В ДНР ждут новых заявлений Путина

Спецрепортаж из Донецка, который по-прежнему боится войны и мародеров

22 февраля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Донецк с тревогой ждал решения президента Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Донецк, ждавший вечернего обращения Владимира Путина, встретил признание независимости республик Донбасса коротким карнавалом и фейерверком. За сутки до этого столица ДНР провела под обстрелами, а ее жители, с тревогой вспоминавшие события 2014—2015 годов, теперь осторожно надеются на поддержку России. Без нее жители боялись не только шальных снарядов со стороны Украины, но формально своих — опроленцев. О том, как страх произвола сводит людей с ума — в материале URA.RU Салют в тишине улиц Агитация за вступление в вооруженные силы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Окончание долгой речи Владимира Путина, итогом которой стало признание независимости ДНР и ЛНР, в Донецке встретили тишиной. Люди за восемь лет приученные к комендантскому часу после 23.00, на улицы не вышли. Лишь на площади Ленина в центре города собралась небольшая толпа, состоящая в основном из многочисленных военных корреспондентов, наводнивших республику, силовиков, госслужащих и еще пары десятков местных жителей. Люди махали российскими флагами, кричали и даже танцами выражали радость признания. «Мы ждали этого долгих восемь лет. Сколько за это время пережито. Мы сегодня вместе с мужем смотрели обращение Владимира Путина к россиянам, то есть к нам, жителям Донбасса. С 2014 годы мы остались тут, на своей земле. Пережили обстрелы, разруху. Надеемся, что Россия наведет здесь порядок» , — поделилась своей радостью местная жительница Вероника, пришедшая на площадь отметить решение России о признании республик самостоятельными. В городе по-прежнему действует комендантский час Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Однако долго шуметь, пришедшим на площадь не разрешили. В городе вот уже восемь лет действует комендантский час и после 23.00 находиться на улице запрещено. Это правило не стали отменять даже в день всеобщего триумфа. Окраины Донецка по-прежнему под обстрелом, а всеобщим ликованием могут воспользоваться диверсанты. Поэтому во избежание провокаций всех отправили по домам. Если не считать салюта и небольшой толпы на площади, Донецк встретил решение российского президента безмолвием улиц. Люди за эти годы уже свыклись с запретом на передвижение по ночам. К слову, корреспондентов URA.RU по пути в гостиницу остановила полиция. За нарушение комендантского часа нас не оштрафовали, но попросили быстрее покинуть улицы. Фактор стресса №1 Школы Донецка попали под обстрел в день, когда Россия признала республики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ночь и день, предшествовавшие признанию Донбасса, выдались для Донецка тяжелыми. Окраины города обстреливали по нескольким направлениями. Мины разорвались рядом с двумя школами в разных районах города, повредив фасад зданий и сразу несколько учебных классов. Кроме того, под минометный огонь попал шахтер — его разорванное на куски тело обнаружили утром. Возле центрального вокзала Донецка на самодельном взрывном устройстве подорвался диверсант. Школа №56 в Киевском районе Донецка находится в опасной близости от линии соприкосновения. Всего несколько километров отделяют учебное заведение и прилегающие к нему жилые кварталы от позиций ВСУ. Взрывы здесь были слышны постоянно, даже днем. Пока корреспонденты URA.RU находились возле здания школы, мощные по своей силе взрывы прогремели неоднократно, чем изрядно напугали корреспондентку французского телеканала. А вот директор школы и рабочие, устраняющие повреждения, на канонаду никак не реагируют. Взрывом выбило окна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Последний взрыв у школы прогремел около трех ночи понедельника. Напуганная шумом сторож сразу же сообщила о случившемся директору школы и вызвала МЧС, рассказывает глава учебного