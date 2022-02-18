Первые автобусы с беженцами покинули Донбасс. Видео

19 февраля 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Из Донецка начали отправляться первые автобусы в Россию с детьми, женщинами и пожилыми людьми. На выезде из города образуются пробки. В первую очередь из Донбасса эвакуируют детей, затем женщин и пожилых людей, сообщает Пятый канал. Также группами вывозят из Донецка воспитанников детских домов. На выезде из города образуются пробки. Ранее сообщалось, что в центре Донецка был взорван автомобиль. Машина принадлежала начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, пишет Nation News. В Донбассе началась массовая эвакуация жителей в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе достигла такого накала, что наступление ВСУ может начаться в любой момент. В Ростовскую область был отправлен врио главы МЧС Александр Чуприян для создания условий для размещения беженцев, передает RT.