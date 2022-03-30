Итальянский журналист: нацизм проник во все сферы жизни Украины

Как Киев работает на НАТО, вредя Европе. Интервью Джорджио Бьянки, 8 лет работающего в ДНР

30 марта 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Переворот на Украине устроили националисты Фото: Валентина Свистунова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянский фоторепортер, документалист, писатель Джорджио Бьянки, восемь лет работающий на Донбассе, рассказал о цензуре в итальянских СМИ и экономических проблемах Европы. О том, как хамит глава итальянского МИДа, в чем феномен избирательной слепоты западного общества и кто оказался виноват в краже газетой LaStampa фотографии URA.RU, из которой был сделан фейк — в интервью агентству. — Расскажите немного о себе. Давно ли вы на Донбассе и почему сюда приехали? Джорджио Бьянки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Я начал заниматься проблемой украинского кризиса со времен Майдана в 2014 году. Я приехал туда и сделал фотоотчет по происходившему там. На моих фото отлично видно, что это не был мирный государственный переворот. Это был военный переворот, потому что люди были одеты как военные, на их форме были заметны нацистские символы. В день, когда началась стрельба, я находился под гостиницей «Украина», и я могу заверить, что выстрелы исходили не со стороны правительственных войск, а стреляли как раз со стороны гостиницы «Украина». Затем с 2015 года я стал регулярно рассказывать о ходе гражданской войны. Я в 2015 году прилетел в аэропорт Киева и пытался приехать на линию фронта, чтобы там работать. Но украинские власти мне создавали массу проблем. Я не смог осуществить задуманное. В результате я сел на маршрутку из города Краматорск и приехал в Донецк. Здесь я уже нашел для себя массу материала для работы. Я запечатлел города, которые бомбили — они были разрушены и опустошены. После этого я стал регулярно сюда приезжать и снимать, что здесь происходит. Таким образом, и сейчас я нахожусь здесь, чтобы дополнить свою работу, поскольку началась эскалация этого конфликта. Я хочу полностью рассказать историю этого конфликта и закрыть для себя и для своей аудитории эту историю. Госпереворот на Украине в 2014 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мне бы очень хотелось рассказать об этом конфликте, снимая по обе стороны фронта для того, чтобы была возможность быть более объективным. Меня не интересуют какие-то политические вопросы. Я всегда пытался рассказывать о происходящем с точки зрения простых людей и то, как этот конфликт отражается на их жизнях. Я пытался это сделать со стороны Украины. В 2018 году я попробовал сделать это еще раз, прилетев в Борисполь. Однако меня арестовали. После этого я понял, что все попытки осветить этот конфликт со стороны Украины тщетны. Кроме того, когда я начал съемки документального фильма о военном конфликте на Украине. Было принято решение снимать этот фильм с двух сторон. Я сделал работу по части ДНР, а с той стороны снимал американский фотограф. Документальный фильм был сделан для показа в кинотеатрах и обошелся в 300 тысяч евро. Но, к сожалению, от него отказались почти все фестивали. — Почему фестивали отказались показывать ваш фильм? — На самом деле причины отказа не ясны. Мы постарались сделать фильм достаточно сбалансированным. Причем многие кадры, сделанные на украинской стороне, нами были вырезаны. К сожалению, выбор американского фотографа, который работал на украинской стороне, пал на националистический батальон «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен в России — URA.RU). Он снимал все, что там говорили. Содержание этих диалогов было очень жестким. Националисты постоянно говорили о том, что нужно сделать этническую чистку, запретить русский язык, а тех, кто не хочет говорить по-украински, нужно выгнать из страны. Кроме того, они объясняли на камеру, что нацистское приветствие на самом деле имеет древние и глубокие корни, идущие еще с языческих времен. Мы попытались убрать очень выраженные экстремистские вещи, поскольку с ними фильм казался очень карикатурным. Даже несмотря на то, что мы максимально пытались сгладить острые углы в нашем фильме, разница между