заведения Инна Пауциск. «В три часа ночи мне позвонила сторож нашей школы — бабушка преклонного возраста, пенсионерка. Она сообщила, что в одном из кабинетов произошел взрыв. Сама идти и проверить, что произошло, не решилась. Мы прибыли лишь утром, потому что всю ночь шел артобстрел поселка. Когда приехали, обнаружили, что повреждения получили шесть кабинетов. Один из них — кабинет трудов для девочек получил наиболее сильные повреждения. Осколками выбило стекла. Всего в школе выбило 65 стекол. Школу лишь отремонтировали несколько лет назад также после мощного артиллерийского обстрела», — рассказывает Инна. Еще одна школа, попавшая сегодня ночью под минометный огонь, расположена ближе к центру города. Кварталы поблизости обстреливают регулярно с 2014 года. Неподалеку расположен многострадальный донецкий аэропорт. Разрушения здесь в целом схожие — также поврежден фасад здания, выбиты стекла в учебных кабинетах. В полуметре от здания воронка от разорвавшегося снаряда. Однако жители домов неподалеку сомневаются, что воронка могла остаться от падения мины. Выбитые стекла в одной из школ, попавших под обстрел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Я ночью из окна видел яркую вспышку, которая предшествовала взрыву. По опыту скажу, что мины так ярко не отсвечивают, когда взрывают. Могу предположить, что здесь сделали закладку, которая затем и взорвалась. Хотя опять же, если хотели кого-то задеть, то зачем взрывать ночью. Вполне возможно, что тут работал тот же диверсант, что утром подорвался у вокзала здесь неподалеку. Его останки вон до сих пор по округе собирают», — считает Анатолий, живущий неподалеку. «Боимся повторения мародерств» Очередь в банкомат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минометные обстрелы и возможное нападение Украины далеко не единственное, что беспокоило жителей Донецка в эти дни. В городе участились разговоры о том, что на военную службу стали призывать насильно. Представители военной комендатуры ходили по квартирам и раздавали повестки. Введенный накануне лимит на снятие наличных средств привел к огромным очередям у банкоматов. Некоторые водители, занимающиеся частным извозом, решили уехать в Россию из-за боязни, что их автомобили изымут на нужды армии. На тревожные мысли людей толкал горький опыт 2014—2015 годов. «Вы же не представляете, что тогда происходило. Вам в России этого не показывали. Это сейчас ополчение романтизировали, сделали всех героями. Но ведь тогда в отряды обороны шли всякие люди. Были среди них и настоящие подонки, которые просто не хотели работать и жить мирно. В руках с оружием они получили настоящую власть. У меня сосед регулярно пьяный ходил домой с автоматом наперевес. Его пьяных выходок боялись все в округе. Сейчас многие мои знакомые таксисты решили от греха подальше уехать в Россию, потому что боятся, что как и в 2014 автомобили будут забирать. Тогда ведь могли просто поставить под ружье и забрать у тебя все. Сейчас конечно от большей части этой падали уже избавились. В армии навели порядок. Но тот опыт людям забыть сложно. Кроме того напряжение этих восьми лет ведь сильно сказывается на людях. Моя супруга работает в психиатрической клинике Донецка — она переполнена. Понимаете, каково психологическое состояние людей», — рассказывает наш водитель Анатолий. Военные ходили по домам с повестками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В разгар первой войны в Донбассе люди лишались своего бизнеса и имущества, которое уходило в руки вооруженных ополченцев, рассказала URA.RU владелица кафе в Донецке Анна. «Вы думаете, почему сейчас в городе такая тишина по вечерам? Не потому, что все уехали. Люди просто предпочитают не выходить без особой надобности из дома, не светить лишний раз свое имущество, автомобили. Многие мои знакомые опасаются, как возобновления бомбежек, так и мародерства. Я, например, тоже держу машину в паркинге, а по делам пока передвигаюсь на такси. В 2014 году здесь ведь творили, что хотели. Грабили и банкоматы, забирали автомобили. Угоняли с парковок, просто забирая ключи у людей. Я конечно не думаю, что сейчас все это повториться, но всегда лучше перестраховаться», — говорит Анна. Вечерняя речь Владимира Путина должна избавить от всех страхов жителей Донецка, положив конец и бесконечным обстрелам со стороны Украины. Во всяком случае, здесь на это искренне надеются и ждали признания республик долгих восемь лет. 