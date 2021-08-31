Путин четыре дня будет гасить протест на Дальнем Востоке

Владимир Путин прибудет на Дальний Восток 1 сентября Фото: Kremlin.ru

Российские власти намерены расширить взаимодействие с Японией и Китаем, чтобы погасить протестные настроения на Дальнем Востоке перед сентябрьскими выборами. Так эксперты трактуют четырехдневную поездку в регион президента Владимира Путина. Ожидается, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который он посетит, будут заключены соглашения с азиатскими странами о развитии Дальнего Востока. Это позволят федеральному центру укрепить свои позиции в своевольной территории, считают политологи.

Владимир Путин 1 сентября отправится в четырехдневную поездку по Дальнему Востоку. В День знаний глава государства посетит всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где встретится со школьниками, сообщили в пресс-службе Кремля. По видеосвязи президент примет участие в подписании «добровольных обязательств» участниками «Альянса по защите детей в цифровой среде» и в церемонии открытия образовательных учреждений в Дагестане. «В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко», — говорится в сообщении Кремля.

Восточный экономический форум был основан в 2015 году Фото: Kremlin.ru

Участие президента в ВЭФ начнется 2 сентября. Главе государства представят результаты и планы развития Дальнего Востока. Затем состоится совещание на эту тему. Главным событием поездки станет участие президента в пленарной сессии ВЭФ 3 сентября. В онлайн-формате выступят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. «Глава Российского государства также пообщается в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума», — отметили в пресс-службе Кремля. 4 сентября Путин посетит космодром Восточный в Амурской области.

Во время премьерства Синдзо Абэ Япония начала вкладываться в инфраструктуру Дальнего Востока Фото: Официальный сайт Президента РФ

Во время форума внимание экспертного сообщества будет приковано к ожидаемым заявлениям о взаимодействии с Японией, отметил в разговоре с URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В частности, может быть продолжен диалог по статусу Южных Курил (23 июля Владимир Путин анонсировал «беспрецедентные» экономические предложения по островам для азиатских партнеров). Но значительно более перспективными политологу кажутся соглашения с японской делегацией по сотрудничеству в сфере развития энергетики, логистики, и городской среды Дальнего Востока.

«Во время премьерства Синдзо Абэ (ушел с должности в 2020 году) у нас появился набор проектов, разбросанных по разным городам Дальнего Востока и направленных на передачу современных технологий в российские отрасли с предусмотренной прибылью для японских инвесторов.

Японцы создают высокотехнологичные теплицы, участвуют в урбанистической политике, проектируют и модернизируют транспортные сети. У Японии и России есть интерес к расширению такого сотрудничества.

России необходимо совершенствовать структуру внешней торговли и повышать долю азиатских стран [на АТЭС сейчас приходится 33%, из которых 18% — на Китай]. Японцы же видят усиление Китая и одновременное ослабление США, и им важно налаживать связи с другими крупными державами в Азии — Россией и Индией прежде всего», — сказал URA.RU Кашин.

Эксперты ожидают, что на форуме будут приняты решения по восстановлению бизнес-связей с Китаем Фото: Pixabay

Японская сторона уже выражала интерес к новым совместным проектам на Дальнем Востоке. В августе прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова и посла Японии в Москве Тоехису Кодзуки, посвященная подготовке к ВЭФ. На ней японский дипломат заявил, что Токио нацелен «на обсуждение направления развития Дальнего Востока», сообщал ТАСС. «Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией», — сказал Тоехису Кодзуки.

Важные договоренности могут быть достигнуты и с Китаем, заметил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, востоковед Андрей Карнеев. Он напомнил, что с начала пандемии коронавируса Москва и Пекин так не вернулись к нормальному авиасообщению, что нарушает торгово-экономические связи и мешает российским предпринимателям, чей бизнес зависит от китайским партнеров и поставщиков. «О массовом перемещении людей из России в Китай и обратно, в том числе связанным с бизнесом, говорить пока невозможно. Китай предпринял огромные усилия по борьбе с коронавирусом и занимает в этом плане жесткую позицию — они не хотят подвергать себя риску», — сказал Карнеев.

Возможные соглашения важны российским властям не только в плане развития международных связей, но и с точки зрения снижения протестных настроений на Дальнем Востоке перед сентябрьскими выборами в Госдуму, заметил в разговоре с URA.RU научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлев. В 2016 году во время аналогичной кампании лишь один регион Дальневосточного федерального округа дал «Единой России» количество голосов, превышающее среднероссийское (54,2%), — это Чукотка (58,8%). Тогда как в других территориях КПРФ и ЛДПР сумели набрать больше 20%, хотя в целом по стране получили тогда 13,34% и 13,14% голосов соответственно.

«Своеобразие Дальнего Востока состоит в том, что там сильна фронтальная психология по принципу «ты нам не мешай, остальное сами сделаем».

Данный форум с электоральной точки зрения даст продемонстрировать перспективы развития региона, причем опирающиеся на позиции федерального центра. Форум позволит объявить о новых инвестициях и соглашениях, работающих на производительность труда, а как следствие на повышение уровня доходов и повышение качества жизни», — резюмировал Журавлев.