Россия оказалась в центре борьбы двух европейских лидеров

Поэтому новый канцлер Германии едет в Москву

14 февраля 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем ожидаются насыщенными и непростыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия оказалась в центре борьбы между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном за лидерство в ЕС. Оба пытаются заработать очки, внеся свой вклад в разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Эта тема стала ключевой в переговорах Макрона и, как ожидается, будет основной на встрече Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, считают эксперты. Путин, по словам политологов, показывает готовность к диалогу и компромиссам по всем дискуссионным темам. Визит канцлера Германии в Москву намечен на 15 февраля. До сих пор Путин и Шольц лишь единожды говорили по телефону. Этот разговор состоялся в декабре 2021 года — сразу после вступления канцлера в должность. Тогда лидеры обсуждали европейскую безопасность, конфликт на юго-востоке Украины. Эти же темы, как ожидается, станут ключевыми и на предстоящих переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами 14 февраля. После ухода с посла канцлера ФРГ Ангелы Меркель между ее сменщиком Олафом Шольцем (справа) и лидером Франции Эммануэлем Макроном (слева) развернулась негласная борьба за первенство в ЕС Фото: Bundesregierung\Denzel Перед встречей с Владимиром Путиным Шольц отправился в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. С ним же неделей ранее и по тому же вопросу переговоры вел президент Франции Эммануэль Макрон (он наоборот сначала встретился с Путиным и только потом с Зеленским). Макрон считается конкурентом Шольца в негласной борьбе за лидерство в ЕС, которая развернулась после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель в декабре 2021 года, отмечают эксперты URA.RU. Но французский лидер находится в менее выгодной позиции: в апреле ему предстоят президентские выборы, а Шольц — уже избранный канцлер, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Отчасти это подтверждают и слова главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы. Говоря о визите Макрона в Киев, он заявил, что президент Франции «приехал с мыслями [по разрешению украинского конфликта], а не с предложениями». О неких «идеях по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины» Макрон говорил и в Москве. Для федерального канцлера Олафа Шольца (на фото) переговоры с президентом РФ Владимиром Путным станут первыми в его карьере Фото: Bundesregierung\Denzel На фоне неопределенной позиции французского лидера «Шольц попытается показать незыблемость лидерского статуса в Европе для Германии», считает эксперт Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. Выбрав первой точкой визита Киев, Шольц пытается «продемонстрировать, что Россия является стороной конфликта, причем стороной агрессивной по отношению к стране-жертве — Украине». Германские власти сохраняют в отношении России жесткую риторику. Так, вновь избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Путина «искать путь, который гарантирует мир в Европе». «Мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — заявил Штайнмайер, обращаясь к Путину в своей первой речи после переизбрания. Конфликт на юго-востоке Украины был создан не без участия немецких политиков в 2014 году, отмечают эксперты Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Символично, что Штайнмайер вновь избран президентом Германии накануне визита Шольца в Киев и в Москву — 13 февраля. В 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, именно он был главой МИД ФРГ, и именно Германия играла в этом процессе ключевую роль, напомнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. «Штайнмайер обещал транзитную сделку, транзитный период для [экс-президента Украины Виктора] Януковича, но потом эта сделка провалилась. „Формула Штайнмайера“ [о предоставлении особого статуса ЛДНР] — это тоже немецких рук дело», — отметил Гасанов. Ожидается, что на личной встрече Путин и Шольц также обсудят запуск проекта «Северный поток — 2», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне визита немецкого канцлера. Вместе с тем у Шольца «есть понимание того, что это коммерческий проект, который нужен экономике Германии», убежден политолог Кошкин. «Германия без дешевого природного газа перестанет быть ведущей экономкой и газовым хабом в Европе. Германии очень нужен „Северный поток — 2“. Главное — найти точки соприкосновения и решить, как запустить этот взаимовыгодный проект», — убежден Кошкин. Эксперты считают, что президент США Джо Байден (справа) подталкивает канцлера Германии Олафа Шольца (слева) к конфликту с Россией Фото: Bundesregierung\Kugler Однако сорвать эту сделку пытаются США, на это провоцировал Шольца американский президент Джо Байден во время визита канцлера в Соединенные Штаты. Поэтому сложно сказать, как поведет себя федеральный канцлер в переговорах по энергетическому проекту, отмечают эксперты. Взамен США обещают «рассмотреть возможность строительства газопровода между Испанией и Германией», пишет испанская газета Vanguardia. В купе с заявлениями Шольца по поводу «военной угрозы Украине» со стороны России, по мнению политолога Константина Двинского, это означает, что при Шольце началась «полная утрата суверенитета» Германии, написал эксперт в своем ТГ-канале «Клуб Двинского». Возможно, на встрече с Путиным что-то изменится, отмечает политолог Евгения Войко. Эксперт не исключает, что Шольц будет «более открыт [чем с Байденом]». «Диаметрально противоположных подходов ждать не стоит. Но ожидается, что Шольц скажет что-то самостоятельное, независимое от США по поводу „Северного потока — 2“», — отметила Войко. От запуска проекта «Северный поток — 2» зависит энергетическая безопасность не только Германии, но и значительной части Европы Фото: media.gazprom-neft.ru Несмотря на недружественную риторику немецкого лидера в отношении РФ, российский президент намерен сближать позиции Москвы и Берлина, убеждена Войко. Об этом же Путин заявил еще в октябре прошлого года на заседании экспертного клуба «Валдай». На тот момент Олаф Шольц был основным кандидатом на пост федерального канцлера. Путин уже тогда прогнозировал, что «коалиция [после выборов] в Германии намечается довольно сложная», в ней будут «разнонаправленные политические взгляды». 