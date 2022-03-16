Свердловский ресторатор рассказал, чем можно заменить McDonald’s

Евгений Урюпин — о новом формате «вкусно, быстро и недорого». Интервью для URA.RU

15 марта 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Евгений Урюпин отмечает, что современный рынок общепита ушел далеко вперед Фото: Алексей Колчин © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уход американской компании McDonald’s с российского рынка даст новый толчок к развитию ресторанного бизнеса в России и появлению новых форматов быстрого питания. Об этом в интервью URA.RU рассказал совладелец уральских ресторанов Dong Po и Fugu Евгений Урюпин. — Ранее ресторан McDonald’s заявил, что временном закрывает своих точки в России. На ваш взгляд, что дает уход американской компании российскому рынку общественного питания? Глава компании McDonald’s Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии ресторанов сети в России Фото: Александр Ельчищев © URA.RU — Если мы оцениваем это с экономической точки зрения, то есть два варианта. Первый — рынок перераспределяется между текущими участниками, второй — кто-то предлагает что-то новое, чтобы занять освободившуюся нишу. Мы не говорим о том, что вытолкнули западную компанию с нашего рынка — они сами решили покинуть его. — Многие со скептицизмом относятся к тому, что российские рестораны смогут заменить покинувший Россию McDonald’s. Как думаете, почему сложилось такое впечатление? — Где был наш рынок общественного питания раньше? Его просто не было. Поэтому многие люди сейчас судят, что нынешние рестораторы никогда не заменят западные технологии и никогда не откроют что-то подобное McDonald’s. Но сфера общественного питания 20 лет назад и сейчас — это совершенно две разные вещи. Сейчас в России есть рестораны, которые признаны мировой общественностью и экспертами, у нас работают иностранные шеф-повара, есть рестораторы, которые создают очень крутые проекты. — Значит ли это, что современные владельцы ресторанов и кафе смогут создать свои российские бургеры и картошку-фри? Урюпин уверен, что могут появится новые форматы быстрого питания Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Ушедший McDonald’s будет заменен не каким-то конкретным продуктом, а форматом, который будет отвечать трем критериям: вкусно, быстро и недорого. Если человек предложит концепцию, при котором будут соблюдаться эти правила, это и будет замещением сектора фастфуда. Это может быть формат столовых или что-то еще. Не обязательно в меню должны быть бургеры, картошка-фри: кухня может быть абсолютно разной и ее может быть несколько. — А будет ли вообще запрос потребителей на «быстро, вкусно и недорого»? И какие форматы такого рода могут стать популярными? — Пока массово еще непонятно. Нужно будет смотреть через месяц-два. Рестораторы пока не поняли отражение экономической ситуации на благосостояние граждан. Может будут популярны форматы доставки готовой еды или недорогих полуфабрикатов, пока платежеспособность людей не начнет восстанавливаться. — Куда будут двигаться рестораторы дальше? — Платежеспособность, запрос рынка и концепция, которая рынком востребована — только совокупность всех этих факторов поможет решить, что мы будем делать на рынке дальше. Сейчас пока смотрим по ситуации. Ранее, 8 марта, на официальном сайте McDonald’s появилось заявление главы компании Криса Кемпчински, который сообщил о временном закрытии ресторанов сети в России. Эту меру он связал со спецоперацией РФ, которая сейчас проводится на Украине. Узнав о закрытии, которое ожидалось 14 марта, екатеринбуржцы осадили заведения и выстроились в гигантские очереди. Информационное агентство URA.RU заявило о готовности принять на работу сотрудников компании McDonald’s, чьи рестораны будут закрыты в России. Если столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уход американской компании McDonald’s с российского рынка даст новый толчок к развитию ресторанного бизнеса в России и появлению новых форматов быстрого питания. Об этом в интервью URA.RU рассказал совладелец уральских ресторанов Dong Po и Fugu Евгений Урюпин. — Ранее ресторан McDonald’s заявил, что временном закрывает своих точки в России. На ваш взгляд, что дает уход американской компании российскому рынку общественного питания? — Если мы оцениваем это с экономической точки зрения, то есть два варианта. Первый — рынок перераспределяется между текущими участниками, второй — кто-то предлагает что-то новое, чтобы занять освободившуюся нишу. Мы не говорим о том, что вытолкнули западную компанию с нашего рынка — они сами решили покинуть его. — Многие со скептицизмом относятся к тому, что российские рестораны смогут заменить покинувший Россию McDonald’s. Как думаете, почему сложилось такое впечатление? — Где был наш рынок общественного питания раньше? Его просто не было. Поэтому многие люди сейчас судят, что нынешние рестораторы никогда не заменят западные технологии и никогда не откроют что-то подобное McDonald’s. Но сфера общественного питания 20 лет назад и сейчас — это совершенно две разные вещи. Сейчас в России есть рестораны, которые признаны мировой общественностью и экспертами, у нас работают иностранные шеф-повара, есть рестораторы, которые создают очень крутые проекты. — Значит ли это, что современные владельцы ресторанов и кафе смогут создать свои российские бургеры и картошку-фри? — Ушедший McDonald’s будет заменен не каким-то конкретным продуктом, а форматом, который будет отвечать трем критериям: вкусно, быстро и недорого. Если человек предложит концепцию, при котором будут соблюдаться эти правила, это и будет замещением сектора фастфуда. Это может быть формат столовых или что-то еще. Не обязательно в меню должны быть бургеры, картошка-фри: кухня может быть абсолютно разной и ее может быть несколько. — А будет ли вообще запрос потребителей на «быстро, вкусно и недорого»? И какие форматы такого рода могут стать популярными? — Пока массово еще непонятно. Нужно будет смотреть через месяц-два. Рестораторы пока не поняли отражение экономической ситуации на благосостояние граждан. Может будут популярны форматы доставки готовой еды или недорогих полуфабрикатов, пока платежеспособность людей не начнет восстанавливаться. — Куда будут двигаться рестораторы дальше? — Платежеспособность, запрос рынка и концепция, которая рынком востребована — только совокупность всех этих факторов поможет решить, что мы будем делать на рынке дальше. Сейчас пока смотрим по ситуации. Ранее, 8 марта, на официальном сайте McDonald’s появилось заявление главы компании Криса Кемпчински, который сообщил о временном закрытии ресторанов сети в России. Эту меру он связал со спецоперацией РФ, которая сейчас проводится на Украине. Узнав о закрытии, которое ожидалось 14 марта, екатеринбуржцы осадили заведения и выстроились в гигантские очереди. Информационное агентство URA.RU заявило о готовности принять на работу сотрудников компании McDonald’s, чьи рестораны будут закрыты в России. Если столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.