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Донецк, ждавший вечернего обращения Владимира Путина, встретил признание независимости республик Донбасса коротким карнавалом и фейерверком. За сутки до этого столица ДНР провела под обстрелами, а ее жители, с тревогой вспоминавшие события 2014—2015 годов, теперь осторожно надеются на поддержку России. Без нее жители боялись не только шальных снарядов со стороны Украины, но формально своих — опроленцев. О том, как страх произвола сводит людей с ума — в материале URA.RU Салют в тишине улиц Окончание долгой речи Владимира Путина, итогом которой стало признание независимости ДНР и ЛНР, в Донецке встретили тишиной. Люди за восемь лет приученные к комендантскому часу после 23.00, на улицы не вышли. Лишь на площади Ленина в центре города собралась небольшая толпа, состоящая в основном из многочисленных военных корреспондентов, наводнивших республику, силовиков, госслужащих и еще пары десятков местных жителей. Люди махали российскими флагами, кричали и даже танцами выражали радость признания. «Мы ждали этого долгих восемь лет. Сколько за это время пережито. Мы сегодня вместе с мужем смотрели обращение Владимира Путина к россиянам, то есть к нам, жителям Донбасса. С 2014 годы мы остались тут, на своей земле. Пережили обстрелы, разруху. Надеемся, что Россия наведет здесь порядок» , — поделилась своей радостью местная жительница Вероника, пришедшая на площадь отметить решение России о признании республик самостоятельными. Однако долго шуметь, пришедшим на площадь не разрешили. В городе вот уже восемь лет действует комендантский час и после 23.00 находиться на улице запрещено. Это правило не стали отменять даже в день всеобщего триумфа. Окраины Донецка по-прежнему под обстрелом, а всеобщим ликованием могут воспользоваться диверсанты. Поэтому во избежание провокаций всех отправили по домам. Если не считать салюта и небольшой толпы на площади, Донецк встретил решение российского президента безмолвием улиц. Люди за эти годы уже свыклись с запретом на передвижение по ночам. К слову, корреспондентов URA.RU по пути в гостиницу остановила полиция. За нарушение комендантского часа нас не оштрафовали, но попросили быстрее покинуть улицы. Фактор стресса №1 Ночь и день, предшествовавшие признанию Донбасса, выдались для Донецка тяжелыми. Окраины города обстреливали по нескольким направлениями. Мины разорвались рядом с двумя школами в разных районах города, повредив фасад зданий и сразу несколько учебных классов. Кроме того, под минометный огонь попал шахтер — его разорванное на куски тело обнаружили утром. Возле центрального вокзала Донецка на самодельном взрывном устройстве подорвался диверсант. Школа №56 в Киевском районе Донецка находится в опасной близости от линии соприкосновения. Всего несколько километров отделяют учебное заведение и прилегающие к нему жилые кварталы от позиций ВСУ. Взрывы здесь были слышны постоянно, даже днем. Пока корреспонденты URA.RU находились возле здания школы, мощные по своей силе взрывы прогремели неоднократно, чем изрядно напугали корреспондентку французского телеканала. А вот директор школы и рабочие, устраняющие повреждения, на канонаду никак не реагируют. Последний взрыв у школы прогремел около трех ночи понедельника. Напуганная шумом сторож сразу же сообщила о случившемся директору школы и вызвала МЧС, рассказывает глава учебного заведения Инна Пауциск. «В три часа ночи мне позвонила сторож нашей школы — бабушка преклонного возраста, пенсионерка. Она сообщила, что в одном из кабинетов произошел