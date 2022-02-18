Власти Донбасса начали подготовку к войне

Спецрепортаж URA.RU из Донецка, который уже привык к опасности

19 февраля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Типичное объявление для Донецка, наводненного оружием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Война на Украине В ДНР началась массовая эвакуация людей, в Донецке — вой сирен и автомобильные пробки у блокпостов по дороге, ведущей в Россию. Жители республиканской столицы сейчас находятся в подвешенном состоянии и не знают, чего ждать в ближайшие дни — войны или пугающего затишья. О том, как обстоят дела в главном городе Донбасса и что происходит на границе — в материале URA.RU. «Много журналистов — это не к добру» Название бульвара отсылает к событиям 2014 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На погранпереходе с ДНР у ростовского городка Матвеев Курган днем в пятницу скопились большие пробки из автомобилей, едущих в Донбасс из России. Большая очередь из 50-70 человек скопилась и на пешей проходной. Из разговоров в очереди становится понятно, что такой трафик в пятницу со стороны России дело обычное — многие едут с работы из Ростовской области на родину, повидать родных и близких. «А вы тоже журналист? Зачастили вы к нам в последнее время. Когда сюда едет много журналистов — это не к добру. Значит, ничего хорошего ждать не стоит», — говорит мне то ли шутя, то ли всерьез сотрудник пограничной службы ДНР. На посту скопилось и много людей, стремящихся покинуть Донбасс. Но сделать это могут лишь женщины с детьми, мужчин без прописки в России за пределы республики не выпускают. Новость по теме Глава ДНР Пушилин назвал сроки нападения Украины на ДНР. «Ситуация критическая» Кафе рядом с КПП переполнено. Там сидит множество людей, которых новость о том, что въехать в Россию им не получится, застала лишь на границе. Семьи решают, как им быть дальше. Разделяться или возвращаться домой — как в Донецк, так и прилегающие к границе с Украиной города и поселки. Там, где сейчас стреляют, и откуда власти ДНР вывозят людей. Машину от российской границы до Донецка корреспондентам URA.RU пришлось искать полчаса, хотя особого спроса на такси на границе не наблюдается. Многие рассчитывают на попутку, другие ждут автобуса, который бывает здесь раз в несколько часов. Наконец, находим переполненный мужчинами минивэн. С каждого по 1000 рублей за проезд до Донецка. Кроме нас в машине все местные. В разговорах между собой пассажиры в основном обсуждают происходящее сейчас на линии соприкосновения. Тон беседы отнюдь не мрачный, а все последние новости, касающиеся участивших обстрелов со стороны Украины, встречают шутками и громким смехом. Кажется, что эти люди уже давно смирились с той реальностью, которая для нас, только что пересекших границу, кажется дикой. А ведь обсуждают и возможные бомбежки города. «От Донецка, похоже, в скором времени и так ничего не останется, потому что он нафиг никому не нужен», — восклицает один из пассажиров. Государственный флаг ДНР над правительственным зданием в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Судя по разговорам, многие жители ДНР рассчитывают на социальные выплаты от России. Это один из основных мотивом при получении гражданства. Однако наши соседи по такси подчеркивают, что выдача российских паспортов в ДНР организована в «добровольно-принудительном» порядке. И не все довольны таким порядком вещей. По пути от границы в Донецк накануне выставили несколько блокпостов. Вооруженные мужчины в масках останавливают каждую проезжающую машину и у всех проверяют паспорта. А вот на выезде из Донецка в сторону границы с Россией можно заметить большие пробки на блокпостах. Это — результат объявленной в республике эвакуации, что мгновенно вызвало большие очереди на автозаправках и, по словам местных, дефицит бензина. Раз в несколько часов в городе воет сирена, а у дома правительства взорвался военный УАЗ. На самом деле, у стороннего наблюдателя возникает диссонанс: в городе по-военному тревожно, десятки автомобилей устремляются в сторону России, но при этом на улицах нет паники, люди идут с работы домой, неспешным шагом гуляет молодежь. Такое ощущение, что часть жителей действительно паникует или просто нашла повод уехать в Россию, а другие никуда не собираются. Хотя на границе с РФ со стороны Донбасса в ночь на субботу будет развернут палаточный лагерь для беженцев, а власти форсируют процесс. Силовики на взводе Новость по теме Первые автобусы с беженцами покинули Донбасс. Видео Впрочем, силовые структуры ДНР явно находятся на взводе. Корреспонденты URA.RU при приезде в город первым делом отправились за аккредитацией в администрацию. Вместо же разрешительных документов, нас задержала местная полиция. Люди с шевронами местных силовиков попросили нас проехать с ними в местный РУВД. К слову, камуфляж в Донецке в моде. На