сторонами была настолько сильна, что все кто снимал со стороны Украины, отозвали свои права и попросили убрать их имена из фильма. Кроме того, Украина была очень против выхода этого фильма. — Вы с самого начала военного конфликта на Донбассе освещаете его. Можете ли вы дать свою оценку тому насколько за эти восемь лет националистическая зараза распространилась по Украине? — С одной стороны, я не могу дать объективную оценку по поводу того, насколько национализм и нацизм распространился по Украине, потому что я не мог работать на той стороне. Но свидетели, которых мы опрашивали с той стороны, говорят очевидные вещи. Например, одна из наших собеседниц — женщина в возрасте в разговоре с нами высказывалась обо всем очень сдержанно. Но когда речь зашла о националистах, она не сдержалась и высказала свое очень резкое мнение о том, что Украину с момента переворота в осаде держала горстка националистов, которые терроризировали людей. Эти слова подтверждаются моими фотографиями, которые я сделал на Майдане. Там хорошо видно, кто сделал этот переворот. За все эти годы нельзя недооценивать влияние националистов. Их влияние сказывалось на умах молодых поколений — тех, кто будет строить будущее Украины. Кроме того эти националисты проникали во все сферы жизни. Таким образом, это очень распространенное явление на Украине. — Как ведущие европейские и итальянские СМИ сейчас подают ситуацию вокруг Украины? — На Западе все происходящее показывают лишь с одной стороны. СМИ опираются в основном на украинскую пропаганду. Люди, которые не принимают то, что говорится, к сожалению, не имеют возможности в полной мере высказывать свое мнение на широкую аудиторию. Для многих итальянцев война здесь началась лишь месяц назад. Российские каналы в Италии полностью закрыты. Поэтому все информационные источники диктуют населению лишь точку зрения НАТО. Ощущение в Италии такое, что наша страна прямой участник этой войны, несмотря на то, что этот конфликт касается лишь России и Украины и может быть в какой-то степени еще и США, потому что они финансировали Украину. Но создается такое впечатление, что Италия имеет ко всему происходящему прямое отношение. В целом Италия бы и имела к этому какое-либо отношение, если бы могла повлиять на то, чтобы этой трагедии не произошло. При том, что она никак на это не влияла, она получает лишь вред от эконмических санкций против России. — У итальянских властей есть возможность как-то повлиять на ситуацию или на своих европейских коллег? Европейские СМИ обвиняют в конфликте Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Проблема в том, что итальянское правительство используется, как наибольший инструмент давления на правительство РФ. Министр иностранных дел Италии заявил недавно, что Путин «хуже животного». Когда министр иностранных дел заявляет такое, он не только оскорбляет собственных граждан, поскольку многие итальянцы дружат с русскими. Такое заявление может сделать пьяный в баре, но не глава МИДа. Он наносит своими словами прямой вред своей стране, потому что обрезает ноги дипломатии. Он вредит своим гражданам, потому что мы будем страдать от санкций, которые сами же вводим. Санкции же вредят итальянскому бизнесу, поскольку наши товары становятся неконкурентноспособными. В условиях, когда итальянский предприниматель платит сто евро за энергоносители, а китайский бизнесмен платит за них 10 евро, будет просто невозможно конкурировать с китайскими производителями. Тут возникает вопрос, а на кого работает наш министр иностранных дел. На интересы народа или интересы НАТО? Я думаю, что он работает на интересы НАТО. Поэтому, я буду с ним сражаться любыми доступными для меня способами. У меня есть ребенок, которому три года, и я не могу представить, что он будет жить в таком мире. Что он вырастет в атмосфере, где говорят, что русские плохие. В атмосфере, где он не сможет изучать русскую культуру, потому что сейчас ограничивают в Италии ограничивают к ней доступ. Каждый гражданин должен приложить все свои силы, чтобы переломить ситуация в итальянской политике. — Удается ли вам вашей работой здесь достучаться до итальянского общества и хоть как-то перебить тот поток пропаганды, что льется из ведущих итальянских СМИ? — Несмотря на то, что мне довольно сложно выйти на