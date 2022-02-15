Батюшка-лыжник из Верхотурья рассказал, как снял первый TikTok

Иерею Иванову помог случай. Об этом, а также о других хобби — в разговоре с URA.RU

15 февраля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Иванов занимался на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Настоятель Верхотурского (Свердловская область) Свято-Троицкого собора иерей Владимир Иванов, покоривший TikTok видео, где он катается на лыжах, рассказал, что регулярно занимается спортом. На лыжи его поставила тренер спортшколы «Динамо» в Екатеринбурге Валентина Стремоусова. Об этом, а также о том, как пришла идея записать первое видео для TikTok, он рассказал URA.RU. — Владимир, расскажите, помните, как в первый раз встали на лыжи? — Увлечению моему много лет — начал заниматься в школе, и мне понравилось. В Екатеринбурге есть спортивная база «Динамо», она в простонародье называется «Биатлон», потому что там биатлонисты тренируются. И я классе в 11-м туда ездил, заходил к тренеру Валентине Михайловне. И она меня направляла в плане [лыжной] техники. — Как в конечном итоге сложилось? Как пришла в голову идея записать видеоролик? — Просто [лыжи] не забросил: и в институте бегал, и когда работал, и даже позднее, в семинарии занимался. Правда, когда переехал Верхотурье, немного забросил. А совсем недавно решил возобновить и спонтанно видео записали. Просто был свободный вечер, было хорошее настроение. Заранее не планировалось. Есть у меня друг Никита [Зеленюк]. Я ему позвонил, говорю: «Время есть? Давай чего-нибудь запишем». В итоге этим видео поздравили людей с праздником — Днем Екатеринбургских святых. — Было ли предчувствие, что видео привлечет так много внимания? — Не ожидал, что будет такое внимание. Максимум, за чем я слежу, это за своей страницей во «ВКонтакте». А про TikTok и все прочее — мне друзья рассказывают и такие люди, как вы, журналисты. — Увлекаетесь чем-нибудь еще, помимо катания на лыжах? — Да летом огородом занимаюсь, морковку сею. Но это так… Сейчас почти ничем другим не успеваю заниматься: служба, дом. Ранее сообщалось, что настоятель Верхотурского Свято-Троицкого собора иерей Владимир Иванов снялся на видео, где катается по городу на лыжах. К вечеру 14 февраля видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Настоятель Верхотурского (Свердловская область) Свято-Троицкого собора иерей Владимир Иванов, покоривший TikTok видео, где он катается на лыжах, рассказал, что регулярно занимается спортом. На лыжи его поставила тренер спортшколы «Динамо» в Екатеринбурге Валентина Стремоусова. Об этом, а также о том, как пришла идея записать первое видео для TikTok, он рассказал URA.RU. — Владимир, расскажите, помните, как в первый раз встали на лыжи? — Увлечению моему много лет — начал заниматься в школе, и мне понравилось. В Екатеринбурге есть спортивная база «Динамо», она в простонародье называется «Биатлон», потому что там биатлонисты тренируются. И я классе в 11-м туда ездил, заходил к тренеру Валентине Михайловне. И она меня направляла в плане [лыжной] техники. — Как в конечном итоге сложилось? Как пришла в голову идея записать видеоролик? — Просто [лыжи] не забросил: и в институте бегал, и когда работал, и даже позднее, в семинарии занимался. Правда, когда переехал Верхотурье, немного забросил. А совсем недавно решил возобновить и спонтанно видео записали. Просто был свободный вечер, было хорошее настроение. Заранее не планировалось. Есть у меня друг Никита [Зеленюк]. Я ему позвонил, говорю: «Время есть? Давай чего-нибудь запишем». В итоге этим видео поздравили людей с праздником — Днем Екатеринбургских святых. — Было ли предчувствие, что видео привлечет так много внимания? — Не ожидал, что будет такое внимание. Максимум, за чем я слежу, это за своей страницей во «ВКонтакте». А про TikTok и все прочее — мне друзья рассказывают и такие люди, как вы, журналисты. — Увлекаетесь чем-нибудь еще, помимо катания на лыжах? — Да летом огородом занимаюсь, морковку сею. Но это так… Сейчас почти ничем другим не успеваю заниматься: служба, дом. Ранее сообщалось, что настоятель Верхотурского Свято-Троицкого собора иерей Владимир Иванов снялся на видео, где катается по городу на лыжах. К вечеру 14 февраля видео набрало около полумиллиона просмотров в TikTok.