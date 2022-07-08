Власти возобновили дискуссию о скупке юаней ради ослабления рубля

На обсуждение в правительстве повлияли прогнозы о ценах на сырье

08 июля 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Скупка юаней и валют других дружественных стран способна ослабить рубль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рынок так и не дождался от Минфина объявления о начале валютных интервенций для ослабления рубля, которые анонсировал глава ведомства Антон Силуанов. В результате рубль, стремительно слабевший целую неделю, перестал падать и укрепился на 4%. Из-за противостояния с Западом финансовая политика РФ стала более закрытой и рынку какое-то время придется жить в неопределенности, объяснил URA.RU источник. Эксперты допускают, что на решение властей могли повлиять прогнозы о ценах на сырье и росте импорта. Неудовлетворенные ожидания рынка были основаны на обещании министра финансов Антона Силуанова «пожертвовать» часть сырьевых сверхдоходов текущего года на валютные интервенции в рамках обновленного бюджетного правила. Это заявление он сделал 29 июня, когда доллар подешевел до 50,2 рубля. Две недели до этого Минфин, Минэк и Центробанк при участии вице-премьеров активно обсуждали убытки бюджета от переукрепления нацвалюты и пути решения этой проблемы. В ЦБ, несмотря на все аргументы коллег из правительства, остались при своем мнении о необходимости придерживаться политики плавающего курса. Тогда Силуанов взял инициативу в свои руки и анонсировал решение направлять сверхнефтегазовые доходы на валютные интервенции. Антон Силуанов взял паузу на раздумья о валютных интервенциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом глава Минфина назвал скупку юаней и валют других дружественных стран «последней мерой из тяжелой артиллерии», которая способна ослабить рубль. Силуанов отметил, что окончательные решения по новой конфигурации бюджетного правила пока не приняты и сообщил, что правительство рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля, на следующей неделе. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил журналистам, что возможные решение проблемы курса рубля обсуждаются в правительстве в ежедневном режиме. Однако ни 7 июля, когда состоялось очередное заседание кабмина, ни 8 июля новой информации по этой теме не появилось, если не считать разрешения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября досрочно погасить валютные долги перед зарубежными банками, но эта мера ослабить рубль не помогла. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU подтвердили, что «обновленная конструкция бюджетных правил обсуждается на площадке правительства России», но подчеркнули — «о конкретных решениях говорить пока преждевременно». Что касается интервенций, то покупку иностранной валюты и золота Минфин не осуществлял, отметили в ведомстве. Рубль за неделю ослаб к доллару, но не так сильно, как хотели бы в экономическом блоке правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Близкий правительству источник URA.RU пояснил, что в условиях открытого противостояния с Западом финансовая и бюджетная политика государства стала более непубличной, поэтому общественности не стоит ожидать, что ее будут держать в курсе всех нюансов дискуссий во власти. «Надо жить теперь с высокой неопределенностью на все параметры экономики и с тем, что органы власти будут вести более закрытую политику, чтобы снизить то [негативное] воздействие, которое наши „контрагенты“ могут оказать, обладая большей информацией. Бюджетной отчетности и анонсов станет меньше, сейчас это оправданно», — сказал он. Ослабление курса рубля более чем на 20% от пиковых значений и неопределенность на мировых рынках сырья могли побудить правительство продолжить обсуждение целесообразности валютных интервенций, допустил в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «С одной стороны, цены на нефть крайне благоприятны, а сетования на то, что курс рубля не позволяет бюджету воспользоваться всеми выгодами от этой ситуации, справедливы, поэтому нужно с курсом что-то искусственно делать», — сказал он. «С другой стороны, есть основания предполагать, что эти искусственные действия в другой макроэкономической ситуации могут оказаться ненужными. К тому же курс рубля уже значительно ослаб», — добавил Климанов. Остается под вопросом, как именно должна измениться макроэкономическая ситуация, чтобы дальнейшее ослабление курса