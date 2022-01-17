Мэр Екатеринбурга и спикер думы заморозили свой первый конфликт

По уточненным данным, Алексей Орлов и Игорь Володин поставили конфликт на паузу утром 17 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопрос о новом председателе Счетной палаты Екатеринбурга, из-за которого между спикером думы Игорем Володиным и мэром Алексеем Орловым возник первый за время их совместной работы открытый конфликт, поставлен на паузу. То есть в ближайшее время рассматривать его депутаты не будут. Таков итог переговоров двух политиков, прошедших 17 января, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Орлов и Володин поговорили один на один. Решено, что гордума пока не будет рассматривать кандидатов на пост руководителя Счетной палаты», — поделился собеседник. Дозвониться до самого Володина к моменту публикации не удалось.

О конфликте между Орловым и Володиным стало известно на прошлой неделе. Орлов хотел видеть на посту председателя Счетной палаты экс-главу облизбиркома Владимира Русинова (по одной из версий, его продвижение — личная просьба замгубернатора Валерия Чайникова), а Володин — действующего руководителя контрольного органа, своего товарища Андрея Парунина. Гордума должна была проголосовать за одного из них на заседании 25 января. Губернатор Евгений Куйвашев не вмешивался, но по слухам, отправил разбираться в споре Чайникова.

Еще 13 января собеседники агентства предполагали, что 17-го, по выходу Володина из отпуска, стороны обсудят ситуацию. При этом Орлов страховался и вел переговоры с некоторыми депутатами (для него это первый такой опыт), чтобы получить их поддержку при голосовании.

Утром 17-го источники URA.RU в городских структурах власти утверждали, что Володин и Орлов якобы не стали разговаривать один на один после еженедельной оперативки, хотя подобное общение является традиционным. В действительности же — хоть и непродолжительный — обмен мнениями произошел. «Они [Володин и Орлов] встречаются каждый понедельник после аппаратного совещания и обсуждают все вопросы, в том числе кадровые», — подтвердила URA.RU вице-мэр Марина Фадеева, отвечающая за взаимодействие с гордумой. Когда стороны вернутся к прениям, пока не известно.

Уже вечером 17-го Алексей Орлов (по центру) и Игорь Володин (справа) сидели в одном ряду на губернаторском приеме в филармонии. Но за всю церемонию не обменялись ни одной репликой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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