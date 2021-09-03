Путин поставил точку в споре с Японией из-за Курил

Владимир Путин дал понять, что Курилы не отдаст, несмотря на договор 65-летней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поставил точку в споре с Японией по статусу Южных Курил, длившийся 65 лет. На главном событии Восточного экономического форума, пленарном заседании, он обозначил, что Москва больше не будет решать судьбу островов в двустороннем порядке и поставил под вопрос силу декларации 1956 года, определяющую отношения двух стран. Тем самым Путин снял угрозы, которые возникли бы в случае передачи островов, считают эксперты, но это может лишить Дальний Восток японских инвестиций.

Для российских участников ВЭФ попадание на пленарную сессию с участием президента Путина было своего рода победой. И дело не только в восьмичасовом перелете из Москвы (а некоторые собеседники URA.RU летели с пересадками до двух суток), но и в том, что организаторы из-за угрозы коронавируса сократили число гостей с восьми тысяч до четырех тысяч. До «пленарки» в этот раз добралось в два раза меньше депутатов Госдумы, чем в 2019 году, поделился с URA.RU один из участников в кулуарах. Впрочем член комитета по экономической политике Андрей Ветлужских, который сумел приобрести билет на ВЭФ, заверил, что многие парламентарии не приехали, так как заняты выборами.

Александр Шохин назвал Дальний Восток «окном в Азию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ожидании президента участники обсуждали его выступление на совещании по развитию Дальнего Востока 2 сентября, где он объявил о планах России стать частью «бурно развивающейся» Азии. Президент РСПП Александр Шохин в разговоре с URA.RU согласился, что Дальний Восток — это «окно» в Азию, но, по его словам, у иностранных инвесторов есть сомнения в инфраструктуре региона. «Частично они правы. Мы понимаем, что Дальний Восток требует огромных вложений», — поделился Шохин.

Не все разговоры были сугубо про инвестиции и бизнес. Например, две пожилых дамы на задних рядах с задором обсуждали местные пляжи и восхищались камчатскими крабами. Уже в другой части зала двое мужчин в серых костюмах, приветствуя друг друга, тоже первым делом обсудили досуг. «Как вода?» — спросил один. «С водой все замечательно!» — ответил другой с такой загадочной улыбкой, что показалось, будто это был какой-то шифр.

Борис Титов скучал в одиночестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выделялся бизнес-омбудсмен, лидер «Партии роста» Борис Титов, который, пока остальные участники активно общались и жали друг другу руки, одиноко сидел на своем кресле и глядел в телефон. «Возможно, его выборы так измотали», — предположил один из форумцев.

Сигналом о скором появлении Путина стал красочный ролик на экране, демонстрирующий красоты и богатства Дальнего Востока. Глава государства дождался, пока видео закончится, поднялся на сцену и произнес речь о «духе первооткрывателей» у местных жителей, которые «идут вперед, дерзают, добиваются результатов». «Ну, а для России, для страны это имеет колоссальное значение — развитие Дальневосточного региона. Это перспектива развития нашей страны не на десятилетия, а на столетия вперед», — подчеркнул Путин и перешел к рассказу о мерах поддержки, которые готовит федеральный центр.

Владимир Путин объявил, что на Курилах будет особая экономическая зона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Речь шла о развитии железных дорог, открытии производств стройматериалов, запуске контейнерных перевозок по Севморпути, строительстве новых источников энергии, дополнительных мерах поддержки населения. Но если эти темы уже звучали ранее на форуме, то впервые глава государства раскрыл подробности создания особой экономической зоны на Южных Курилах. Присутствующие там компании на 10 лет будут освобождены от части основных налогов, для них будут снижены страховые взносы и введен режим свободной таможенной зоны. «Преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров», — подчеркнул Путин.

К теме Японии президент вскоре вернулся, но уже говорил не о бизнесе, а о политике. Президент назвал «нонсенсом» отсутствие между Россией и азиатским государством мирного договора, который страны не могут заключить более полувека из-за спора о принадлежности четырех островов Южных Курил. «Мы всегда говорили, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. И мы никогда не отказываемся от диалога по мирному договору», — сказал Путин. Но напомнил, что принятая в прошлом году поправка в Конституцию РФ ввела норму о неделимости российской территории. Модератор, телеведущий Сергей Брилев на это уточнил: «Поправки в Конституцию аннулируют декларацию 50-х годов?» «Надо посмотреть внимательно на декларацию и на то, что изложено в Конституции, и сделать соответствующие выводы», — ответил президент.

Президент напомнил что год назад россияне проголосовали за новую Конституцию, где говорится о неделимости государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Речь шла о российско-японской декларации 1956 года, в которой СССР и Япония условились о передаче Токио двух из четырех спорных островов сразу после подписания мирного договора, но затем японская сторона отказалась от выполнения обязательств, требуя изменить условия. На протяжении 65 лет вокруг документа шли споры. При этом его важность для отношений двух стран — огромна, отметил в разговоре с URA.RU научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, член международного клуба «Валдай» Иван Сафранчук. По его словам, декларация устанавливает дипломатические отношения между Россией и Японией, и отказ от нее приведет к разрыву всяческих связей.

«Мы находимся в ситуации, когда и выполнить декларацию невозможно, но и отказаться от нее тоже. Раньше был настрой, что этот территориальный спор — проблема будущих поколений. Но сейчас Россия дала понять Японии, что для нее этой проблемы больше нет, и откладывать здесь нечего», — сказал Сафранчук.

Япония лишилась исключительного права участвовать в проектах на Курилах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На это указывает и решение Путина о создании особой экономической зоны на Южных Курилах, отметил в разговоре с URA.RU гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов. По его словам, в заявлении Путина знаковое то, что преференции будут не только для японцев, но и для других иностранных инвесторов. «Таким образом проект особой экономической зоны выводится за рамки отношений России и Японии, что вряд ли понравится японцам. С их точки зрения надо сначала определить статус территорий в рамках двусторонних переговоров и преференции прежде всего должны быть даны японцам. Принятое решение означает отход от попыток превратить территорию в сферу совместного развития, когда Россия и Япония что-то делали бы там вместе», — объяснил политолог.

Причиной для такого решения стали не только поправки в Конституцию, считает Кортунов. «Если есть политическая воля, то при наличии декларации возможно найти юридические формулировки», — сказал он. По его мнению, дело еще в том, что передача островов ведет к новой военной угрозе. «В случае передачи островов, Япония не смогла бы гарантировать России, что там не будут размещены американские военные базы и ракеты. А в таком случае США заперли бы для России выход из Охотского моря — это бы имело серьезные стратегические потери», — сказал эксперт.

Но ожидать, что Япония теперь пойдет на какие-то уступки, не стоит, считает член «Совета по внешней и оборонной политике» Сергей Ознобищев. По его мнению, принятая Москвой позиция будет иметь и негативные последствия. «Японцы — крайне принципиальны. Для них считается невозможным переступить через какие-то нерешенные вопросы. А Курилы висят тяжелейшим грузом на их внешней политике. Полагаю, что в итоге это делает невозможным какие-либо инвестиции высокотехнологичной и инновационной Японии в Дальний Восток, которому необходимо привлекать капитал для развития», — заключил Ознобищев.