. Второй фактор касается того, что должен быть ликвидирован военно-политический конфликт в Восточной Европе», — пояснил экономист. Рынок опасается войны из-за ее неопределенности, уточнил Колташов. Соответственно слова польских генералов о том, как им легко дойти до Минска, и заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне против России, только усугубляют ситуацию. Москве нужно разрешить кризис в Восточной Европе таким образом, чтобы ее авторитет в мировой политике вырос, а иностранным инвесторам стало понятно, что экономика устоит перед политическими заговорами и военными интервенциями. «Политика начала очень сильно вмешиваться в экономику. Это признак новой экономической эпохи. Поэтому совершенно не бухгалтеры влияют на экономические процессы», — заметил Колташов. Еще один непредсказуемый фактор — это коронавирус. Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может снизить спрос на сырьевые товары и, прежде всего, нефть. Это повлечет за собой ослабление рубля, пояснил URA.RU заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Новый штамм «Омикрон» может ускорить инфляцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Если он действительно опасен и также будут какие-то локдауны, снижение производства, снижение перевозок, полетов и спроса на сырье, на нефть, то может быть какое-то ослабление рубля. И то, это за пределами зимы, не стоит пока говорить об этом», — заметил исследователь. По словам Миронова, сейчас рубль достаточно устойчив из-за большого притока в страну валютной выручки, полученной от экспорта сырьевых товаров. В частности, спасает высокий спрос на газ зимой, который компенсирует снижение цены на нефть. Миронов полагает, что процесс снижения инфляции до 4% затянется на два года. Лучшее, что можно ожидать в 2022 году, по оценке экономиста — это сокращение темпов роста цен до 6%. На желанные 4% инфляция в России может выйти в 2023 году. Как изменятся цены в России в 2022 году Пандемия коронавируса вряд ли пройдет быстро, полагают экономисты. Новый штамм COVID-19 «Омикрон» сейчас наводит панику в мировом сообществе. Ранее министры здравоохранения стран G7 назвали его самой серьезной угрозой для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. В период ожидания новой волны коронавируса продолжат расти цены на товары, которые связаны с «новым образом жизни», считает Миронов. К ним он отнес стройматериалы, которые пойдут на отделку домов в пригороде, бытовую технику, компьютерную и цифровую технику и автомобили. Это те товары, которые позволят укрыться дома или на даче во время пандемии. Также экономист не исключил рост цен на недвижимость. В частности, люди с высоким уровнем доходов будут покупать второе и третье жилье как инвестиционный актив. Доставка — еще одна примета «нового образа жизни». Развитие данного рынка — еще один фактор крайне сильного и глобального влияния на цены в России и во всем мире, считает директор по развитию торгово-промышленной компании Cuore Николай Новоселов. Сервисы доставки — одних главных символов «новой реальности» Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Конкуренция сервисов доставки максимальна и в ряде регионов переходит в ожесточенную конкуренцию с рынком такси за исполнителей. Сейчас оба данных рынка начинают постепенно выходить в самоокупаемость: отменяются бонусные программы, повышаются минимальные чеки в доставке продуктов. В ближайшее время клиенты начнут платить за тот сервис, который в 2020—2021 субсидировали инвесторы», — считает аналитик. Новоселов советует гражданам уже сейчас тестировать сервисы доставки продуктов, если они откладывали это на потом. В будущем стоимость этой услуги вырастет не только за счет конкуренции, дефицита рабочей силы, но и за счет подорожания транспорта. В частности, на рынок автомобилей может повлиять мировой дефицит полупроводников. «Там длинный инвестиционный цикл, огромные вложения, которые растянутся на год два. Удорожание бытовой техники, автомобилей, в том числе с этим связано. Это может продолжится в следующем году», — заметил Миронов. При этом экономисты советуют не опасаться резкого роста цен на продукты. Цены на овощи и фрукты могут вырасти в преддверии сезона — прошлогодние запасы уже заканчиваются, а новые на складах еще не появились. Их стоимость достигнет пика весной, предположил Колташов. Миронов