крупные информационные каналы в моем государстве, я сейчас уверен, что мой голос слышать миллионы итальянцев. Много журналистов, работающих на главных каналах, берут сейчас информацию с моего телеграм-канала. Я каждый день получаю сотни сообщений с выражением поддержки. Директор канала, на котором я работаю, начал сбор средств на поддержку моей деятельности здесь. За одну неделю мы собрали сорок тысяч евро. Это говори о том, что люди очень нуждаются в альтернативных источниках информации. В Италии есть радиостанция «Радио 24» с многомиллионной аудиторией. В некоторых авторских программах там уже начали ставить в эфир многие мои высказывания по текущей ситуации в Донбассе. Но пока лишь немногие журналисты готовы ставить меня в эфир в своих авторских передачах, поскольку для них это прямой риск потерять свое рабочее место. Если бы мне удалось регулярно выходить в эфир на многомиллионную аудиторию, я уверен, что мне бы удалось поменять мнение итальянских граждан. Моя точка зрения базируется на опыте и на фактах. В ситуации гражданской войны нельзя сказать, где черное, а где белое. Моя задача, как и задача всех журналистов, давать свою точку зрения основанную на фактах. Эта точка зрения должна уравновешиваться другими точками зрения. Но сейчас в Италии и в Европе превалирует лишь одна точка зрения — точка зрения НАТО. Другие же не имеют права на существование. Демократия основывается на разных точках зрения. То, что происходит в Европе сейчас — это не демократия. Если ты постоянно показываешь зрителю детей и женщин, которые страдают, то ты развиваешь эмоциональное восприятие ситуации. Но при этом никто не рассказывает, почему это происходит. Почему европейские СМИ семь дней в неделю не показывали женщин и детей Белграда, которые страдали от бомбардировок НАТО? Почему они так же не подавали информацию, когда мы бомбили Ливию? Мы, европейцы, уничтожили самую процветающую страну Африки! Ливия была страной с самым высоким уровнем жизни в Африке. Эмигранты, которые сейчас тонут в море, сбегая из Ливии, работали на Каддафи и не планировали переезжать в Европу. Мы в Европе плачем о тонущих мигрантах, но это именно мы подтолкнули их к этому, разрушив их страну. Мы разрушили Ирак, убив сотни тысяч людей. Но никто не говорит, что [экс-премьер-министр Великобритании Тони] Блэр — животное. Никто не называет [бывшего президента США Джорджа] Буша мясником. Никто не говорит, что итальянские власти мясники, но ведь мы тоже бомбили Белград и пытались разрушить Сирию. Ведь это мы создали исламский терроризм, взрастив его со времен Афганистана. В итоге они же навредили Европе терактами. Фотография корреспондента URA.RU, украденная газетой La Stampa Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Интересно, что наши власти ради своей выгоды сразу же забывают о проблемах, которые еще некоторое время назад были для них так важны. Например, с началом военной операции на Украине, итальянские власти попросту забыли о проблемах экологии и глобального потепления. Сначала они говорили, что газ загрязняет окружающую среду, но сейчас они уже хотят открывать ТЭЦ, которые будут работать на угле. Таким образом, для наших властей действия, которые навредят Путину важнее, чем здоровье планеты. Получается, что их россказни больше ничего не стоят, потому что они противоречат сами себе. Люди начинают это понимать. Сейчас в Италии большинство людей перестают доверять официальным каналам и ищут альтернативные источники информации. Чем быстрее мы изгоним НАТО с другой стороны Атлантического океана, тем легче станет дышать европейским странам. — Эпизод с кражей фотографии корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко вызвал большой скандал в Италии. Получила ли эта история продолжение или о ней благополучно забыли? — Об этом точно не забыли, потому что в Италии есть очень значимый историк. Профессор. Он работал в La Stampa почти двадцать лет. Сейчас эти история нас с ним подружила. Он сразу увидел мое обращение, которое я сделал благодаря Эдуарду. После этого он в очень жесткой форме раскритиковал директора La Stampa. Он сказал, что директор должен стыдиться такого поступка и просить за него прощения. Но в результате масса критики обрушилась не на главу La Stampa, а на того, кто обрушился на него с критикой. К сожалению, мы в Италии сейчас живем в таких условиях, когда человек, который совершил постыдный поступок и украл фото, остается безнаказанным, а вся критика обрушивается на человека, который его обличил. В свое оправдание La Stampa лишь привела слова главы украинского МИД, который обвинил в теракте в Донецке российскую сторону. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итальянский фоторепортер, документалист, писатель Джорджио Бьянки, восемь лет работающий на Донбассе, рассказал о цензуре в итальянских СМИ и экономических проблемах Европы. О том, как хамит глава итальянского МИДа, в чем феномен избирательной слепоты западного общества и кто оказался виноват в краже газетой LaStampa фотографии URA.RU, из которой был сделан фейк — в интервью агентству. — Расскажите немного о себе. Давно ли вы на Донбассе и почему сюда приехали? — Я начал заниматься проблемой украинского кризиса со времен Майдана в 2014 году. Я приехал туда и сделал фотоотчет по происходившему там. На моих фото отлично видно, что это не был мирный государственный переворот. Это был военный переворот, потому что люди были одеты как военные, на их форме были заметны нацистские символы. В день, когда началась стрельба, я находился под гостиницей «Украина», и я могу заверить, что выстрелы исходили не со стороны правительственных войск, а стреляли как раз со стороны гостиницы «Украина». Затем с 2015 года я стал регулярно рассказывать о ходе гражданской войны. Я в 2015 году прилетел в аэропорт Киева и пытался приехать на линию фронта, чтобы там работать. Но украинские власти мне создавали массу проблем. Я не смог осуществить задуманное. В результате я сел на маршрутку из города Краматорск и приехал в Донецк. Здесь я уже нашел для себя массу материала для работы. Я запечатлел города, которые бомбили — они были разрушены и опустошены. После этого я стал регулярно сюда приезжать и снимать, что здесь происходит. Таким образом, и сейчас я нахожусь здесь, чтобы дополнить свою работу, поскольку началась эскалация этого конфликта. Я хочу полностью рассказать историю этого конфликта и закрыть для себя и для своей аудитории эту историю. Мне бы очень хотелось рассказать об этом конфликте, снимая по обе стороны фронта для того, чтобы была возможность быть более объективным. Меня не интересуют какие-то политические вопросы. Я всегда пытался рассказывать о происходящем с точки зрения простых людей и то, как этот конфликт отражается на их жизнях. Я пытался это сделать со стороны Украины. В 2018 году я попробовал сделать это еще раз, прилетев в Борисполь. Однако меня арестовали. После этого я понял, что все попытки осветить этот конфликт со стороны Украины тщетны. Кроме того, когда я начал съемки документального фильма о военном конфликте на Украине. Было принято решение снимать этот фильм с двух сторон. Я сделал работу по части ДНР, а с той стороны снимал американский фотограф. Документальный фильм был сделан для показа в кинотеатрах и обошелся в 300 тысяч евро. Но, к сожалению, от него отказались почти все фестивали. — Почему фестивали отказались показывать ваш фильм? — На самом деле причины отказа не ясны. Мы постарались сделать фильм достаточно сбалансированным. Причем многие кадры, сделанные на украинской стороне, нами были вырезаны. К сожалению, выбор американского фотографа, который работал на украинской стороне, пал на националистический батальон «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен в России — URA.RU). Он снимал все, что там говорили. Содержание этих диалогов было очень жестким. Националисты постоянно говорили о том, что нужно сделать этническую чистку, запретить русский язык, а тех, кто не хочет говорить по-украински, нужно выгнать из страны. Кроме того, они объясняли на камеру, что нацистское приветствие на самом деле имеет древние и глубокие корни, идущие еще с языческих времен. Мы попытались убрать очень выраженные экстремистские вещи, поскольку с ними фильм казался очень карикатурным. Даже несмотря на то, что мы максимально пытались сгладить острые углы в нашем фильме, разница между сторонами была настолько сильна, что все кто снимал со стороны Украины, отозвали свои права и попросили убрать их имена из фильма. Кроме того, Украина была очень против выхода этого фильма. — Вы