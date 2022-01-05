Топ-8 курганских историй, которые удивили всю Россию

Над чем плакала и смеялась вся страна в 2021 году вместе с курганцами

08 января 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Иван Ургант несколько раз рассказывал о событиях в Кургане Фото: Анна Майорова © URA.RU Уходящий 2021-й год в Курганской области отметился множеством ярких историй, удостоенных внимания на федеральном уровне. Курганцы возмущались жестокостью депутатской охоты на волков, переживали за двухлетнего ребенка, пострадавшего от издевательств в детдоме, спорили о необычном арт-объекте и с увлечением читали о семейных конфликтах в УМВД и прокуратуре. Многие из этих событий еще напомнят о себе в 2022 году. Топ-8 событий по версии URA.RU, прославивших регион на всю страну. №1. Охота «депутата-живодера» Денис Хахалов, получивший мандат депутата облдумы в 2020 году, сдал его после скандала с охотой на волков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Охота на волков с участием депутата-единоросса из Курганской области Дениса Хахалова прогремела на всю страну. Сама охота прошла зимой в Свердловской области. Охотники были на снегоходах в сопровождении егерей. Один из участников зимнего «сафари» снял на видео, как еще живого волка давят снегоходом и суют ему дуло ружья в пасть. Ролик попал в сеть и разразился скандал. В апреле замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн пригрозил Хахалову исключением из партии, а затем назвал «депутатом-живодером». В июле Хинштейн обратился к Генпрокурору Игорю Краснову и к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить отказ в возбуждении уголовного дела против курганского депутата. Хахалова исключили из партии, а 29 июля стало известно, что он откажется от мандата. Дело возбудили, Бастрыкин взял его под личный контроль. Хахалов сдал мандат. Сразу после отставки экс-депутат заявил URA.RU, что в политику больше не вернется. Сейчас он работает директором ОАО «Синарский щебеночный карьер» и отмечает, что скандал никак не повлиял на его жизнь, а о ходе уголовного дела ему не известно. «Меня не вызывали, я не знаю про уголовное дело. У меня ничего не поменялось. Скандал раздули СМИ, там ничего не было», — сказал он URA.RU. Отношение к охоте у экс-депутата, по его словам, не изменилось. №2. Провокационная кампания Ильтякова Александр Ильтяков провел «живую» предвыборную кампанию в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весной и летом курганцев и россиян своим эпатажным поведением удивлял депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого проходила избирательная кампания. В мае на одной из встреч Ильтяков высказался по пенсионной реформе. «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически все высчитывается», — сказал он. На травлю в соцсетях депутат заявил, что слова были вырваны из контекста. А потом Ильтяков начал подписывать договор о долголетии с сельскими пенсионерами. На встрече с жителями Половинского района Ильтяков назвал местный храм «сараем». Это произошло после того, как участники мероприятия отказались подписывать соглашение о долголетии. Местный священник заявил, что важнее достроить храм. На это депутат возразил: «А для кого строить ваш сарай?» Оскорбленные сельчане покинули встречу. Ильтякова обвиняли в оскорблении чувств верующих, но в Курганской епархии оправдали слова депутата, учитывая его заслуги. В июле в TikTok Ильтякова появилось видео, где он читает текст из Библии и говорит про представителей ЛГБТ-сообщества. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — цитирует Библию Ильтяков. «Но не создал Господь Бог ****** (геев) и лесбиянок», — добавил он. Ролик был опубликован вечером 17 июня, и через час удален администрацией соцсети. Сам депутат удивился, что ролик «забанили», ведь он уверен, что никого не оскорблял, сказал Ильтяков URA.RU. №3. Курганская женщина-кошка РЖД отказалось от скандальной скульптуры, но после шумихи ее установили в ТРЦ «Рио» Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В октябре на площади у курганского ЖД-вокзала поставили фотозону со скульптурой женщины с кошачьей головой, сидящей на чемоданах. В соцсетях арт-объект вызвал бурную реакцию. Пользователи обсуждали откровенный наряд женщины-кошки, неясный смысл композиции. Руководство вокзала поспешило скульптуру убрать. Но ее исчезновение повлекло еще больше споров в соцсетях. За женщину-кошку высказывались курганские блогеры и спикер облдумы Дмитрий Фролов. Скульптуру высмеял писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев. «Видимо, чтобы люди [уезжали] побыстрее из Кургана. Если у тебя есть сиськи четвертого размера, как бы говорит эта кошка, садись на чемоданы и [уезжай] в Москву, потому что в Кургане ловить тебе [нечего], а в Москве ты хотя бы можешь их капитализировать», —интерпретировал Минаев смысл скульптуры. Свое мнение по поводу скульптуры высказал дизайнер Артемий Лебедев. А телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи призвал отстать от «Кошки на чемоданах». В итоге арт-объект поставили в ТЦ Кургана напротив магазина интимных товаров. №4. Издевательства в детдоме Скандал с издевательством над малышом в Кипельском детском доме сплотил неравнодушных людей из разных регионов России. Волонтеры направляли в детдом помощь и продолжают следить за судьбой ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Издевательства над двухлетним малышом в детдоме села Кипель взбудоражили жителей многих регионов. Скандальное видео попало в соцсети в ноябре. Подростки дразнили ребенка апельсином, кормили корками, толкали, шлепали по голове и телу, заставляли курить под хохот и язвительные замечания. Уголовное дело по факту истязаний взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Малыш попал в детдом из расформированного Курганского дома ребенка, где содержались дети без попечения родителей и инвалиды в возрасте от 0 до 4 лет. Когда ролики попали в федеральные СМИ, выяснилось, что малыш из многодетной семьи. Его братья и сестра уже проживали в детдоме Кипели. Региональные власти после скандала заявили, что малыши были помещены в детдома временно. 29 декабря 11 малышей перевели из детдомов в здание Курганского детдома (сейчас «Центр помощи детям №1»), в котором закончился ремонт. Детей-инвалидов из больниц заберут после 10 января. Итог: массовая проверка детских домов Курганской области, увольнение нескольких сотрудников Кипельского детдома, уголовное дело против подростка, которого перевели из СИЗО в другой детдом, организация групп для малышей в Центре помощи детям №1. №5. Покушение на прокурора В прокуратуре Курганской области инцидент никак не комментировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шокировала российских читателей информация о нападении на заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. В октябре стало известно о том, что его избили рядом с кафе на трассе, после чего напавший надел ему на голову трос и протащил за автомобилем по асфальту несколько метров. Подозреваемым в нападении оказался родственник прокурора — 37-летний фермер Амаджол Саутбаев. После инцидента он был помещен под домашний арест. Но когда информация и видео попали в СМИ, Саутбаева поместили под стражу. Версии о том, что могло послужить конфликтом между родственниками, разнятся — от ссоры из-за пролитого в автомобиле пива, до давней ненависти к прокурору. Прокуратура и СКР по данному факту не давали пояснений. №6. Депутат — фотошопер Депутат Курганской городской думы Артем Исламов прославился не поступками, а отчетами в соцсетях, которые превратились в мемы федерального масштаба. В фотографиях он использовал фотошоп. После публикации курганского блогера об этом факте Исламов проснулся знаменитостью. Пользователи соцсетей сделали десятки фотожаб с находчивым депутатом. Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата в эфире «Первого канала». Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев «поддержал» Исламова, заявив, что тот — человек с фантазией. «Артем, я с вами, абсолютно. Я сам, нет-нет, да и люблю *** [приврать]. Но не надо этого бояться, потому что таким образом, я, например, стал писателем. Может и вы станете писателем», — сказал Минаев. Депутат продолжает писать короткие отчеты о своей работе в соцсетях, но фотошоп уже не использует. №7. Драка полицейских в отделе полиции В декабре telegram-канал SHOT рассказал, как сотрудницы полиции в Куртамышском районе устроили драку в отделе. По первой версии, одна из женщин приревновала гражданского мужа — начальника отдела полиции Сергея Сединкина к своей коллеге. Женщина находилась в декретном отпуске. Вооружившись молотком, она пришла в отдел полиции и напала на предполагаемую соперницу. В драку вмешались еще две сотрудницы отдела полиции. Нападавшая — старший лейтенант полиции, работает там же. Она якобы ворвалась в отдел кадров, угрожая убийством. Четыре сотрудницы получили травмы. По другой версии, поводом для драки могла стать новая должность одной из сотрудниц. В пресс-службе областного УМВД заявляли, что по факту инцидента проводится служебная проверка. Подполковник Сергей Сединкин был отстранен от работы на время проведения служебной проверки. Врио начальника Куртамышского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) назначен Виталий Тетерин. №8. Просроченный ПЦР-тест и пресс-конференция Путина Курганская журналистка — в ярком костюме на фото крайняя справа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В декабре журналистка курганского медиахолдинга Анна Шишминцева заявила, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. «Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она в своем Instagram. Также девушка выложила в сторис видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура. На самой пресс-конференции журналистка привлекла внимание телеведущей Ксении Собчак цветом своего костюма, но задать вопрос президенту ей не удалось. Двух других