Путин включил внутренний ресурс РФ в борьбу с давлением Запада

Президент РФ Владимир Путин подключил регионы к борьбе с санкциями Запада. Это показала его встреча 6 апреля с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, которому было поручено сделать упор на сельском хозяйстве, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, главам регионов поставлена задача по налаживанию импортозамещения.
Эта же тема стала основной на встрече с Мелиховым. Однако в начале разговора президент обратил внимание на рост промышленного производства в Дагестане. «В прошлом году оно выросло значительно больше, чем в среднем про России — на 16%, а по стране было 3,1%. За счет чего, Сергей Алимович?» — задал вопрос глава государства. Мелихов ответил, что в регионе была проведена работа по «выводу многих предприятий промышленности из тени.
На встрече глава Дагестана доложил о получении инфраструктурного кредита на 10,5 млрд рублей, который позволит решить проблемы с подачей и очистков воды. Также в регионе втрое уменьшилось число безработных, программа социальных займов позволила трудоустроить людей, кроме того, бизнесмены ушли от «серых схем», сообщил он.
«Понятно. И сельское хозяйство подросло тоже», — заметил президент. Глава Дагестана подчеркнул, что регион традиционно имел высокий показатель в агропромышленном комплексе, и власти делают все необходимое для возвращения этого потенциала, включая вопросы связанные с виноградством и виноделием.
«Мы поддерживаем не только дагестанских виноделов — уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край», — заметил Мелихов. На это президент отметил, что Дагестане, как в самой южной республике, виноградарство было традиционно развито и показывало очень хорошие объемы. Глава региона отметил, что этих показателей недостаточно. По его словам, в можно увеличить выпуск столовых сортов и выйти на советский уровень производства винограда. «Еще не достигнут?» — спросил президент. Мелихов пояснил, что вопрос решен в плане выращивания винограда, а запускать его в производство сложно, поскольку только через пять лет виноград дает плоды. «Да, срок окупаемости очень большой», — согласился президент.
Производство винограда в Дагестане планируют вывести на новый уровень
Встреча Путина с Меликовым показала, что все уровни власти, включая региональный, должны включиться в работу по импортозамещению, объясняет директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Встречу Путина с Меликовым я связываю с необходимостью противодействовать санкциям против России. Путин возложил на главу Дагестана задачу решить вопрос с импортозамещением [в регионе]», — заметил эксперт. Работа в регионе для этого ведется: под виноградники отданы огромные поля, заложен крупный фундучный сад, в акватории Каспийского моря увеличивается число рыболовецких судов, пояснил политолог.
Мелихов попал на разговор с Путиным, поскольку Дагестан обладает всеми возможностями для импортозамещения в сельском хозяйстве, заявил глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Путин видит, что этот регион может решать проблемы импортозамещения», — отметил эксперт.
Регионы участвуют в программе по импортозамещению в сельском хозяйстве, добавил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «В ближайшее время ответственность губернаторов по этой теме серьезно возрастет. Оценка их деятельности будет состоять в том, как они будут отвечать на возникшие вызовы», — резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин подключил регионы к борьбе с санкциями Запада. Это показала его встреча 6 апреля с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, которому было поручено сделать упор на сельском хозяйстве, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, главам регионов поставлена задача по налаживанию импортозамещения. Встречу с руководителем региона Путин провел на следующий день после совещания по развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. На нем глава государства поставил задачу сократить импортных закупок в агропромышленном комплексе по всей цепочке «от поля до прилавка». Эта же тема стала основной на встрече с Мелиховым. Однако в начале разговора президент обратил внимание на рост промышленного производства в Дагестане. «В прошлом году оно выросло значительно больше, чем в среднем про России — на 16%, а по стране было 3,1%. За счет чего, Сергей Алимович?» — задал вопрос глава государства. Мелихов ответил, что в регионе была проведена работа по «выводу многих предприятий промышленности из тени. На встрече глава Дагестана доложил о получении инфраструктурного кредита на 10,5 млрд рублей, который позволит решить проблемы с подачей и очистков воды. Также в регионе втрое уменьшилось число безработных, программа социальных займов позволила трудоустроить людей, кроме того, бизнесмены ушли от «серых схем», сообщил он. «Понятно. И сельское хозяйство подросло тоже», — заметил президент. Глава Дагестана подчеркнул, что регион традиционно имел высокий показатель в агропромышленном комплексе, и власти делают все необходимое для возвращения этого потенциала, включая вопросы связанные с виноградством и виноделием. «Мы поддерживаем не только дагестанских виноделов — уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край», — заметил Мелихов. На это президент отметил, что Дагестане, как в самой южной республике, виноградарство было традиционно развито и показывало очень хорошие объемы. Глава региона отметил, что этих показателей недостаточно. По его словам, в можно увеличить выпуск столовых сортов и выйти на советский уровень производства винограда. «Еще не достигнут?» — спросил президент. Мелихов пояснил, что вопрос решен в плане выращивания винограда, а запускать его в производство сложно, поскольку только через пять лет виноград дает плоды. «Да, срок окупаемости очень большой», — согласился президент. Встреча Путина с Меликовым показала, что все уровни власти, включая региональный, должны включиться в работу по импортозамещению, объясняет директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Встречу Путина с Меликовым я связываю с необходимостью противодействовать санкциям против России. Путин возложил на главу Дагестана задачу решить вопрос с импортозамещением [в регионе]», — заметил эксперт. Работа в регионе для этого ведется: под виноградники отданы огромные поля, заложен крупный фундучный сад, в акватории Каспийского моря увеличивается число рыболовецких судов, пояснил политолог. Мелихов попал на разговор с Путиным, поскольку Дагестан обладает всеми возможностями для импортозамещения в сельском хозяйстве, заявил глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Путин видит, что этот регион может решать проблемы импортозамещения», — отметил эксперт. Регионы участвуют в программе по импортозамещению в сельском хозяйстве, добавил ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «В ближайшее время ответственность губернаторов по этой теме серьезно возрастет. Оценка их деятельности будет состоять в том, как они будут отвечать на возникшие вызовы», — резюмировал он.