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Россия оказалась в центре борьбы между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном за лидерство в ЕС. Оба пытаются заработать очки, внеся свой вклад в разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Эта тема стала ключевой в переговорах Макрона и, как ожидается, будет основной на встрече Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, считают эксперты. Путин, по словам политологов, показывает готовность к диалогу и компромиссам по всем дискуссионным темам. Визит канцлера Германии в Москву намечен на 15 февраля. До сих пор Путин и Шольц лишь единожды говорили по телефону. Этот разговор состоялся в декабре 2021 года — сразу после вступления канцлера в должность. Тогда лидеры обсуждали европейскую безопасность, конфликт на юго-востоке Украины. Эти же темы, как ожидается, станут ключевыми и на предстоящих переговорах, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами 14 февраля. Перед встречей с Владимиром Путиным Шольц отправился в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. С ним же неделей ранее и по тому же вопросу переговоры вел президент Франции Эммануэль Макрон (он наоборот сначала встретился с Путиным и только потом с Зеленским). Макрон считается конкурентом Шольца в негласной борьбе за лидерство в ЕС, которая развернулась после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель в декабре 2021 года, отмечают эксперты URA.RU. Но французский лидер находится в менее выгодной позиции: в апреле ему предстоят президентские выборы, а Шольц — уже избранный канцлер, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Отчасти это подтверждают и слова главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы. Говоря о визите Макрона в Киев, он заявил, что президент Франции «приехал с мыслями [по разрешению украинского конфликта], а не с предложениями». О неких «идеях по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины» Макрон говорил и в Москве. На фоне неопределенной позиции французского лидера «Шольц попытается показать незыблемость лидерского статуса в Европе для Германии», считает эксперт Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. Выбрав первой точкой визита Киев, Шольц пытается «продемонстрировать, что Россия является стороной конфликта, причем стороной агрессивной по отношению к стране-жертве — Украине». Германские власти сохраняют в отношении России жесткую риторику. Так, вновь избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Путина «искать путь, который гарантирует мир в Европе». «Мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — заявил Штайнмайер, обращаясь к Путину в своей первой речи после переизбрания. Символично, что Штайнмайер вновь избран президентом Германии накануне визита Шольца в Киев и в Москву — 13 февраля. В 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, именно он был главой МИД ФРГ, и именно Германия играла в этом процессе ключевую роль, напомнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. «Штайнмайер обещал транзитную сделку, транзитный период для [экс-президента Украины Виктора] Януковича, но потом эта сделка провалилась. „Формула Штайнмайера“ [о предоставлении особого статуса ЛДНР] — это тоже немецких рук дело», — отметил Гасанов. Ожидается, что на личной встрече Путин и Шольц также обсудят запуск проекта «Северный поток — 2», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне визита немецкого канцлера. Вместе с тем у Шольца «есть понимание того, что это коммерческий проект, который нужен экономике Германии», убежден политолог Кошкин. «Германия без дешевого природного газа перестанет быть ведущей экономкой и газовым хабом в Европе. Германии очень нужен „Северный поток — 2“. Главное — найти точки соприкосновения и решить, как запустить этот взаимовыгодный проект», — убежден Кошкин. Однако сорвать эту сделку пытаются США, на это провоцировал Шольца американский президент Джо Байден во время визита канцлера в Соединенные Штаты. Поэтому сложно сказать, как поведет себя федеральный канцлер в переговорах по энергетическому проекту, отмечают эксперты. Взамен США обещают «рассмотреть возможность строительства газопровода между Испанией и Германией», пишет испанская газета Vanguardia. В купе с заявлениями Шольца по поводу «военной угрозы Украине» со стороны России, по мнению политолога Константина Двинского, это означает, что при Шольце началась «полная утрата суверенитета» Германии, написал эксперт в своем ТГ-канале «Клуб Двинского». Возможно, на встрече с Путиным что-то изменится, отмечает политолог Евгения Войко. Эксперт не исключает, что Шольц будет «более открыт [чем с Байденом]». «Диаметрально противоположных подходов ждать не стоит. Но ожидается, что Шольц скажет что-то самостоятельное, независимое от США по поводу „Северного потока — 2“», — отметила Войко. Несмотря на недружественную риторику немецкого лидера в отношении РФ, российский президент намерен сближать позиции Москвы и Берлина, убеждена Войко. Об этом же Путин заявил еще в октябре прошлого года на заседании экспертного клуба «Валдай». На тот момент Олаф Шольц был основным кандидатом на пост федерального канцлера. Путин уже тогда прогнозировал, что «коалиция [после выборов] в Германии намечается довольно сложная», в ней будут «разнонаправленные политические взгляды».