рубля властями оказалось ненужной мерой. Однако в экспертном сообществе неоднократно обращали внимание на прогнозы относительно возможного сокращения валютной выручки экспортеров и роста естественного спроса на валюту в России благодаря постепенному восстановлению импорта после перестройки логистических маршрутов и решения проблем с международными платежами. Доходы России от экспорта нефти и газа могут снизиться из-за рецессии в США и странах Запада Фото: media.gazprom-neft.ru Спрос на иностранную валюту в России повышается из-за наращивания параллельного импорта, сообщил URA.RU президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Счет идет уже на миллиарды долларов в месяц. Он и дальше будет активно расти, если правительство продолжит шаги по регулированию этой сферы, в первую очередь отменит наказание за параллельный импорт не временно, до конца года, как это сделано сейчас, а желательно навсегда. В Госдуме уже обсуждается соответствующий законопроект об исчерпании принципа исключительных прав», — отметил Калинин. Что касается поступления на рынок валюты от нефтегазовых доходов, то эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал ситуацию крайне неопределенной в контексте прогнозов о падении цен на нефть из-за наступления рецессии в США и остальных странах Запада. «Появились такого рода прогнозы, в том числе от крупного международного банка Citigroup. Рецессия влечет за собой падение спроса, а вместе с ним и цен на нефть и газ, так что логика в такой аналитике действительно есть. В Citigroup говорят о падении цен до 45 долларов за баррель в следующем году, однако на самом деле назвать точные цифры не может никто», — отметил он. Статья по теме Власти обсуждают новые меры по ослаблению рубля По словам Юшкова, валютные доходы компаний-экспортеров, а вместе с ними и курс рубля на Мосбирже зависят не только от цен на сырье, но и от объемов продаж, которые в условиях санкций против России (https://ura.news/story/8) тоже стало сложно прогнозировать. «Объемы экспорта нефтепродуктов скачут: в начале года они росли, в марте—апреле просели, сейчас мы снова выходим на показатели начала года. По газу ситуация хуже, объемы радикально упали, в прошлом году Россия поставила в ЕС 155 млрд кубометров, а в этом году хорошо если выйдем на 100 млрд. Промышленность Евросоюза и других стран мира потребляет огромные объемы нефти и газа, и если она замедляется из-за рецессии, то объемы останутся невостребованными. Тут играют важную роль темпы повышения ставок центробанками, позиция ОПЕК и другие факторы, поэтому мы все, и правительство тоже, находимся в состоянии неопределенности», — заключил эксперт. 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Рынок так и не дождался от Минфина объявления о начале валютных интервенций для ослабления рубля, которые анонсировал глава ведомства Антон Силуанов. В результате рубль, стремительно слабевший целую неделю, перестал падать и укрепился на 4%. Из-за противостояния с Западом финансовая политика РФ стала более закрытой и рынку какое-то время придется жить в неопределенности, объяснил URA.RU источник. Эксперты допускают, что на решение властей могли повлиять прогнозы о ценах на сырье и росте импорта. Неудовлетворенные ожидания рынка были основаны на обещании министра финансов Антона Силуанова «пожертвовать» часть сырьевых сверхдоходов текущего года на валютные интервенции в рамках обновленного бюджетного правила. Это заявление он сделал 29 июня, когда доллар подешевел до 50,2 рубля. Две недели до этого Минфин, Минэк и Центробанк при участии вице-премьеров активно обсуждали убытки бюджета от переукрепления нацвалюты и пути решения этой проблемы. В ЦБ, несмотря на все аргументы коллег из правительства, остались при своем мнении о необходимости придерживаться политики плавающего курса. Тогда Силуанов взял инициативу в свои руки и анонсировал решение направлять сверхнефтегазовые доходы на валютные интервенции. При этом глава Минфина назвал скупку юаней и валют других дружественных стран «последней мерой из тяжелой артиллерии», которая способна ослабить рубль. Силуанов отметил, что окончательные решения по новой конфигурации бюджетного правила пока не приняты и сообщил, что правительство рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля, на следующей неделе. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил журналистам, что возможные решение проблемы курса рубля обсуждаются в правительстве в ежедневном режиме. Однако ни 7 июля, когда состоялось очередное заседание кабмина, ни 8 июля новой информации по этой теме не появилось, если не считать разрешения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября досрочно погасить валютные долги перед зарубежными банками, но эта мера ослабить рубль не помогла. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU подтвердили, что «обновленная конструкция бюджетных правил обсуждается на площадке правительства России», но подчеркнули — «о конкретных решениях говорить пока преждевременно». Что касается интервенций, то покупку иностранной валюты и золота Минфин не осуществлял, отметили в ведомстве. Близкий правительству источник URA.RU пояснил, что в условиях открытого противостояния с Западом финансовая и бюджетная политика государства стала более непубличной, поэтому общественности не стоит ожидать, что ее будут держать в курсе всех нюансов дискуссий во власти. «Надо жить теперь с высокой неопределенностью на все параметры экономики и с тем, что органы власти будут вести более закрытую политику, чтобы снизить то [негативное] воздействие, которое наши „контрагенты“ могут оказать, обладая большей информацией. Бюджетной отчетности и анонсов станет меньше, сейчас это оправданно», — сказал он. Ослабление курса рубля более чем на 20% от пиковых значений и неопределенность на мировых рынках сырья могли побудить правительство продолжить обсуждение целесообразности валютных интервенций, допустил в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «С одной стороны, цены на нефть крайне благоприятны, а сетования на то, что курс рубля не позволяет бюджету воспользоваться всеми выгодами от этой ситуации, справедливы, поэтому нужно с курсом что-то искусственно делать», — сказал он. «С другой стороны, есть основания предполагать, что эти искусственные действия в другой макроэкономической ситуации могут оказаться ненужными. К тому же курс рубля уже значительно ослаб», — добавил Климанов. Остается под вопросом, как именно должна измениться макроэкономическая ситуация, чтобы дальнейшее ослабление курса рубля властями оказалось ненужной мерой. Однако в экспертном сообществе неоднократно обращали внимание на прогнозы относительно возможного сокращения валютной выручки экспортеров и роста естественного спроса на валюту в России благодаря постепенному восстановлению импорта после перестройки логистических маршрутов и решения проблем с международными платежами. Спрос на иностранную валюту в России повышается из-за наращивания параллельного импорта, сообщил URA.RU президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Счет идет уже на миллиарды долларов в месяц. Он и дальше будет активно расти, если правительство продолжит шаги по регулированию этой сферы, в первую очередь отменит наказание за параллельный импорт не временно, до конца года, как это сделано сейчас, а желательно навсегда. В Госдуме уже обсуждается соответствующий законопроект об исчерпании принципа исключительных прав», — отметил Калинин. Что касается поступления на рынок валюты от нефтегазовых доходов, то эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал ситуацию крайне неопределенной в контексте прогнозов о падении цен на нефть из-за наступления рецессии в США и остальных странах Запада. «Появились такого рода прогнозы, в том числе от крупного международного банка Citigroup. Рецессия влечет за собой падение спроса, а вместе с ним и цен на нефть и газ, так что логика в такой аналитике действительно есть. В Citigroup говорят о падении цен до 45 долларов за баррель в следующем году, однако на самом деле назвать точные цифры не может никто», — отметил он. По словам Юшкова, валютные доходы компаний-экспортеров, а вместе с ними и курс рубля на Мосбирже зависят не только от цен на сырье, но и от объемов продаж, которые в условиях санкций против России (https://ura.news/story/8) тоже стало сложно прогнозировать. «Объемы экспорта нефтепродуктов скачут: в начале года они росли, в марте—апреле просели, сейчас мы снова выходим на показатели начала года. По газу ситуация хуже, объемы радикально упали, в прошлом году Россия поставила в ЕС 155 млрд кубометров, а в этом году хорошо если выйдем на 100 млрд. Промышленность Евросоюза и других стран мира потребляет огромные объемы нефти и газа, и если она замедляется из-за рецессии, то объемы останутся невостребованными. Тут играют важную роль темпы повышения ставок центробанками, позиция ОПЕК и другие факторы, поэтому мы все, и правительство тоже, находимся в состоянии неопределенности», — заключил эксперт.