предполагает, что рынок учтет уроки этого года и увеличит производство плодоовощной продукции. «В сельском хозяйстве очень много технологий, которые можно запустить в дело. Всякая, в том числе, генно-модифицированная продукция, хотя она не пользуется спросом», — заметил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Больше продуктов вырастут цены на недвижимость и автомобили. Экономисты в разговоре с URA.RU рассказали, как изменятся цены в 2022 году, и оценили, удастся ли воплотить в жизнь планы властей РФ — снизить рост цен до уровня 4% (в ноябре 2021-го инфляция обновила рекорд 2016 года — достигла 8,4%). Цены в России растут из-за влияния извне Современная инфляция не является чисто российским явлением. Высокий рост цен наблюдается во всем мире, рассказал URA.RU заведующий кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС, директор автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов. Причиной стала пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году. «Сложилась совершенно новая конструкция как на производство разного рода товаров и услуг, так и на их перераспределение. Поскольку многие границы закрылись, хозяйственные связи разорвались, производство разного рода товаров стало проводиться по-другому. Перестроился и рынок услуг, который, с одной стороны, рухнул по многим секторам, а с другой — открыл новые, связанные с дистанционными формами их предоставления», — пояснил Климанов. В результате, по его словам, сформировалась «новая реальность», в которой потребители, при наличии свободных ресурсов, не смогли израсходовать их на иные цели: авиаперелеты, туризм, концерты и походы в рестораны. Поэтому образовался повышенный спрос на товары, который до сих пор диктует рост цен и ускорение инфляции. Кроме того, усложнилась доставка энергоресурсов и основных сырьевых товаров к широкому кругу потребителей, добавил Климанов. Из-за проблем с логистикой выросли цены на нефть, газ и некоторые виды полезных ископаемых. Это повлекло за собой рост цен на металл, а затем, по цепочке, коснулось всей мировой экономики. Несмотря на то, что мировая инфляция — основная причина роста цен в России, существуют также внутренние факторы, которые влияют на этот показатель. К таким относится ситуация на рынке недвижимости. «У нас есть достаточно сильный внутренний источник инфляции — это рост цен на недвижимость. В 2020 году, несмотря на кризис, недвижимость подорожала на 10%. В 2021 году году, видимо, составит, 20%. В следующем году, видимо, поднимется еще раз на 20%. Недвижимость на аренду вырастет еще выше — рост на 30% в некоторых местах нашей необъятной родины», — рассказал URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Экономист отметил, что цены на недвижимость будут расти независимо от того, как будет складываться ситуация на глобальном рынке. По словам Колташова, на нее одинаково влияет как ожидание неприятностей, так и уверенность в том, что все сложится хорошо. Кроме того, прирост инфляции обеспечивает повышение тарифов ЖКХ, которое происходит каждые полгода. Это обеспечивает инфляцию в районе 10%, пояснил Колташов. Инфляция в 4% реальна? Экономисты, опрошенные URA.RU, считают этот сценарий не очень реалистичным. Президент Центра экономической инфраструктуры Владимир Косой предположил, что снизить инфляцию до уровня 4% поможет только чрезвычайное укрепление рубля. Однако такой сценарий совершенно неприемлем с учетом экспортной ориентации российской экономики. «Если мы посмотрим на цифры инфляции в тех же Соединенных Штатах, то она достигла уровня 1970-х годов. Пока уровень инфляции не будет обуздан в США, в Европе, то есть в зонах основных резервных валют, говорить о том, что инфляция войдет в какой-то коридор, предусмотренный предыдущими планами Центробанка, нереалистичная задача», — заметил Косой. С тем, что без укрепления рубля невозможно достигнуть уровня инфляции в 4%, согласен Колташов. По его словам, сейчас курс российской валюты занижен. Это немного защищает ее от резких падений, но не оберегает от мировой инфляции. «Для того, чтобы центральные банки и правительства допустили [укрепление рубля], они должны перестать бояться двух вещей. Первое — что положение дел не будет дестабилизировано новым резким падением цен на нефть. Второй фактор касается того, что должен быть ликвидирован военно-политический