улицах очень много мужчин предпочитают спортивным и деловым костюмам именно военную камуфляжную форму. Это сразу бросается в глаза. РУВД Ворошиловского района, куда привезли журналистов агентства, внешне ничем не отличается от аналогичных заведений в России. За железной входной дверью решетчатые ворота, которые завешаны щитами, обычно применяемыми полицией при разгоне митингов. Странная мера предосторожности, но выглядит действительно устрашающе. В целом местное РУВД — это классическое отделение полиции, вот только одеты сотрудники в камуфляж и больше напоминают военных, нежели полицейских. После двухчасовой беседы и проверки документов нас отпустили и пожелали удачи. «Какая эвакуация? У меня сын гулять ушел» «Страшно наблюдать, как большой и богатый город за эти годы пришел в упадок. Мы ведь когда-то жили очень хорошо. Донецк был сказкой — второй столицей. Увы, но эта бесконечная война постепенно убивает наш город. После восьми вечера на улицах уже почти нет людей, а ведь до 2014 года здесь кипела ночная жизнь. Да и наша красавица „Донбасс-Арена“ постепенно рушится», — сокрушается местная жительница Алина. Идея Новороссии в Донбассе жива до сих пор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Донецк и вправду сейчас напоминает статного молодого человека, который уже давно и тяжко болеет. В центре города, где когда-то кипела деловая жизнь, множество пустующих деловых центров. «Ну, а кто будет обслуживать эти здания, если арендаторов нет? Наш город вообще весь сейчас похож на эти заброшенные здания. И это не претензия к властям, ни в коем случае. Они и так делают, что могут, так что чего еще ждать в условиях бесконечного ожидания войны», — говорит еще одна наша собеседница. В продуктовом супермаркете в центре Донецка большая очередь на кассе. Нет, люди не закупаются впрок, просто в магазине не хватает продавцов. Все слегли с коронавирусом. Спрашиваем у наших товарищей по очереди на счет проходящей эвакуации. «Лично я ни на какую эвакуацию не собираюсь. У нас вон налоговая проверка сейчас на работе, а они эвакуацию объявили. Сын у меня тоже сегодня гулять убежал, так что нам не до эвакуации. Хотя некоторые из соседей уезжают. Видимо им есть, куда ехать. Тем более Россия обещала каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Может за этим едут? Нам просто и ехать-то некуда, поэтому останемся», — делится своими планами на ближайшее будущее жительница Донецка Татьяна. Поздним пятничным вечером в Донецке тихо. Не слышно ни стрельбы, ни грохота разрывающихся мин. Впрочем, в центре города не слышно вообще ничего, здесь даже почти не ездят автомобили, что может показаться странным любому жителю мегаполиса. В городе продолжается эвакуация женщин и детей, которых уже готовы принять в России. Точки сбора организованы по всему Донецку, а также в Макеевке, Горловке, Докучаевке и ряде других населенных пунктов. 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В ДНР началась массовая эвакуация людей, в Донецке — вой сирен и автомобильные пробки у блокпостов по дороге, ведущей в Россию. Жители республиканской столицы сейчас находятся в подвешенном состоянии и не знают, чего ждать в ближайшие дни — войны или пугающего затишья. О том, как обстоят дела в главном городе Донбасса и что происходит на границе — в материале URA.RU. «Много журналистов — это не к добру» На погранпереходе с ДНР у ростовского городка Матвеев Курган днем в пятницу скопились большие пробки из автомобилей, едущих в Донбасс из России. Большая очередь из 50-70 человек скопилась и на пешей проходной. Из разговоров в очереди становится понятно, что такой трафик в пятницу со стороны России дело обычное — многие едут с работы из Ростовской области на родину, повидать родных и близких. «А вы тоже журналист? Зачастили вы к нам в последнее время. Когда сюда едет много журналистов — это не к добру. Значит, ничего хорошего ждать не стоит», — говорит мне то ли шутя, то ли всерьез сотрудник пограничной службы ДНР. На посту скопилось и много людей, стремящихся покинуть Донбасс. Но сделать это могут лишь женщины с детьми, мужчин без прописки в России за пределы республики не выпускают. Кафе рядом с КПП переполнено. Там сидит множество людей, которых новость о том, что въехать в Россию им не получится, застала лишь на границе. Семьи решают, как им быть дальше. Разделяться или возвращаться домой — как в Донецк, так и прилегающие к границе с Украиной города и поселки. Там, где сейчас стреляют, и откуда власти ДНР вывозят людей. Машину от российской границы до Донецка корреспондентам URA.RU пришлось искать полчаса, хотя особого спроса на такси на границе не наблюдается. Многие рассчитывают на попутку, другие ждут автобуса, который бывает здесь раз в несколько часов. Наконец, находим переполненный мужчинами минивэн. С каждого по 1000 рублей за проезд до Донецка. Кроме нас в машине все местные. В разговорах между собой пассажиры в основном обсуждают происходящее сейчас на