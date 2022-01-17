Путин показал губернаторам, на что Москва готова дать деньги

От этого зависит комфорт миллионов россиян

17 января 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал губернаторам, что проблема расселения аварийного жилья у него по-прежнему на особом контроле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин указал губернаторам, на что федеральный центр готов давать им деньги. Приоритетом для всех глав регионов является расселение людей из ветхого и аварийного жилья — этот тезис стал ключевым на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным 17 января, считают эксперты URA.RU. Путин дал понять, что решением проблемы переселения должно стать современное комфортное жилье, а любые конфликты — разрешаться в пользу людей. Это станет оценкой эффективности деятельности власти, поясняют политологи. В начале встречи Путин традиционно поинтересовался у губернатора, как регион справляется с пандемией коронавируса. Бабушкин доложил, что «ситуация достаточно стабильная»: для посещения общественных мест введены QR-коды, за исключением транспорта, продовольственных магазинов и аптек. Для стимулирования вакцинации власти «организовали подворовой обход, чтобы максимально охватить людей пожилого возраста». Бабушкин поблагодарил президента за решение построить в Астрахани два ковидных госпиталя силами Минобороны. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин рассказал президенту о главных проектах региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путина заинтересовала идея организации круизного сообщения по Каспию. Совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, по словам губернатора, обсуждаются перспективы в сфере судостроительства. Бабушкин поблагодарил президента за поддержку завода «Красные баррикады», который возобновил свою деятельность благодаря портфелю заказов на 9 млрд рублей — более 1,1 тысячи сотрудников снова получили работу. «Компании плечо подставили, заказы сделали», — прокомментировал Путин. В регионе есть амбициозные проекты в сфере логистики. В частности, продолжается развитие транспортного коридора «Север-Юг» через порт Оля, где строится контейнерный терминал. Бабушкин сообщил, что его нужно углубить для прохождения судов по Волго-Каспийскому морскому каналу. Еще один проект в транспортной сфере — строительство объездной дороги вокруг Астрахани. Его заморозили еще в 2008 году из-за отсутствия финансирования, но уже в 2022-м начнутся активные работы. В Астраханской области в обновленном реестре аварийных домов уже около 700 зданий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «У вас аварийного жилья многовато пока. Как сокращается?» — президент перевел транспортную тему на жилищный вопрос — один из самых острых в регионе для людей. Жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, по словам Бабушкина, планируется расселить до конца 2022 года. После 2019 года выявлено еще почти 700 аварийных домов. «250 тысяч квадратных метров, это 18 тысяч человек. И сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить», — отметил губернатор. Путин поддержал такой подход. «Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи… Здесь нужно внимание особое уделить», — подчеркнул президент. Тема переселения из ветхого и аварийного жилья для Астраханской области, как и во всей России, одна из самых чувствительных, подтверждают эксперты. До 2017 года в программу, которая тогда финансировалась из местных бюджетов, включались не все аварийные дома, поясняет депутат Облдумы, экс-депутат Госдумы РФ Олег Шеин. «Местные администрации крайне неохотно принимали такие решения, потому что деньги надо было платить из своего бюджета, и признавать дома без окон и дверей аварийными им не хотелось», — отметил Шеин. Для губернаторов расселение аварийного жилья остается приоритетом (на фото слева направо: Андрей Воробьев (Подмосковье), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Олег Хорохордин (Алтай)) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Когда финансирование расселения взял на себя федеральный центр, новая ревизия выявила в области около двух тысяч аварийных домов. В Астрахани ветхими неожиданно для самих жителей были признаны дома (в том числе памятники архитектуры), пригодные для проживания. Многие из них расположены в историческом центре города, на набережных — в местах, привлекательных для застройщиков. «Людям [проживающим в них] выплачивали компенсации в разы меньше рыночной стоимости жилья. Это вызвало волну недовольства», — рассказал астраханский политолог Александр Васильев. Ситуация с аварийным жильем стала одной из причин критики Бабушкина в регионе — и со стороны политических оппонентов, и со стороны общественности, подтверждает политаналитик Ярослав Малых. «Бабушкин заявил о намерении расширить программу переселения, и президент это добрил. Теперь дискуссии могут идти только о деталях, но не о подходе в принципе. Эта встреча — демонстрация поддержки Кремлем Бабушкина», — отметил Малых. На своей пресс-конференции в декабре 2021 года президент Владимир Путин заверил, что новая программа расселения будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча с Бабушкиным показывает, что тема аварийного жилья у Путина находится на особом контроле, и в том числе от ее решения зависит эффективность власти, поясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Эффективная власть — это новый политический приоритет, заявленный президентом», — отметил эксперт. Путин ранее не раз уделял особое внимание этой теме. На ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года он заявил, что власти «должны вытащить людей из тех трущоб, где они проживают». И еще раз подтвердил, что переселение из аварийного жилья в России будет продолжаться. 