журналисток из Кургана на мероприятие не допустили именно из-за ПЦР-тестов. Песков назвал пост Шишминцевой «эмоциональной несдержанностью, которая не имеет к реальности отношения». Он отметил, что журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. После скандала Шишминцева отредактировала свои записи в Instagram, сдала два ПЦР-теста в Кургане и побывала на приеме у терапевта. Она также попросила прощения у коллег-журналистов и организаторов пресс-конференции за неудачную шутку и назвала это глупым поступком. К посту Шишминцева приложила документы, подтверждающие, что у нее не обнаружили коронавирус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уходящий 2021-й год в Курганской области отметился множеством ярких историй, удостоенных внимания на федеральном уровне. Курганцы возмущались жестокостью депутатской охоты на волков, переживали за двухлетнего ребенка, пострадавшего от издевательств в детдоме, спорили о необычном арт-объекте и с увлечением читали о семейных конфликтах в УМВД и прокуратуре. Многие из этих событий еще напомнят о себе в 2022 году. Топ-8 событий по версии URA.RU, прославивших регион на всю страну. №1. Охота «депутата-живодера» Охота на волков с участием депутата-единоросса из Курганской области Дениса Хахалова прогремела на всю страну. Сама охота прошла зимой в Свердловской области. Охотники были на снегоходах в сопровождении егерей. Один из участников зимнего «сафари» снял на видео, как еще живого волка давят снегоходом и суют ему дуло ружья в пасть. Ролик попал в сеть и разразился скандал. В апреле замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн пригрозил Хахалову исключением из партии, а затем назвал «депутатом-живодером». В июле Хинштейн обратился к Генпрокурору Игорю Краснову и к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить отказ в возбуждении уголовного дела против курганского депутата. Хахалова исключили из партии, а 29 июля стало известно, что он откажется от мандата. Дело возбудили, Бастрыкин взял его под личный контроль. Хахалов сдал мандат. Сразу после отставки экс-депутат заявил URA.RU, что в политику больше не вернется. Сейчас он работает директором ОАО «Синарский щебеночный карьер» и отмечает, что скандал никак не повлиял на его жизнь, а о ходе уголовного дела ему не известно. «Меня не вызывали, я не знаю про уголовное дело. У меня ничего не поменялось. Скандал раздули СМИ, там ничего не было», — сказал он URA.RU. Отношение к охоте у экс-депутата, по его словам, не изменилось. №2. Провокационная кампания Ильтякова Весной и летом курганцев и россиян своим эпатажным поведением удивлял депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого проходила избирательная кампания. В мае на одной из встреч Ильтяков высказался по пенсионной реформе. «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически все высчитывается», — сказал он. На травлю в соцсетях депутат заявил, что слова были вырваны из контекста. А потом Ильтяков начал подписывать договор о долголетии с сельскими пенсионерами. На встрече с жителями Половинского района Ильтяков назвал местный храм «сараем». Это произошло после того, как участники мероприятия отказались подписывать соглашение о долголетии. Местный священник заявил, что важнее достроить храм. На это депутат возразил: «А для кого строить ваш сарай?» Оскорбленные сельчане покинули встречу. Ильтякова обвиняли в оскорблении чувств верующих, но в Курганской епархии оправдали слова депутата, учитывая его заслуги. В июле в TikTok Ильтякова появилось видео, где он читает текст из Библии и говорит про представителей ЛГБТ-сообщества. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — цитирует Библию Ильтяков. «Но не создал Господь Бог ****** (геев) и лесбиянок», — добавил он. Ролик был опубликован вечером 17 июня, и через час удален администрацией соцсети. Сам депутат удивился, что ролик «забанили», ведь он уверен, что никого не оскорблял, сказал Ильтяков URA.RU. №3. Курганская женщина-кошка В октябре на площади у курганского ЖД-вокзала поставили фотозону со скульптурой женщины с кошачьей головой, сидящей на чемоданах. В соцсетях арт-объект вызвал бурную реакцию. Пользователи обсуждали откровенный наряд женщины-кошки, неясный смысл композиции. Руководство вокзала поспешило скульптуру убрать. Но ее исчезновение повлекло еще больше споров в соцсетях. За женщину-кошку высказывались курганские блогеры и спикер облдумы Дмитрий Фролов. Скульптуру высмеял писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев. «Видимо, чтобы люди [уезжали] побыстрее из Кургана. Если у тебя есть сиськи четвертого размера, как бы говорит эта кошка, садись на чемоданы и [уезжай] в Москву, потому что в Кургане ловить тебе [нечего], а в Москве ты хотя бы можешь их капитализировать», —интерпретировал Минаев смысл скульптуры. Свое мнение по поводу скульптуры высказал дизайнер Артемий Лебедев. А телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи призвал отстать от «Кошки на чемоданах». В итоге арт-объект поставили