с самого начала военного конфликта на Донбассе освещаете его. Можете ли вы дать свою оценку тому насколько за эти восемь лет националистическая зараза распространилась по Украине? — С одной стороны, я не могу дать объективную оценку по поводу того, насколько национализм и нацизм распространился по Украине, потому что я не мог работать на той стороне. Но свидетели, которых мы опрашивали с той стороны, говорят очевидные вещи. Например, одна из наших собеседниц — женщина в возрасте в разговоре с нами высказывалась обо всем очень сдержанно. Но когда речь зашла о националистах, она не сдержалась и высказала свое очень резкое мнение о том, что Украину с момента переворота в осаде держала горстка националистов, которые терроризировали людей. Эти слова подтверждаются моими фотографиями, которые я сделал на Майдане. Там хорошо видно, кто сделал этот переворот. За все эти годы нельзя недооценивать влияние националистов. Их влияние сказывалось на умах молодых поколений — тех, кто будет строить будущее Украины. Кроме того эти националисты проникали во все сферы жизни. Таким образом, это очень распространенное явление на Украине. — Как ведущие европейские и итальянские СМИ сейчас подают ситуацию вокруг Украины? — На Западе все происходящее показывают лишь с одной стороны. СМИ опираются в основном на украинскую пропаганду. Люди, которые не принимают то, что говорится, к сожалению, не имеют возможности в полной мере высказывать свое мнение на широкую аудиторию. Для многих итальянцев война здесь началась лишь месяц назад. Российские каналы в Италии полностью закрыты. Поэтому все информационные источники диктуют населению лишь точку зрения НАТО. Ощущение в Италии такое, что наша страна прямой участник этой войны, несмотря на то, что этот конфликт касается лишь России и Украины и может быть в какой-то степени еще и США, потому что они финансировали Украину. Но создается такое впечатление, что Италия имеет ко всему происходящему прямое отношение. В целом Италия бы и имела к этому какое-либо отношение, если бы могла повлиять на то, чтобы этой трагедии не произошло. При том, что она никак на это не влияла, она получает лишь вред от эконмических санкций против России. — У итальянских властей есть возможность как-то повлиять на ситуацию или на своих европейских коллег? — Проблема в том, что итальянское правительство используется, как наибольший инструмент давления на правительство РФ. Министр иностранных дел Италии заявил недавно, что Путин «хуже животного». Когда министр иностранных дел заявляет такое, он не только оскорбляет собственных граждан, поскольку многие итальянцы дружат с русскими. Такое заявление может сделать пьяный в баре, но не глава МИДа. Он наносит своими словами прямой вред своей стране, потому что обрезает ноги дипломатии. Он вредит своим гражданам, потому что мы будем страдать от санкций, которые сами же вводим. Санкции же вредят итальянскому бизнесу, поскольку наши товары становятся неконкурентноспособными. В условиях, когда итальянский предприниматель платит сто евро за энергоносители, а китайский бизнесмен платит за них 10 евро, будет просто невозможно конкурировать с китайскими производителями. Тут возникает вопрос, а на кого работает наш министр иностранных дел. На интересы народа или интересы НАТО? Я думаю, что он работает на интересы НАТО. Поэтому, я буду с ним сражаться любыми доступными для меня способами. У меня есть ребенок, которому три года, и я не могу представить, что он будет жить в таком мире. Что он вырастет в атмосфере, где говорят, что русские плохие. В атмосфере, где он не сможет изучать русскую культуру, потому что сейчас ограничивают в Италии ограничивают к ней доступ. Каждый гражданин должен приложить все свои силы, чтобы переломить ситуация в итальянской политике. — Удается ли вам вашей работой здесь достучаться до итальянского общества и хоть как-то перебить тот поток пропаганды, что льется из ведущих итальянских СМИ? — Несмотря на то, что мне довольно сложно выйти на крупные информационные каналы в моем государстве, я сейчас уверен, что мой голос слышать миллионы итальянцев. Много журналистов, работающих на главных каналах, берут сейчас информацию с моего телеграм-канала. Я каждый день получаю сотни сообщений с выражением поддержки. Директор