15 января Путин дал поручения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам: он потребовал не допускать переселения людей из аварийного жилья в квартиры, «не соответствующие современным требованиям». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин указал губернаторам, на что федеральный центр готов давать им деньги. Приоритетом для всех глав регионов является расселение людей из ветхого и аварийного жилья — этот тезис стал ключевым на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным 17 января, считают эксперты URA.RU. Путин дал понять, что решением проблемы переселения должно стать современное комфортное жилье, а любые конфликты — разрешаться в пользу людей. Это станет оценкой эффективности деятельности власти, поясняют политологи. В начале встречи Путин традиционно поинтересовался у губернатора, как регион справляется с пандемией коронавируса. Бабушкин доложил, что «ситуация достаточно стабильная»: для посещения общественных мест введены QR-коды, за исключением транспорта, продовольственных магазинов и аптек. Для стимулирования вакцинации власти «организовали подворовой обход, чтобы максимально охватить людей пожилого возраста». Бабушкин поблагодарил президента за решение построить в Астрахани два ковидных госпиталя силами Минобороны. Путина заинтересовала идея организации круизного сообщения по Каспию. Совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном, по словам губернатора, обсуждаются перспективы в сфере судостроительства. Бабушкин поблагодарил президента за поддержку завода «Красные баррикады», который возобновил свою деятельность благодаря портфелю заказов на 9 млрд рублей — более 1,1 тысячи сотрудников снова получили работу. «Компании плечо подставили, заказы сделали», — прокомментировал Путин. В регионе есть амбициозные проекты в сфере логистики. В частности, продолжается развитие транспортного коридора «Север-Юг» через порт Оля, где строится контейнерный терминал. Бабушкин сообщил, что его нужно углубить для прохождения судов по Волго-Каспийскому морскому каналу. Еще один проект в транспортной сфере — строительство объездной дороги вокруг Астрахани. Его заморозили еще в 2008 году из-за отсутствия финансирования, но уже в 2022-м начнутся активные работы. «У вас аварийного жилья многовато пока. Как сокращается?» — президент перевел транспортную тему на жилищный вопрос — один из самых острых в регионе для людей. Жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, по словам Бабушкина, планируется расселить до конца 2022 года. После 2019 года выявлено еще почти 700 аварийных домов. «250 тысяч квадратных метров, это 18 тысяч человек. И сегодня мы готовы в новую программу по переселению из аварийного жилья весь этот объем включить», — отметил губернатор. Путин поддержал такой подход. «Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи… Здесь нужно внимание особое уделить», — подчеркнул президент. Тема переселения из ветхого и аварийного жилья для Астраханской области, как и во всей России, одна из самых чувствительных, подтверждают эксперты. До 2017 года в программу, которая тогда финансировалась из местных бюджетов, включались не все аварийные дома, поясняет депутат Облдумы, экс-депутат Госдумы РФ Олег Шеин. «Местные администрации крайне неохотно принимали такие решения, потому что деньги надо было платить из своего бюджета, и признавать дома без окон и дверей аварийными им не хотелось», — отметил Шеин. Когда финансирование расселения взял на себя федеральный центр, новая ревизия выявила в области около двух тысяч аварийных домов. В Астрахани ветхими неожиданно для самих жителей были признаны дома (в том числе памятники архитектуры), пригодные для проживания. Многие из них расположены в историческом центре города, на набережных — в местах, привлекательных для застройщиков. «Людям [проживающим в них] выплачивали компенсации в разы меньше рыночной стоимости жилья. Это вызвало волну недовольства», — рассказал астраханский политолог Александр Васильев. Ситуация с аварийным жильем стала одной из причин критики Бабушкина в регионе — и со стороны политических оппонентов, и со стороны общественности, подтверждает политаналитик Ярослав Малых. «Бабушкин заявил о намерении расширить программу переселения, и президент это добрил. Теперь дискуссии могут идти только о деталях, но не о подходе в принципе. Эта встреча — демонстрация поддержки Кремлем Бабушкина», — отметил Малых. Встреча с Бабушкиным показывает, что тема аварийного жилья у Путина находится на особом контроле, и в том числе от ее решения зависит эффективность власти, поясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Эффективная власть — это новый политический приоритет, заявленный президентом», — отметил эксперт. Путин ранее не раз уделял особое внимание этой теме. На ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года он заявил, что власти «должны вытащить людей из тех трущоб, где они проживают». И еще раз подтвердил, что переселение из аварийного жилья в России будет продолжаться. 15 января Путин дал поручения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам: он потребовал не допускать переселения людей из аварийного жилья в квартиры, «не соответствующие современным требованиям».