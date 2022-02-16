Николай Патрушев собирает губернаторов УрФО из-за мигрантов

16 февраля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Встреча запланирована на 18 февраля и будет посвящена вопросам безопасности в регионах Урала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев собирает совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Встреча запланирована на 18 февраля и будет посвящена вопросам безопасности в регионах Урала, в частности — теме мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. Информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «Патрушев в режиме ВКС проведет совещание 18 февраля. Участие примут полномочный представитель президента [Владимир Якушев], главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств», — поделились в Совбезе. Согласно предварительной повестке встречи, основной темой станет «обсуждение дополнительных мер по противодействию незаконной миграции, усилению контроля за миграционными потоками, социально-культурной адаптацией и интеграцией мигрантов». Подобные совещания Николай Патрушев проводит в каждом федеральном округе по различным вопросам национальной безопасности. Секретарь Совбеза посещает регионы, предприятия и организации, воинские части, проводит встречи с губернаторами. В 2021 году совещание с представителями УрФО состоялось в Ханты-Мансийске. В этом году из-за пандемии коронавируса принято решение провести совещание онлайн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев собирает совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Встреча запланирована на 18 февраля и будет посвящена вопросам безопасности в регионах Урала, в частности — теме мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. Информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «Патрушев в режиме ВКС проведет совещание 18 февраля. Участие примут полномочный представитель президента [Владимир Якушев], главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств», — поделились в Совбезе. Согласно предварительной повестке встречи, основной темой станет «обсуждение дополнительных мер по противодействию незаконной миграции, усилению контроля за миграционными потоками, социально-культурной адаптацией и интеграцией мигрантов». Подобные совещания Николай Патрушев проводит в каждом федеральном округе по различным вопросам национальной безопасности. Секретарь Совбеза посещает регионы, предприятия и организации, воинские части, проводит встречи с губернаторами. В 2021 году совещание с представителями УрФО состоялось в Ханты-Мансийске. В этом году из-за пандемии коронавируса принято решение провести совещание онлайн.