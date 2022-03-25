Данные о спонсорах «Единой России» опубликовал горизбирком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стало известно, кто спонсировал кампанию промэрского кандидата от «Единой России» на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2 Татьяны Вяткиной (директор школы №168). Согласно итоговому финансовому отчету, опубликованному на сайте горизбиркома 24 марта, основную роль сыграл не лидер «Таганского ряда» Анатолий Никифоров, как считалось ранее, а два городских застройщика. Информация об одном из них не попала в документ.

Согласно ему, Никифоров (через юрлица ЗАО «Таганский ряд» и ООО «Судкомплект») вложил 600 тысяч рублей. Изначально он не хотел спонсировать кампанию — поскольку, выбирая кандидата для «Единой России», мэр Алексей Орлов с ним не советовался, хотя ранее Никифоров контролировал этот округ. Позднее, в феврале, Орлов все же убедил бизнесмена оказать помощь. Гораздо больше Никифорова — 1,9 миллиона рублей — потратил известный в местных бизнес-кругах застройщик Илья Енин («Строй Инвест», «СК Союз», «ТСК Монолит»).

«Был третий спонсор — тоже застройщик. Вложил значительно больше, чем Енин», — поделился источник URA.RU, не раскрыв название компании. По словам собеседника агентства, Енина и секретного спонсора привлек вице-мэр по строительству Рустам Галямов. В разговоре с URA.RU Галямов сказал, что это неправда. Еще 355 тысяч рублей указаны в отчете как личные средства Вяткиной.

В другом округе — №10 (Ленинский и Академический районы) — пиар-кампания промэрского кандидата от «ЕР» Александры Журавлевой (директор школы №140), по официальным данным, обошлась в 1,6 миллиона рублей. Спонсорами указаны ООО «Барид» и охранное предприятие «Гром НТ». Формально они не связаны с ГК «Ренова», структуры которой считаются основным спонсором «ЕР» в этом округе. Источник, близкий к штабу Журавлевой, утверждает, что на ее продвижение, как и в случае с Вяткиной, в действительности потратили больше.

Если верить данным горизбиркома, кандидаты от других партий («Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей») расходовали только личные средства. Источник, близкий к городской власти, объясняет это тем, что в нынешней политической конфигурации ни один из коммерсантов не осмелится выступать против мэра. Исключением из этого правила стал лишь девелопер Федор Дудкин (ГК «Скон»), который, по неофициальным сведениям, поддерживал экс-депутата, самовыдвиженца Евгения Боровика (округ №2). В феврале, после звонка Дудкину из мэрии, Боровик снялся с довыборов.

Довыборы в гордуму по двум округам пройдут 27 марта. 16 марта стартовало досрочное голосование.

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