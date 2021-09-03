Жителям российских городов грозит массовое выселение из квартир

Из зданий культурного наследия планируют выселить жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти планируют расселить жильцов из исторических зданий в центрах российских городов. Источники URA.RU, близкие к Минкультуры и Минстрою России, рассказали, что это будет сделано, если на уровне страны примут программу реконструкции объектов культурного наследия, обсуждение которой уже запущено. Эксперты говорят, что города давно ждут такой проект, но если власти проигнорируют мнение жителей, это может «взорвать» страну.

По словам источника URA.RU, близкого к Минкультуры РФ, в министерстве и в экспертных кругах рассматривается вопрос реновации объектов культурного наследия в российских городах. «Это позволит сохранить исторический центр городов», — объяснил собеседник, воздержавшись от деталей возможного проекта.

На реконструкцию или хотя бы ремонт объектов культурного наследия у городов и регионов, как правило, не хватает денег, говорят эксперты Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Один из экспертов-урбанистов, участвующий в обсуждении программы, сообщил URA.RU, что тему поднимают и Минкультуры РФ, и Минстрой РФ. «Многие здания, признанные объектами культурного наследия, являются жилыми. И это затрудняет проведение реконструкции — капремонт нужно проводить за счет самих жильцов, но дома старые и это требует огромных денег. Поэтому и встал вопрос о переселении людей в другое жилье и реконструкции зданий — с заменой всех коммуникаций и восстановления исторического облика. Впоследствии эти дома могут использоваться под офисные помещения и какие-то общественные пространства», — рассказал собеседник.

Четкий механизм реализации программы пока не проработан, подчеркнул инсайдер. По его словам, обсуждается два возможных варианта: работы по расселению и реставрации может полностью взять на себя государство (региональные и федеральные власти на условиях софинансирования) или бизнес (с получением права долгосрочной аренды здания). «Вопрос в объемах финансирования — потянут ли бюджеты, и насколько это будет выгодно бизнесу. Процесс очень дорогой», — добавил источник.

URA.RU направило запросы с просьбой о комментарии в Минкультуры РФ и Минстрой РФ. На момент публикации ответов не было.

Эксперты опасаются, что бизнес будет сносить или надстраивать исторические здания, нарушая тем самым городскую среду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Как пояснили URA.RU опрошенные эксперты, жилых домов, признанных объектами культурного наследия, достаточно много в каждом регионе страны. Председатель комиссии общественной палаты Ростова-на-Дону по культуре и сохранению культурного наследия Наталья Сундеева подтвердила агентству, что «ремонт таких категорий домов обходится гораздо дороже, нежели тех, которые охранного статуса не имеют». «У нас прорабатывается программа, по которой бизнес сможет получить в пользование объект культурного наследия за символическую цену: 1 рубль за квадратный метр. Но инвестор должен полностью отремонтировать здание и сохранять его облик. Если появится федеральная программа, мы будем только за. И готовы подключиться к ее проработке», — сказала эксперт.

В Челябинской области, как отметил руководитель общественной организации «Архистраж» Юрий Латышев, в домах, признанных объектами культурного наследия, живут сотни семей. И все они по-разному относятся к этому факту: кто-то старается сохранить историческую ценность своего дома, а чьи-то дома находятся в удручающем состоянии. «К каждому случаю нужно подходить индивидуально. Если люди живут и исторических домах и гордятся этим, не нужно их оттуда выселять и отдавать здание под какие-то публичные нужды. Но помочь людям отремонтировать дом надо», — считает Латышев.

Юрий Латышев много лет борется в Челябинске за сохранение «немецкого квартала» — домов, построенных пленными во время Великой отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С другой стороны, по мнению градозащитника, дома, в которых прописаны и живут немного семей, государство вполне может расселить. Латышев привел в пример дом челябинского маслодела Культина, который нуждается в срочной реконструкции. «В советские годы в таких домах были коммунальные квартиры. Сегодня в доме Культина прописано несколько человек. Властям бы выкупить его, восстановить и сохранить как исторический объект. Там утеряны наличники, но есть фотографии, их все можно восстановить. Дом бы заиграл и стал бы еще одной изюминкой города», — уверен эксперт.

Специалисты опасаются, что после переселения жителей здания не просто будут реставрироваться, но и видоизменяться (например, будут надстраиваться дополнительные этажи). А это приведет к изменению исторического облика городов и утрате городской среды. Заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга Михаил Мильчик сказал URA.RU, что именно это наиболее важно для Северной столицы, где «исторические дома создают среду, благодаря которой Петербург и есть Петербург». «Для города важна средовая застройка. Процесс реставрации сложный, длительный и дорогой. Но если мы хотим сохранить наследие, на это надо идти», — убежден Мильчик.

Исторические центры Санкт-Петербурга (на фото) и Москвы особенно богаты на объекты культурного наследия, в которых живут люди. В таких домах, считают эксперты, решить вопрос расселения будет сложнее всего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники агентства говорят, что при проработке программы потребуется изменение законодательства. По мнению профессора Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Эдуарда Трутнева, реновация — это «сложный в правовом отношении вопрос». И пока «нет правового инструментария для реализации этой идеи». Учитывая трудности, с которыми могут столкнуться и власти, и жители, и потенциальные инвесторы при реализации проекта, по мнению эксперта, для начала нужно провести эксперимент. «Надо сделать один пример — грамотный в правовом, экономическом и административном отношении, чтобы было наглядно и понятно, как это будет работать. Лучше сделать квартал, который стал бы методологическим, экзистенциональным примером. Для этого нужна помощь государства», — подчеркивает Трутнев.

Политолог Максим Жаров предостерегает: «реновация [объектов культурного наследия] может взорвать Россию», если власти будут использовать проект в угоду бизнесу. Он привел в пример Астрахань, где этим летом под предлогом ветхости и аварийности несколько объектов культурного наследия пытались отдать под снос. Жители города выступили категорически против. «Люди, которые толкают эти программы реновации, не понимают социально-политических последствий этих программ. Опыт Москвы показал, что без учета мнения жителей, без открытого и честного диалога, такие программы невозможно реализовать», — резюмировал Жаров.