канала, на котором я работаю, начал сбор средств на поддержку моей деятельности здесь. За одну неделю мы собрали сорок тысяч евро. Это говори о том, что люди очень нуждаются в альтернативных источниках информации. В Италии есть радиостанция «Радио 24» с многомиллионной аудиторией. В некоторых авторских программах там уже начали ставить в эфир многие мои высказывания по текущей ситуации в Донбассе. Но пока лишь немногие журналисты готовы ставить меня в эфир в своих авторских передачах, поскольку для них это прямой риск потерять свое рабочее место. Если бы мне удалось регулярно выходить в эфир на многомиллионную аудиторию, я уверен, что мне бы удалось поменять мнение итальянских граждан. Моя точка зрения базируется на опыте и на фактах. В ситуации гражданской войны нельзя сказать, где черное, а где белое. Моя задача, как и задача всех журналистов, давать свою точку зрения основанную на фактах. Эта точка зрения должна уравновешиваться другими точками зрения. Но сейчас в Италии и в Европе превалирует лишь одна точка зрения — точка зрения НАТО. Другие же не имеют права на существование. Демократия основывается на разных точках зрения. То, что происходит в Европе сейчас — это не демократия. Если ты постоянно показываешь зрителю детей и женщин, которые страдают, то ты развиваешь эмоциональное восприятие ситуации. Но при этом никто не рассказывает, почему это происходит. Почему европейские СМИ семь дней в неделю не показывали женщин и детей Белграда, которые страдали от бомбардировок НАТО? Почему они так же не подавали информацию, когда мы бомбили Ливию? Мы, европейцы, уничтожили самую процветающую страну Африки! Ливия была страной с самым высоким уровнем жизни в Африке. Эмигранты, которые сейчас тонут в море, сбегая из Ливии, работали на Каддафи и не планировали переезжать в Европу. Мы в Европе плачем о тонущих мигрантах, но это именно мы подтолкнули их к этому, разрушив их страну. Мы разрушили Ирак, убив сотни тысяч людей. Но никто не говорит, что [экс-премьер-министр Великобритании Тони] Блэр — животное. Никто не называет [бывшего президента США Джорджа] Буша мясником. Никто не говорит, что итальянские власти мясники, но ведь мы тоже бомбили Белград и пытались разрушить Сирию. Ведь это мы создали исламский терроризм, взрастив его со времен Афганистана. В итоге они же навредили Европе терактами. Интересно, что наши власти ради своей выгоды сразу же забывают о проблемах, которые еще некоторое время назад были для них так важны. Например, с началом военной операции на Украине, итальянские власти попросту забыли о проблемах экологии и глобального потепления. Сначала они говорили, что газ загрязняет окружающую среду, но сейчас они уже хотят открывать ТЭЦ, которые будут работать на угле. Таким образом, для наших властей действия, которые навредят Путину важнее, чем здоровье планеты. Получается, что их россказни больше ничего не стоят, потому что они противоречат сами себе. Люди начинают это понимать. Сейчас в Италии большинство людей перестают доверять официальным каналам и ищут альтернативные источники информации. Чем быстрее мы изгоним НАТО с другой стороны Атлантического океана, тем легче станет дышать европейским странам. — Эпизод с кражей фотографии корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко вызвал большой скандал в Италии. Получила ли эта история продолжение или о ней благополучно забыли? — Об этом точно не забыли, потому что в Италии есть очень значимый историк. Профессор. Он работал в La Stampa почти двадцать лет. Сейчас эти история нас с ним подружила. Он сразу увидел мое обращение, которое я сделал благодаря Эдуарду. После этого он в очень жесткой форме раскритиковал директора La Stampa. Он сказал, что директор должен стыдиться такого поступка и просить за него прощения. Но в результате масса критики обрушилась не на главу La Stampa, а на того, кто обрушился на него с критикой. К сожалению, мы в Италии сейчас живем в таких условиях, когда человек, который совершил постыдный поступок и украл фото, остается безнаказанным, а вся критика обрушивается на человека, который его обличил. В свое оправдание La Stampa лишь привела слова главы украинского МИД, который обвинил в теракте в Донецке российскую сторону. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».