Путин включил внутренний ресурс РФ в борьбу с давлением Запада

Это поможет быстрее заменить импортные товары

06 апреля 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин нашел способ борьбы с санкциями Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин подключил регионы к борьбе с санкциями Запада. Это показала его встреча 6 апреля с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, которому было поручено сделать упор на сельском хозяйстве, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, главам регионов поставлена задача по налаживанию импортозамещения. Встречу с руководителем региона Путин провел на следующий день после совещания по развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. На нем глава государства поставил задачу сократить импортных закупок в агропромышленном комплексе по всей цепочке «от поля до прилавка». Эксперт: президент поставил Сергею Меликову задачи по налаживанию импортозамещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эта же тема стала основной на встрече с Мелиховым. Однако в начале разговора президент обратил внимание на рост промышленного производства в Дагестане. «В прошлом году оно выросло значительно больше, чем в среднем про России — на 16%, а по стране было 3,1%. За счет чего, Сергей Алимович?» — задал вопрос глава государства. Мелихов ответил, что в регионе была проведена работа по «выводу многих предприятий промышленности из тени. На встрече глава Дагестана доложил о получении инфраструктурного кредита на 10,5 млрд рублей, который позволит решить проблемы с подачей и очистков воды. Также в регионе втрое уменьшилось число безработных, программа социальных займов позволила трудоустроить людей, кроме того, бизнесмены ушли от «серых схем», сообщил он. «Понятно. И сельское хозяйство подросло тоже», — заметил президент. Глава Дагестана подчеркнул, что регион традиционно имел высокий показатель в агропромышленном комплексе, и власти делают все необходимое для возвращения этого потенциала, включая вопросы связанные с виноградством и виноделием. «Мы поддерживаем не только дагестанских виноделов — уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край», — заметил Мелихов. На это президент отметил, что Дагестане, как в самой южной республике, виноградарство было традиционно развито и показывало очень хорошие объемы. Глава региона отметил, что этих показателей недостаточно. По его словам, в можно увеличить выпуск столовых сортов и выйти на советский уровень производства винограда. «Еще не достигнут?» — спросил президент. Мелихов пояснил, что вопрос решен в плане выращивания винограда, а запускать его в производство сложно, поскольку только через пять лет виноград дает плоды. «Да, срок окупаемости очень большой», — согласился президент. Производство винограда в Дагестане планируют вывести на новый уровень Фото: Анна Майорова © URA.RU Встреча Путина с Меликовым показала, что все уровни власти, включая региональный, должны включиться в работу по импортозамещению, объясняет директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Встречу Путина с Меликовым я связываю с необходимостью противодействовать санкциям против России. Путин возложил на главу Дагестана задачу решить вопрос с импортозамещением [в регионе]», — заметил эксперт. Работа в регионе для этого ведется: под виноградники отданы огромные поля, заложен крупный фундучный сад, в акватории Каспийского моря увеличивается число рыболовецких судов, пояснил политолог. Мелихов попал на разговор с Путиным, поскольку Дагестан обладает всеми возможностями для импортозамещения в сельском хозяйстве, заявил глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Путин видит, что этот регион может решать проблемы импортозамещения», — отметил эксперт. Статья по теме Путин укрепил рубль вопреки санкциям Запада Регионы участвуют в программе по импортозамещению в сельском хозяйстве, добавил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «В ближайшее время ответственность губернаторов по этой теме серьезно возрастет. Оценка их деятельности будет состоять в том, как они будут отвечать на возникшие вызовы», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин подключил регионы к борьбе с санкциями Запада. Это показала его встреча 6 апреля с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, которому было поручено сделать упор на сельском хозяйстве, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, главам регионов поставлена задача по налаживанию импортозамещения. Встречу с руководителем региона Путин провел на следующий день после совещания по развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. На нем глава государства поставил задачу сократить импортных закупок в агропромышленном комплексе по всей цепочке «от поля до прилавка». Эта же тема стала основной на встрече с Мелиховым. Однако в начале разговора президент обратил внимание на рост промышленного производства в Дагестане. «В прошлом году оно выросло значительно больше, чем в среднем про России — на 16%, а по стране было 3,1%. За счет чего, Сергей Алимович?» — задал вопрос глава государства. Мелихов ответил, что в регионе была проведена работа по «выводу многих предприятий промышленности из тени. На встрече глава Дагестана доложил о получении инфраструктурного кредита на 10,5 млрд рублей, который позволит решить проблемы с подачей и очистков воды. Также в регионе втрое уменьшилось число безработных, программа социальных займов позволила трудоустроить людей, кроме того, бизнесмены ушли от «серых схем», сообщил он. «Понятно. И сельское хозяйство подросло тоже», — заметил президент. Глава Дагестана подчеркнул, что регион традиционно имел высокий показатель в агропромышленном комплексе, и власти делают все необходимое для возвращения этого потенциала, включая вопросы связанные с виноградством и виноделием. «Мы поддерживаем не только дагестанских виноделов — уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край», — заметил Мелихов. На это президент отметил, что Дагестане, как в самой южной республике, виноградарство было традиционно развито и показывало очень хорошие объемы. Глава региона отметил, что этих показателей недостаточно. По его словам, в можно увеличить выпуск столовых сортов и выйти на советский уровень производства винограда. «Еще не достигнут?» — спросил президент. Мелихов пояснил, что вопрос решен в плане выращивания винограда, а запускать его в производство сложно, поскольку только через пять лет виноград дает плоды. «Да, срок окупаемости очень большой», — согласился президент. Встреча Путина с Меликовым показала, что все уровни власти, включая региональный, должны включиться в работу по импортозамещению, объясняет директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Встречу Путина с Меликовым я связываю с необходимостью противодействовать санкциям против России. Путин возложил на главу Дагестана задачу решить вопрос с импортозамещением [в регионе]», — заметил эксперт. Работа в регионе для этого ведется: под виноградники отданы огромные поля, заложен крупный фундучный сад, в акватории Каспийского моря увеличивается число рыболовецких судов, пояснил политолог. Мелихов попал на разговор с Путиным, поскольку Дагестан обладает всеми возможностями для импортозамещения в сельском хозяйстве, заявил глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Путин видит, что этот регион может решать проблемы импортозамещения», — отметил эксперт. Регионы участвуют в программе по импортозамещению в сельском хозяйстве, добавил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «В ближайшее время ответственность губернаторов по этой теме серьезно возрастет. Оценка их деятельности будет состоять в том, как они будут отвечать на возникшие вызовы», — резюмировал он.