в ТЦ Кургана напротив магазина интимных товаров. №4. Издевательства в детдоме Издевательства над двухлетним малышом в детдоме села Кипель взбудоражили жителей многих регионов. Скандальное видео попало в соцсети в ноябре. Подростки дразнили ребенка апельсином, кормили корками, толкали, шлепали по голове и телу, заставляли курить под хохот и язвительные замечания. Уголовное дело по факту истязаний взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Малыш попал в детдом из расформированного Курганского дома ребенка, где содержались дети без попечения родителей и инвалиды в возрасте от 0 до 4 лет. Когда ролики попали в федеральные СМИ, выяснилось, что малыш из многодетной семьи. Его братья и сестра уже проживали в детдоме Кипели. Региональные власти после скандала заявили, что малыши были помещены в детдома временно. 29 декабря 11 малышей перевели из детдомов в здание Курганского детдома (сейчас «Центр помощи детям №1»), в котором закончился ремонт. Детей-инвалидов из больниц заберут после 10 января. Итог: массовая проверка детских домов Курганской области, увольнение нескольких сотрудников Кипельского детдома, уголовное дело против подростка, которого перевели из СИЗО в другой детдом, организация групп для малышей в Центре помощи детям №1. №5. Покушение на прокурора Шокировала российских читателей информация о нападении на заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. В октябре стало известно о том, что его избили рядом с кафе на трассе, после чего напавший надел ему на голову трос и протащил за автомобилем по асфальту несколько метров. Подозреваемым в нападении оказался родственник прокурора — 37-летний фермер Амаджол Саутбаев. После инцидента он был помещен под домашний арест. Но когда информация и видео попали в СМИ, Саутбаева поместили под стражу. Версии о том, что могло послужить конфликтом между родственниками, разнятся — от ссоры из-за пролитого в автомобиле пива, до давней ненависти к прокурору. Прокуратура и СКР по данному факту не давали пояснений. №6. Депутат — фотошопер Депутат Курганской городской думы Артем Исламов прославился не поступками, а отчетами в соцсетях, которые превратились в мемы федерального масштаба. В фотографиях он использовал фотошоп. После публикации курганского блогера об этом факте Исламов проснулся знаменитостью. Пользователи соцсетей сделали десятки фотожаб с находчивым депутатом. Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата в эфире «Первого канала». Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев «поддержал» Исламова, заявив, что тот — человек с фантазией. «Артем, я с вами, абсолютно. Я сам, нет-нет, да и люблю *** [приврать]. Но не надо этого бояться, потому что таким образом, я, например, стал писателем. Может и вы станете писателем», — сказал Минаев. Депутат продолжает писать короткие отчеты о своей работе в соцсетях, но фотошоп уже не использует. №7. Драка полицейских в отделе полиции В декабре telegram-канал SHOT рассказал, как сотрудницы полиции в Куртамышском районе устроили драку в отделе. По первой версии, одна из женщин приревновала гражданского мужа — начальника отдела полиции Сергея Сединкина к своей коллеге. Женщина находилась в декретном отпуске. Вооружившись молотком, она пришла в отдел полиции и напала на предполагаемую соперницу. В драку вмешались еще две сотрудницы отдела полиции. Нападавшая — старший лейтенант полиции, работает там же. Она якобы ворвалась в отдел кадров, угрожая убийством. Четыре сотрудницы получили травмы. По другой версии, поводом для драки могла стать новая должность одной из сотрудниц. В пресс-службе областного УМВД заявляли, что по факту инцидента проводится служебная проверка. Подполковник Сергей Сединкин был отстранен от работы на время проведения служебной проверки. Врио начальника Куртамышского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) назначен Виталий Тетерин. №8. Просроченный ПЦР-тест и пресс-конференция Путина В декабре журналистка курганского медиахолдинга Анна Шишминцева заявила, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. «Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она в своем Instagram. Также девушка выложила в сторис видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура. На самой пресс-конференции журналистка привлекла внимание телеведущей Ксении Собчак цветом своего костюма, но задать вопрос президенту ей не удалось. Двух других журналисток из Кургана на мероприятие не допустили именно из-за ПЦР-тестов. Песков назвал пост Шишминцевой «эмоциональной несдержанностью, которая не имеет к реальности отношения». Он отметил, что журналисты сдавали не один, а три ПЦР-теста. После скандала Шишминцева отредактировала свои записи в Instagram, сдала два ПЦР-теста в Кургане и побывала на приеме у терапевта. Она также попросила прощения у коллег-журналистов и организаторов пресс-конференции за неудачную шутку и назвала это глупым поступком. К посту Шишминцева приложила документы, подтверждающие, что у нее не обнаружили коронавирус.