взрыв. Сама идти и проверить, что произошло, не решилась. Мы прибыли лишь утром, потому что всю ночь шел артобстрел поселка. Когда приехали, обнаружили, что повреждения получили шесть кабинетов. Один из них — кабинет трудов для девочек получил наиболее сильные повреждения. Осколками выбило стекла. Всего в школе выбило 65 стекол. Школу лишь отремонтировали несколько лет назад также после мощного артиллерийского обстрела», — рассказывает Инна. Еще одна школа, попавшая сегодня ночью под минометный огонь, расположена ближе к центру города. Кварталы поблизости обстреливают регулярно с 2014 года. Неподалеку расположен многострадальный донецкий аэропорт. Разрушения здесь в целом схожие — также поврежден фасад здания, выбиты стекла в учебных кабинетах. В полуметре от здания воронка от разорвавшегося снаряда. Однако жители домов неподалеку сомневаются, что воронка могла остаться от падения мины. «Я ночью из окна видел яркую вспышку, которая предшествовала взрыву. По опыту скажу, что мины так ярко не отсвечивают, когда взрывают. Могу предположить, что здесь сделали закладку, которая затем и взорвалась. Хотя опять же, если хотели кого-то задеть, то зачем взрывать ночью. Вполне возможно, что тут работал тот же диверсант, что утром подорвался у вокзала здесь неподалеку. Его останки вон до сих пор по округе собирают», — считает Анатолий, живущий неподалеку. «Боимся повторения мародерств» Минометные обстрелы и возможное нападение Украины далеко не единственное, что беспокоило жителей Донецка в эти дни. В городе участились разговоры о том, что на военную службу стали призывать насильно. Представители военной комендатуры ходили по квартирам и раздавали повестки. Введенный накануне лимит на снятие наличных средств привел к огромным очередям у банкоматов. Некоторые водители, занимающиеся частным извозом, решили уехать в Россию из-за боязни, что их автомобили изымут на нужды армии. На тревожные мысли людей толкал горький опыт 2014—2015 годов. «Вы же не представляете, что тогда происходило. Вам в России этого не показывали. Это сейчас ополчение романтизировали, сделали всех героями. Но ведь тогда в отряды обороны шли всякие люди. Были среди них и настоящие подонки, которые просто не хотели работать и жить мирно. В руках с оружием они получили настоящую власть. У меня сосед регулярно пьяный ходил домой с автоматом наперевес. Его пьяных выходок боялись все в округе. Сейчас многие мои знакомые таксисты решили от греха подальше уехать в Россию, потому что боятся, что как и в 2014 автомобили будут забирать. Тогда ведь могли просто поставить под ружье и забрать у тебя все. Сейчас конечно от большей части этой падали уже избавились. В армии навели порядок. Но тот опыт людям забыть сложно. Кроме того напряжение этих восьми лет ведь сильно сказывается на людях. Моя супруга работает в психиатрической клинике Донецка — она переполнена. Понимаете, каково психологическое состояние людей», — рассказывает наш водитель Анатолий. В разгар первой войны в Донбассе люди лишались своего бизнеса и имущества, которое уходило в руки вооруженных ополченцев, рассказала URA.RU владелица кафе в Донецке Анна. «Вы думаете, почему сейчас в городе такая тишина по вечерам? Не потому, что все уехали. Люди просто предпочитают не выходить без особой надобности из дома, не светить лишний раз свое имущество, автомобили. Многие мои знакомые опасаются, как возобновления бомбежек, так и мародерства. Я, например, тоже держу машину в паркинге, а по делам пока передвигаюсь на такси. В 2014 году здесь ведь творили, что хотели. Грабили и банкоматы, забирали автомобили. Угоняли с парковок, просто забирая ключи у людей. Я конечно не думаю, что сейчас все это повториться, но всегда лучше перестраховаться», — говорит Анна. Вечерняя речь Владимира Путина должна избавить от всех страхов жителей Донецка, положив конец и бесконечным обстрелам со стороны Украины. Во всяком случае, здесь на это искренне надеются и ждали признания республик долгих восемь лет.