линии соприкосновения. Тон беседы отнюдь не мрачный, а все последние новости, касающиеся участивших обстрелов со стороны Украины, встречают шутками и громким смехом. Кажется, что эти люди уже давно смирились с той реальностью, которая для нас, только что пересекших границу, кажется дикой. А ведь обсуждают и возможные бомбежки города. «От Донецка, похоже, в скором времени и так ничего не останется, потому что он нафиг никому не нужен», — восклицает один из пассажиров. Судя по разговорам, многие жители ДНР рассчитывают на социальные выплаты от России. Это один из основных мотивом при получении гражданства. Однако наши соседи по такси подчеркивают, что выдача российских паспортов в ДНР организована в «добровольно-принудительном» порядке. И не все довольны таким порядком вещей. По пути от границы в Донецк накануне выставили несколько блокпостов. Вооруженные мужчины в масках останавливают каждую проезжающую машину и у всех проверяют паспорта. А вот на выезде из Донецка в сторону границы с Россией можно заметить большие пробки на блокпостах. Это — результат объявленной в республике эвакуации, что мгновенно вызвало большие очереди на автозаправках и, по словам местных, дефицит бензина. Раз в несколько часов в городе воет сирена, а у дома правительства взорвался военный УАЗ. На самом деле, у стороннего наблюдателя возникает диссонанс: в городе по-военному тревожно, десятки автомобилей устремляются в сторону России, но при этом на улицах нет паники, люди идут с работы домой, неспешным шагом гуляет молодежь. Такое ощущение, что часть жителей действительно паникует или просто нашла повод уехать в Россию, а другие никуда не собираются. Хотя на границе с РФ со стороны Донбасса в ночь на субботу будет развернут палаточный лагерь для беженцев, а власти форсируют процесс. Силовики на взводе Впрочем, силовые структуры ДНР явно находятся на взводе. Корреспонденты URA.RU при приезде в город первым делом отправились за аккредитацией в администрацию. Вместо же разрешительных документов, нас задержала местная полиция. Люди с шевронами местных силовиков попросили нас проехать с ними в местный РУВД. К слову, камуфляж в Донецке в моде. На улицах очень много мужчин предпочитают спортивным и деловым костюмам именно военную камуфляжную форму. Это сразу бросается в глаза. РУВД Ворошиловского района, куда привезли журналистов агентства, внешне ничем не отличается от аналогичных заведений в России. За железной входной дверью решетчатые ворота, которые завешаны щитами, обычно применяемыми полицией при разгоне митингов. Странная мера предосторожности, но выглядит действительно устрашающе. В целом местное РУВД — это классическое отделение полиции, вот только одеты сотрудники в камуфляж и больше напоминают военных, нежели полицейских. После двухчасовой беседы и проверки документов нас отпустили и пожелали удачи. «Какая эвакуация? У меня сын гулять ушел» «Страшно наблюдать, как большой и богатый город за эти годы пришел в упадок. Мы ведь когда-то жили очень хорошо. Донецк был сказкой — второй столицей. Увы, но эта бесконечная война постепенно убивает наш город. После восьми вечера на улицах уже почти нет людей, а ведь до 2014 года здесь кипела ночная жизнь. Да и наша красавица „Донбасс-Арена“ постепенно рушится», — сокрушается местная жительница Алина. Донецк и вправду сейчас напоминает статного молодого человека, который уже давно и тяжко болеет. В центре города, где когда-то кипела деловая жизнь, множество пустующих деловых центров. «Ну, а кто будет обслуживать эти здания, если арендаторов нет? Наш город вообще весь сейчас похож на эти заброшенные здания. И это не претензия к властям, ни в коем случае. Они и так делают, что могут, так что чего еще ждать в условиях бесконечного ожидания войны», — говорит еще одна наша собеседница. В продуктовом супермаркете в центре Донецка большая очередь на кассе. Нет, люди не закупаются впрок, просто в магазине не хватает продавцов. Все слегли с коронавирусом. Спрашиваем у наших товарищей по очереди на счет проходящей эвакуации. «Лично я ни на какую эвакуацию не собираюсь. У нас вон налоговая проверка сейчас на работе, а они эвакуацию объявили. Сын у меня тоже сегодня гулять убежал, так что нам не до эвакуации. Хотя некоторые из соседей уезжают. Видимо им есть, куда ехать. Тем более Россия обещала каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Может за этим едут? Нам просто и ехать-то некуда, поэтому останемся», — делится своими планами на ближайшее будущее жительница Донецка Татьяна. Поздним пятничным вечером в Донецке тихо. Не слышно ни стрельбы, ни грохота разрывающихся мин. Впрочем, в центре города не слышно вообще ничего, здесь даже почти не ездят автомобили, что может показаться странным любому жителю мегаполиса. В городе продолжается эвакуация женщин и детей, которых уже готовы принять в России. Точки сбора организованы по всему Донецку, а также в Макеевке, Горловке, Докучаевке и ряде других населенных пунктов.