конфликт в Восточной Европе», — пояснил экономист. Рынок опасается войны из-за ее неопределенности, уточнил Колташов. Соответственно слова польских генералов о том, как им легко дойти до Минска, и заявления президента Украины Владимира Зеленского о войне против России, только усугубляют ситуацию. Москве нужно разрешить кризис в Восточной Европе таким образом, чтобы ее авторитет в мировой политике вырос, а иностранным инвесторам стало понятно, что экономика устоит перед политическими заговорами и военными интервенциями. «Политика начала очень сильно вмешиваться в экономику. Это признак новой экономической эпохи. Поэтому совершенно не бухгалтеры влияют на экономические процессы», — заметил Колташов. Еще один непредсказуемый фактор — это коронавирус. Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может снизить спрос на сырьевые товары и, прежде всего, нефть. Это повлечет за собой ослабление рубля, пояснил URA.RU заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Если он действительно опасен и также будут какие-то локдауны, снижение производства, снижение перевозок, полетов и спроса на сырье, на нефть, то может быть какое-то ослабление рубля. И то, это за пределами зимы, не стоит пока говорить об этом», — заметил исследователь. По словам Миронова, сейчас рубль достаточно устойчив из-за большого притока в страну валютной выручки, полученной от экспорта сырьевых товаров. В частности, спасает высокий спрос на газ зимой, который компенсирует снижение цены на нефть. Миронов полагает, что процесс снижения инфляции до 4% затянется на два года. Лучшее, что можно ожидать в 2022 году, по оценке экономиста — это сокращение темпов роста цен до 6%. На желанные 4% инфляция в России может выйти в 2023 году. Как изменятся цены в России в 2022 году Пандемия коронавируса вряд ли пройдет быстро, полагают экономисты. Новый штамм COVID-19 «Омикрон» сейчас наводит панику в мировом сообществе. Ранее министры здравоохранения стран G7 назвали его самой серьезной угрозой для мировой системы здравоохранения и здоровья человечества. В период ожидания новой волны коронавируса продолжат расти цены на товары, которые связаны с «новым образом жизни», считает Миронов. К ним он отнес стройматериалы, которые пойдут на отделку домов в пригороде, бытовую технику, компьютерную и цифровую технику и автомобили. Это те товары, которые позволят укрыться дома или на даче во время пандемии. Также экономист не исключил рост цен на недвижимость. В частности, люди с высоким уровнем доходов будут покупать второе и третье жилье как инвестиционный актив. Доставка — еще одна примета «нового образа жизни». Развитие данного рынка — еще один фактор крайне сильного и глобального влияния на цены в России и во всем мире, считает директор по развитию торгово-промышленной компании Cuore Николай Новоселов. «Конкуренция сервисов доставки максимальна и в ряде регионов переходит в ожесточенную конкуренцию с рынком такси за исполнителей. Сейчас оба данных рынка начинают постепенно выходить в самоокупаемость: отменяются бонусные программы, повышаются минимальные чеки в доставке продуктов. В ближайшее время клиенты начнут платить за тот сервис, который в 2020—2021 субсидировали инвесторы», — считает аналитик. Новоселов советует гражданам уже сейчас тестировать сервисы доставки продуктов, если они откладывали это на потом. В будущем стоимость этой услуги вырастет не только за счет конкуренции, дефицита рабочей силы, но и за счет подорожания транспорта. В частности, на рынок автомобилей может повлиять мировой дефицит полупроводников. «Там длинный инвестиционный цикл, огромные вложения, которые растянутся на год два. Удорожание бытовой техники, автомобилей, в том числе с этим связано. Это может продолжится в следующем году», — заметил Миронов. При этом экономисты советуют не опасаться резкого роста цен на продукты. Цены на овощи и фрукты могут вырасти в преддверии сезона — прошлогодние запасы уже заканчиваются, а новые на складах еще не появились. Их стоимость достигнет пика весной, предположил Колташов. Миронов предполагает, что рынок учтет уроки этого года и увеличит производство плодоовощной продукции. «В сельском хозяйстве очень много технологий, которые можно запустить в дело. Всякая, в том числе, генно-модифицированная продукция, хотя она не пользуется спросом», — заметил экономист.