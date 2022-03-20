Ханты-Мансийск добивается статуса постоянной столицы Паралимпиады

Церемония закрытия первых соревнований заставит все регионы завидовать ХМАО. Фоторепортаж

20 марта 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Минспорта РФ высоко оценило подготовку и организацию состязаний в регионе Фото: Правительство ХМАО статья из сюжета Паралимпийские игры-2022 Ханты-Мансийск претендует на постоянный статус города зимних игр паралимпийцев. По словам источников URA.RU, этот вопрос сейчас находится на ранней стадии обсуждения с Минспорта РФ, где высоко оценили подготовку и организацию состязаний в ХМАО. Частично эту информацию подтвердил замминистра спорта РФ на церемонии закрытии Паралимпиады. Подробности — в материале URA.RU. Последние пять дней в Ханты-Мансийске был ажиотаж вокруг событий, связанных с Паралимпиадой. Исключением не стала церемония закрытия зимних игр паралимпийцев, которая прошла 20 марта. Жители города толпились у входа в большой концертный зал в КТЦ «Югра-Классик», где было запланировано мероприятие. На церемонию закрытия можно было пройти по приглашению или специальной аккредитации. Горожане выпрашивали «билеты» у проходящих спортсменов и волонтеров. За несколько минут до начала церемонии ограничения на вход были сняты и гостям разрешили занять свободные места в зрительном зале. Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что Югра может стать площадкой для будущих международных соревнований Фото: Правительство ХМАО Первое подтверждение того, что спортивный праздник снова может вернуться в Ханты-Мансийск дал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, который поблагодарил главу региона и жителей Югры за организацию. «Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — отметил чиновник. Спустя пару минут идею с проведением новых соревнований в Югре поддержал также и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Мы бы хотели, чтобы данные соревнования были традиционными. Минспорта России я думаю нас поддержит», — заверил он. Пока официально о новых соревнованиях в спортивном календаре России не сообщается, однако источники URA.RU в правительстве Югры отмечают — вопрос на ранней стадии обсуждения. «Такая возможность действительно есть. Если правительство России и Минспорта РФ доверит и поручит нам — мы готовы и рады принимать подобного рода мероприятия», — отмечает собеседник. На трибуны спортивных объектов в дни Паралимпиады ходили как организованные фанаты, так и простые зрители Фото: Правительство ХМАО В течение всех зимних игр Паралимпийцев федеральные чиновники отмечали, что Югре удалось за экстремально короткий срок организовать и подготовить турнир высочайшего уровня. Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова за ночь согласовала с федеральными чиновниками проведение Паралимпиады. В личном разговоре с главой региона на церемонии закрытия телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что это блестящее решение губернатора и «другие регионы должны теперь завидовать региону». Наталья Комарова на это скромно ответила, что Ханты-Мансийский автономный округ никогда никому не завидовал и всегда рад гостям. А гостей во время Паралимпиады в Ханты-Мансийске было очень много. В гостиницу «Олимпийская» поселили более 300 спортсменов, а из соседних городов и регионов приехало несколько тысяч зрителей. При этом интерес к созданному событию поддерживался максимально естественно. В первые дни Игр трибуны на всех объектах были заполнены полностью. Сборная России заработала 106 наград — 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей Фото: Правительство ХМАО По официальным оценкам департамента спорта Югры, соревнования посмотрело более 20 тысяч зрителей и болельщиков. «Это те, кто приехали в столицу Югры, в Ханты-Мансийск», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры. При этом власти отмечают — в ХМАО соскучились по массовым мероприятиям и по сопереживанию спортсменам. «Из-за коронавирусной пандемии такие мероприятия были поставлены на паузу. Народ изголодался», — рассказал источник. В течение четырех дней на разных на пяти объектах Ханты-Мансийска проходили соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Уже после завершения Паралимпиады тренеры отметили, что довольны не только организацией, которая была на высшем уровне, но и результатами подопечных. Главный тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила журналистам, что спортсмены сборной России показали в Ханты-Мансийске хорошие результаты. Гостям и жителям Ханты-Мансийска были интересны даже соревнования между двумя сборными России по керлингу Фото: Правительство ХМАО «У наших спортсменов был потенциал всех победить [на Паралимпиаде] в Пекине Что делать дальше? Мыслей много. Главное, чтобы это все пошло в дело, а не только на словах было», — рассказала Громова. Она добавила, что в Ханты-Мансийск можно приезжать почаще и проводить крупные соревнования. Часть спортсменов, которых не пустили на Паралимпиаду в Пекине, в последние дни игр открыто говорили, что им после Ханты-Мансийска не особо нужны соревнования, где политика выше спорта. Среди них был и 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев. «Для меня — ну отстранили и отстранили. Шмотки забрали, живем дальше, готовимся к другим соревнованиям», — убежден Латышев. Хоккеист Иван Кузнецов после заключительного матча турнира отметил, что иногда качество игры даже превосходило то, что показали команды, допущенные до Пекина. «Мы ждали этого праздника. Последняя игра получилась такая мощная, агрессивная, красивая. Одна из лучших игр. Даже на Паралимпиаде таких не было», — рассказал он. Высокий уровень борьбы подтверждается и цифрами. Сборная России заняла первое место в медальном зачете, выиграв 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. В сумме у национальной команды 106 наград. Соревнования «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта с участием спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Официальная часть церемонии закрытия зимних игр паралимпийцев длилась примерно час. За это время ведущий Дмитрий Губерниев несколько раз выводил зал на проявление эмоций Фото: Правительство ХМАО Для каждого паралимпийца было выбрано конкретное место на церемонии закрытия. Организаторы старались создать комфорт для всех спортсменов Фото: Правительство ХМАО Для спортсменов не был предусмотрен дресс-код. Часть паралимпийцев пришли в спортивных костюмах, другая часть — в строгих Фото: Правительство ХМАО Губернатор Югры Наталья Комарова назвала паралимпийцев, которые принимали участие в Зимних играх в Ханты-Мансийске, лучшими на планете Фото: Правительство ХМАО Организаторы на каждом этапе соревнований пытались показать все многообразие культуры местных народов Фото: Правительство ХМАО Зрители церемонии закрытия иногда подтанцовывали на песте в такт выступающим Фото: Правительство ХМАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ханты-Мансийск претендует на постоянный статус города зимних игр паралимпийцев. По словам источников URA.RU, этот вопрос сейчас находится на ранней стадии обсуждения с Минспорта РФ, где высоко оценили подготовку и организацию состязаний в ХМАО. Частично эту информацию подтвердил замминистра спорта РФ на церемонии закрытии Паралимпиады. Подробности — в материале URA.RU. Последние пять дней в Ханты-Мансийске был ажиотаж вокруг событий, связанных с Паралимпиадой. Исключением не стала церемония закрытия зимних игр паралимпийцев, которая прошла 20 марта. Жители города толпились у входа в большой концертный зал в КТЦ «Югра-Классик», где было запланировано мероприятие. На церемонию закрытия можно было пройти по приглашению или специальной аккредитации. Горожане выпрашивали «билеты» у проходящих спортсменов и волонтеров. За несколько минут до начала церемонии ограничения на вход были сняты и гостям разрешили занять свободные места в зрительном зале. Первое подтверждение того, что спортивный праздник снова может вернуться в Ханты-Мансийск дал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, который поблагодарил главу региона и жителей Югры за организацию. «Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — отметил чиновник. Спустя пару минут идею с проведением новых соревнований в Югре поддержал также и. о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Мы бы хотели, чтобы данные соревнования были традиционными. Минспорта России я думаю нас поддержит», — заверил он. Пока официально о новых соревнованиях в спортивном календаре России не сообщается, однако источники URA.RU в правительстве Югры отмечают — вопрос на ранней стадии обсуждения. «Такая возможность действительно есть. Если правительство России и Минспорта РФ доверит и поручит нам — мы готовы и рады принимать подобного рода мероприятия», — отмечает собеседник. В течение всех зимних игр Паралимпийцев федеральные чиновники отмечали, что Югре удалось за экстремально короткий срок организовать и подготовить турнир высочайшего уровня. Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова за ночь согласовала с федеральными чиновниками проведение Паралимпиады. В личном разговоре с главой региона на церемонии закрытия телеведущий Дмитрий Губерниев отметил, что это блестящее решение губернатора и «другие регионы должны теперь завидовать региону». Наталья Комарова на это скромно ответила, что Ханты-Мансийский автономный округ никогда никому не завидовал и всегда рад гостям. А гостей во время Паралимпиады в Ханты-Мансийске было очень много. В гостиницу «Олимпийская» поселили более 300 спортсменов, а из соседних городов и регионов приехало несколько тысяч зрителей. При этом интерес к созданному событию поддерживался максимально естественно. В первые дни Игр трибуны на всех объектах были заполнены полностью. По официальным оценкам департамента спорта Югры, соревнования посмотрело более 20 тысяч зрителей и болельщиков. «Это те, кто приехали в столицу Югры, в Ханты-Мансийск», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры. При этом власти отмечают — в ХМАО соскучились по массовым мероприятиям и по сопереживанию спортсменам. «Из-за коронавирусной пандемии такие мероприятия были поставлены на паузу. Народ изголодался», — рассказал источник. В течение четырех дней на разных на пяти объектах Ханты-Мансийска проходили соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Уже после завершения Паралимпиады тренеры отметили, что довольны не только организацией, которая была на высшем уровне, но и результатами подопечных. Главный тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила журналистам, что спортсмены сборной России показали в Ханты-Мансийске хорошие результаты. «У наших спортсменов был потенциал всех победить [на Паралимпиаде] в Пекине Что делать дальше? Мыслей много. Главное, чтобы это все пошло в дело, а не только на словах было», — рассказала Громова. Она добавила, что в Ханты-Мансийск можно приезжать почаще и проводить крупные соревнования. Часть спортсменов, которых не пустили на Паралимпиаду в Пекине, в последние дни игр открыто говорили, что им после Ханты-Мансийска не особо нужны соревнования, где политика выше спорта. Среди них был и 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев. «Для меня — ну отстранили и отстранили. Шмотки забрали, живем дальше, готовимся к другим соревнованиям», — убежден Латышев. Хоккеист Иван Кузнецов после заключительного матча турнира отметил, что иногда качество игры даже превосходило то, что показали команды, допущенные до Пекина. «Мы ждали этого праздника. Последняя игра получилась такая мощная, агрессивная, красивая. Одна из лучших игр. Даже на Паралимпиаде таких не было», — рассказал он. Высокий уровень борьбы подтверждается и цифрами. Сборная России заняла первое место в медальном зачете, выиграв 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. В сумме у национальной команды 106 наград. Соревнования «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта с участием спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.